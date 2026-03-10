Ινφαντίνο: «Μηδενική ανοχή στον ρατσισμό»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «AS», με αφορμή, σήμερα (10/3) την κυκλοφορία του 20.000ου φύλλου της.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι φανταστικό, εκπληκτικό, υπάρχει μια άνευ προηγουμένου προσδοκία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Σε τέσσερις εβδομάδες, είχαμε πάνω από 500 εκατομμύρια αιτήματα εισιτηρίων. Είναι εντυπωσιακό. Έχουμε σχεδόν επτά εκατομμύρια εισιτήρια, αλλά τα 500 εκατομμύρια είναι κάτι που δεν έχει ξαναδεί ποτέ στην ιστορία, ούτε από τη FIFA ούτε από κανέναν άλλο θεσμό. Επίσης 77 από τους 104 αγώνες είχαν πάνω από ένα εκατομμύριο αιτήματα εισιτηρίων, και τα υπόλοιπα είναι κοντά σε αυτό.

Όλα τα στάδια θα είναι γεμάτα, θα είναι ένα πραγματικό πάρτι. Όταν είπαν ότι το ποδόσφαιρο δεν είχε μεγάλη αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό έχει αλλάξει. Θα είναι μια επιτυχία. Αντιμετωπίζουμε κάτι τεράστιο. Είναι κάτι περισσότερο από ένα τουρνουά, είναι κάτι περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση, είναι κάτι κοινωνικό που ο κόσμος θα σταματήσει να παρακολουθήσει», επεσήμανε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Και συνέχισε: «Η Ισπανία είναι ένα από τα φαβορί. Υπάρχουν και άλλοι, ναι, αλλά γνωρίζουμε ήδη τη δύναμη που έχει η Ισπανία. Είναι πρώτοι στην παγκόσμια κατάταξη και πρέπει να είναι φαβορί».

Όταν ρωτήθηκε για τον ρατσισμό στο ποδόσφαιρο, και ιδιαίτερα για τον αγώνα που δίνει ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Βινίτσιους, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, έδειξε ότι δεν έχει ξεχάσει την υπόθεση Πρεστιάνι:

«Πρέπει να αγωνιστούμε με όλη μας τη δύναμη. Είναι το 2026 και δεν είναι δυνατόν να κάνουμε διακρίσεις εις βάρος κάποιου λόγω της καταγωγής του. Μερικές φορές οι άνθρωποι μου λένε ότι ο ρατσισμός είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ναι, αλλά πρέπει να το λύσουμε στο ποδόσφαιρο, και η κοινωνία θα το λύσει όπως κρίνει σωστό. Στο ποδόσφαιρο, ο ρατσισμός δεν πρέπει να έχει θέση και δεν υπάρχει δικαιολογία για την ανοχή του. Μηδενική ανοχή. Δεν έχει νόημα να σιωπούμε, γιατί κάτι κακό θα ειπωθεί», δήλωσε.

Η IFAB ετοιμάζεται να εγκρίνει τον «νόμο Πρεστιάνι» πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026:

«Εάν ένας παίκτης καλύπτει το στόμα του και λέει κάτι, και αυτό έχει ρατσιστικές συνέπειες, προφανώς θα πρέπει να αποβληθεί. Προφανώς, όταν πρόκειται για πειθαρχική υπόθεση, είναι απαραίτητο να αναλυθεί η κατάσταση και να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό από τώρα και στο εξής», κατέληξε ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος είχε ήδη τοποθετηθεί υπέρ της αποβολής παικτών που καλύπτουν το στόμα τους για να μιλήσουν.