Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Το μήνυμα του Ινφαντίνο για το συμβάν με τον Βινίσιους και τον Πρεστιάνι
Champions League 21 Φεβρουαρίου 2026, 13:19

Το μήνυμα του Ινφαντίνο για το συμβάν με τον Βινίσιους και τον Πρεστιάνι

«Οι πέντε πυλώνες στη μάχη κατά του ρατσισμού με κανόνες, κυρώσεις, ποινικές διώξεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, με αφορμή την υπόθεση (Βινίσους-Πρεστιάνι» που εξετάζεται ήδη από την UEFA για ρατσισμό, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, ανακοινώνοντας ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει ορίσει πέντε πυλώνες για την καταπολέμηση του ρατσισμού, επισημαίνοντας τους κανόνες, τις κυρώσεις και τις ποινικές κατηγορίες.

Η ανάρτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο για το περιστατικό με τον Βινίσιους και τον Πρεστιάνι:

«Από τότε που εξελέγην πρόεδρος της FIFA το 2016, η ηγετική μας ομάδα έχει αναλάβει συλλογικά την ευθύνη, ως θεματοφύλακες του πιο αγαπημένου και ακολουθούμενου αθλήματος στον κόσμο, να χρησιμοποιήσει τη μοναδική δύναμη του ποδοσφαίρου για να προωθήσει την ένταξη και να καταπολεμήσει τη μάστιγα του ρατσισμού και όλων των μορφών διακρίσεων, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Σήμερα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας κατά του ρατσισμού της FIFA, με την υποστήριξη και των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA, έχουμε θεσπίσει πέντε πυλώνες για την καταπολέμηση και την πρόληψη του ρατσισμού: κανόνες και κυρώσεις, δράση εντός γηπέδου, ποινική δίωξη, εκπαίδευση και φωνή των παικτών.

Η πρωτοβουλία «Όχι στον Ρατσισμό», που ξεκίνησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών U-20 της FIFA του 2024, είναι ένα ισχυρό εργαλείο που διατίθεται σε παίκτες, προπονητές και διαιτητές για να επισημαίνουν ρατσιστικά περιστατικά. Καθοδηγούμενη από την ποικιλόμορφη επιτροπή φωνής παικτών, η οποία αποτελείται από 16 μέλη από έξι ηπείρους, η FIFA μπορεί πλέον να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε την εκπαίδευση, την πρόληψη και την προστασία μέσω της βελτιωμένης βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων μας.

Ταυτόχρονα, πρωτοβουλίες όπως η υπηρεσία προστασίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης της FIFA, η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση και την απόκρυψη προσβλητικού περιεχομένου, και καμπάνιες όπως το Football Unites the World και το Be Active συνεχίζουν να δείχνουν πώς το παιχνίδι μας μπορεί να εξυπηρετήσει έναν ευρύτερο σκοπό: την προώθηση της υγείας, της ένταξης και της κοινωνικής συνοχής σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας, των οποίων η ακούραστη συνεργασία διασφαλίζει ότι το έργο μας φτάνει στους ανθρώπους και έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Καθώς προσβλέπουμε στη μεγαλύτερη γιορτή ενότητας στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026, θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά σε όλους ότι, μαζί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι για να χτίσουμε έναν κόσμο με περισσότερο σεβασμό και ενότητα».

Τρόφιμα – ποτά
Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπέρνλι για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Μπράιτον για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναιτωλικός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
Champions League 20.02.26

Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»

Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, έτοιμος να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη για να φτάσει στην ανατροπή, όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο
Champions League 19.02.26

Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο

Νοκ άουτ τέθηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ο αρχηγός της Ίντερ τραυματίστηκε στη γάμπα στο ματς με την Μπόντο Γκλιμτ και οι νερατζούρι αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)
Champions League 19.02.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά τα δύο γκολ του Σικ στο μοιραίο τρίλεπτο (60′-63′) της έδωσαν τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπέρνλι για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Μπράιτον για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναιτωλικός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
«Δεν το βρίσκω κομψό» 21.02.26

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι εκτεταμένες πλημμύρες στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
Κλιματική αλλαγή 21.02.26

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, πλήττουν καλλιέργειες σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Μαρόκο διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης

Σύνταξη
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Γιουβέντους – Κόμο
Serie A 21.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κόμο για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού
Ελλάδα 21.02.26

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού

«Έχουμε τεράστια προβλήματα για άλλη μία φορά. Είμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τόνισε στο in η δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
