Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό έχει αρχίσει (11/6-19/7) κι ένα από τα θέματα που απασχολούν περισσότερο, είναι οι ακριβές τιμές των εισιτηρίων. Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, επιχείρησε για μία φορά να υπερασπιστεί την πολιτική της παγκόσμιας ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι έπρεπε να υπάρξει προσαρμογή στην αμερικανική αγορά (εκεί θα γίνει και ο μεγαλύτερος όγκος των αγώνων) οποία επιτρέπει την απεριόριστη μεταπώληση εισιτηρίων.

Την ίδια ώρα η οργάνωση Football Supporters Europe (FSE) κατηγόρησε τη διεθνή ομοσπονδία για «εκβιασμό» και «μνημειώδη προδοσία», ωστόσο ο Ιταλός, κορυφαίος παράγοντας του ποδοσφαίρου δεν φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα. Χαρακτηριστική η ατάκα του πως αν κάποιος αγοράσει εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ για δύο εκατομμύρια (όπως ακούγεται ότι αξιώνουν κάποιοι) δώρο από εμένα ένα χοτ ντογκ!»

«Αν κάποιοι βγάζουν εισιτήρια για τον τελικό προς πώληση στη δευτερογενή αγορά για δύο εκατομμύρια δολάρια, πρώτον, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα εισιτήρια κοστίζουν στην πραγματικότητα δύο εκατομμύρια δολάρια», τόνισε αρχικά ο Τζιάνι Ινφαντίνο, μιλώντας σε συνέδριο στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

«Και δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα αγοράσει αυτά τα εισιτήρια! Και αν κάποιος αγοράσει εισιτήριο για τον τελικό για δύο εκατομμύρια δολάρια, θα του φέρω προσωπικά ένα χοτ ντογκ και μια Coca-Cola για να βεβαιωθώ ότι θα περάσουν υπέροχα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με συνδέσμους φιλάθλων, τα πιο ακριβά εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ πωλούνταν για περίπου 1.600 δολάρια. Αυτά για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κόστιζαν περίπου 11.000 δολάρια.

Αλλά για τον Τζιάνι Ινφαντίνο, αυτή η απότομη αύξηση των τιμών είναι δικαιολογημένη:

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη την αγορά. Δραστηριοποιούμαστε στη χώρα με την πιο ανεπτυγμένη αγορά ψυχαγωγίας στον κόσμο. Επομένως, πρέπει να εφαρμόσουμε τιμές αγοράς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέπεται επίσης η μεταπώληση εισιτηρίων. Έτσι, αν πουλούσατε εισιτήρια σε πολύ χαμηλή τιμή, αυτά τα εισιτήρια θα μεταπωλούνταν σε πολύ υψηλότερη τιμή. Και στην πραγματικότητα, ακόμη και αν κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι τιμές μας είναι υψηλές, αυτά τα εισιτήρια καταλήγουν στην αγορά μεταπώλησης σε ακόμη υψηλότερη τιμή, υπερδιπλάσια».

Ο πρόεδρος της FIFA επεσήμανε επίσης ότι το 25% των εισιτηρίων της φάσης των ομίλων κοστίζει λιγότερο από 300 δολάρια, ενώ επανέλαβε ότι η FIFA έχει λάβει περισσότερες από 500 εκατομμύρια αιτήσεις για εισιτήρια, σε σύγκριση με 50 εκατομμύρια για τα δύο προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα μαζί, με τους 104 αγώνες του 2026 να έχουν ήδη ανακοινωθεί ως sold out.