Σημαντικές αποκαλύψει για την επαγγελματική του καταξίωση έκανε Τζιάνι Ινφαντίνο σε διάλεξή του κατά την τελετή αποφοίτησης της «Τάξης του 2026» στο Miami Dade College (MDC), κολλέγιο το οποίο συνεργάζεται με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της FIFA εξήγησε πως όταν ήταν νεότερος κάνει αιτήσεις τόσο στην Παγκόσμια όσο και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία προκειμένου να τον προσλάβουν, ωστόσο τον είχαν απορρίψει. Εν τέλει με την υπομονή και την επιμονή που επέδειξε τελικά κατάφερε όχι απλά ανέλαβε κάποιο πόστο στους δύο κορυφαίους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά κατέλαβε κορυφαίες θέσεις.

«Η FIFA έχει στην πραγματικότητα περισσότερα μέλη από τα Ηνωμένα Έθνη – 211 χώρες είναι μέλη της FIFA, και όταν βρίσκομαι εδώ μαζί σας, νιώθω την ίδια ενότητα. Φέρνουμε τον κόσμο μαζί. Η FIFA το κάνει, το Miami Dade College το κάνει, το ποδόσφαιρο το κάνει. Ενσαρκώνετε ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι ο κόσμος μας. Ένας ενωμένος κόσμος, ένας ειρηνικός κόσμος, ένας κόσμος που ενώνεται με χαρά και πάθος», είπε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Ινφαντίνο που πραγματοποιήθηκε στο LoanDepot Park, έδρα της ομάδας μπέιζμπολ Miami Marlins Major League.

Συνεχίζοντας πρόσθεσε: «Το μήνυμά μου σε όλους σας είναι ακριβώς αυτό: Δεν δικαιούστε τίποτα, αλλά μπορείτε να πετύχετε τα πάντα αν πιστεύετε στον εαυτό σας, αν ακολουθείτε τα όνειρά σας και εργάζεστε σκληρά. Να εργάζεστε πάντα σκληρά. Να είστε πάντα ανθεκτικοί. Να είστε πάντα θετικοί. Να είστε ειλικρινής. Να είστε βοηθητικοί. Να είστε χαρούμενοι. Γιατί πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, επειδή η ομάδα που κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο κερδίζει μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Το κερδίζετε σήμερα και μπορείτε να το κερδίζετε κάθε μέρα από τώρα με τις πράξεις σας, με τις δραστηριότητές σας, με το χαμόγελο που μπορείτε να χαρίσετε σε κάθε κορίτσι και κάθε αγόρι, κάθε άνδρα και κάθε γυναίκα.

Οι γονείς μου, που ήταν εργαζόμενοι, μου είπαν να εργάζομαι πάντα σκληρά, να είμαι πάντα ανθεκτικός και να είμαι πάντα θετικός. Και αν το κάνετε αυτό, μπορείτε να πετύχετε όλα όσα θέλετε στη ζωή σας», συμπλήρωσε

Να αναφέρουμε ότι παρόμοιες ομιλίες στο παρελθόν έχουν εκφωνήσει, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους. Το MDC, όπως αναφέρει η FIFA, είναι ένα από τα πιο ποικιλόμορφα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, με τους φετινούς αποφοίτους να εκπροσωπούν 116 διαφορετικές χώρες και να μιλούν 23 διαφορετικές μητρικές γλώσσες.