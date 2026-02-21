Το μήνυμα του Ινφαντίνο για το συμβάν με τον Βινίσιους και τον Πρεστιάνι

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, με αφορμή την υπόθεση (Βινίσους-Πρεστιάνι» που εξετάζεται ήδη από την UEFA για ρατσισμό, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, ανακοινώνοντας ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει ορίσει πέντε πυλώνες για την καταπολέμηση του ρατσισμού, επισημαίνοντας τους κανόνες, τις κυρώσεις και τις ποινικές κατηγορίες.

Η ανάρτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο για το περιστατικό με τον Βινίσιους και τον Πρεστιάνι:

«Από τότε που εξελέγην πρόεδρος της FIFA το 2016, η ηγετική μας ομάδα έχει αναλάβει συλλογικά την ευθύνη, ως θεματοφύλακες του πιο αγαπημένου και ακολουθούμενου αθλήματος στον κόσμο, να χρησιμοποιήσει τη μοναδική δύναμη του ποδοσφαίρου για να προωθήσει την ένταξη και να καταπολεμήσει τη μάστιγα του ρατσισμού και όλων των μορφών διακρίσεων, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Σήμερα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας κατά του ρατσισμού της FIFA, με την υποστήριξη και των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA, έχουμε θεσπίσει πέντε πυλώνες για την καταπολέμηση και την πρόληψη του ρατσισμού: κανόνες και κυρώσεις, δράση εντός γηπέδου, ποινική δίωξη, εκπαίδευση και φωνή των παικτών.

Η πρωτοβουλία «Όχι στον Ρατσισμό», που ξεκίνησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών U-20 της FIFA του 2024, είναι ένα ισχυρό εργαλείο που διατίθεται σε παίκτες, προπονητές και διαιτητές για να επισημαίνουν ρατσιστικά περιστατικά. Καθοδηγούμενη από την ποικιλόμορφη επιτροπή φωνής παικτών, η οποία αποτελείται από 16 μέλη από έξι ηπείρους, η FIFA μπορεί πλέον να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε την εκπαίδευση, την πρόληψη και την προστασία μέσω της βελτιωμένης βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων μας.

Ταυτόχρονα, πρωτοβουλίες όπως η υπηρεσία προστασίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης της FIFA, η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση και την απόκρυψη προσβλητικού περιεχομένου, και καμπάνιες όπως το Football Unites the World και το Be Active συνεχίζουν να δείχνουν πώς το παιχνίδι μας μπορεί να εξυπηρετήσει έναν ευρύτερο σκοπό: την προώθηση της υγείας, της ένταξης και της κοινωνικής συνοχής σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας, των οποίων η ακούραστη συνεργασία διασφαλίζει ότι το έργο μας φτάνει στους ανθρώπους και έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Καθώς προσβλέπουμε στη μεγαλύτερη γιορτή ενότητας στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026, θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά σε όλους ότι, μαζί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι για να χτίσουμε έναν κόσμο με περισσότερο σεβασμό και ενότητα».