Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις για εργασία σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο σε ομιλία του στο Miami Dade College, και αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ότι αρχικά τόσο η UEFA όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχαν απορρίψει τις αιτήσεις του για δουλειά.
- Άγιος Δημήτριος: «Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό» λέει ο παππούς του δράστη – Τι θα ισχυριστεί ο 20χρονος στον ανακριτή
- Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
- Τραγωδία στον Βόλο – Νεκρή σε τροχαίο 44χρονη μητέρα δύο παιδιών στον Αλμυρό
- Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Σημαντικές αποκαλύψει για την επαγγελματική του καταξίωση έκανε Τζιάνι Ινφαντίνο σε διάλεξή του κατά την τελετή αποφοίτησης της «Τάξης του 2026» στο Miami Dade College (MDC), κολλέγιο το οποίο συνεργάζεται με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.
Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της FIFA εξήγησε πως όταν ήταν νεότερος κάνει αιτήσεις τόσο στην Παγκόσμια όσο και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία προκειμένου να τον προσλάβουν, ωστόσο τον είχαν απορρίψει. Εν τέλει με την υπομονή και την επιμονή που επέδειξε τελικά κατάφερε όχι απλά ανέλαβε κάποιο πόστο στους δύο κορυφαίους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά κατέλαβε κορυφαίες θέσεις.
«Η FIFA έχει στην πραγματικότητα περισσότερα μέλη από τα Ηνωμένα Έθνη – 211 χώρες είναι μέλη της FIFA, και όταν βρίσκομαι εδώ μαζί σας, νιώθω την ίδια ενότητα. Φέρνουμε τον κόσμο μαζί. Η FIFA το κάνει, το Miami Dade College το κάνει, το ποδόσφαιρο το κάνει. Ενσαρκώνετε ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι ο κόσμος μας. Ένας ενωμένος κόσμος, ένας ειρηνικός κόσμος, ένας κόσμος που ενώνεται με χαρά και πάθος», είπε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Ινφαντίνο που πραγματοποιήθηκε στο LoanDepot Park, έδρα της ομάδας μπέιζμπολ Miami Marlins Major League.
Συνεχίζοντας πρόσθεσε: «Το μήνυμά μου σε όλους σας είναι ακριβώς αυτό: Δεν δικαιούστε τίποτα, αλλά μπορείτε να πετύχετε τα πάντα αν πιστεύετε στον εαυτό σας, αν ακολουθείτε τα όνειρά σας και εργάζεστε σκληρά. Να εργάζεστε πάντα σκληρά. Να είστε πάντα ανθεκτικοί. Να είστε πάντα θετικοί. Να είστε ειλικρινής. Να είστε βοηθητικοί. Να είστε χαρούμενοι. Γιατί πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, επειδή η ομάδα που κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο κερδίζει μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Το κερδίζετε σήμερα και μπορείτε να το κερδίζετε κάθε μέρα από τώρα με τις πράξεις σας, με τις δραστηριότητές σας, με το χαμόγελο που μπορείτε να χαρίσετε σε κάθε κορίτσι και κάθε αγόρι, κάθε άνδρα και κάθε γυναίκα.
Οι γονείς μου, που ήταν εργαζόμενοι, μου είπαν να εργάζομαι πάντα σκληρά, να είμαι πάντα ανθεκτικός και να είμαι πάντα θετικός. Και αν το κάνετε αυτό, μπορείτε να πετύχετε όλα όσα θέλετε στη ζωή σας», συμπλήρωσε
Να αναφέρουμε ότι παρόμοιες ομιλίες στο παρελθόν έχουν εκφωνήσει, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους. Το MDC, όπως αναφέρει η FIFA, είναι ένα από τα πιο ποικιλόμορφα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, με τους φετινούς αποφοίτους να εκπροσωπούν 116 διαφορετικές χώρες και να μιλούν 23 διαφορετικές μητρικές γλώσσες.
As the world turns its attention to Miami ahead of the FIFA World Cup, we were honored to welcome Gianni Infantino, President of @FIFAcom , as our Commencement speaker. His message to graduates was both direct and inspiring: “You’re entitled to nothing, but you can accomplis… pic.twitter.com/GuTLkwgX0f
— Miami Dade College (@MDCollege) April 26, 2026
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ 2-1: «Αγκάλιασαν» την έξοδο στο Champions League οι «κόκκινοι διάβολοι»
- Στην Αθήνα με 10 παίκτες η Μονακό για την πρώτη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
- Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
- Ο Γκριμάλντο παραδέχεται ότι καλοβλέπει τη Μίλαν
- Ο Μάικ Ζαμπίδης συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ενόψει του αγώνα με τον Μεϊγουέδερ (vid)
- Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
- Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις