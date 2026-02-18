Η UEFA πήρε επίσημη θέση για τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνι στον Βινίσιους

Η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο δραματικό παιχνίδι της Μπενφίκα εναντίον της Ρεάλ, το οποίο στιγματίστηκε από τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι.

Ο χαμός που επικράτησε στην αναμέτρηση το «Ντα Λουζ» μετά το γκολ του Βραζιλιάνου εξτρέμ της βασίλισσας, δεν γινόταν να μην φέρει την αντίδραση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, η οποία μάλιστα διερευνά το συμβάν με τον βραζιλιάνο και τον Αργεντινό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της UEFA για το συμβάν με Βινίσιους και Πρεστιάνι

«Οι επίσημες αναφορές από τους αγώνες που διεξήχθησαν χθες το βράδυ βρίσκονται υπό εξέταση.

Όπου αναφέρονται ζητήματα, ξεκινά η διαδικασία και, σε περίπτωση που οδηγήσουν στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, αυτές ανακοινώνονται στον πειθαρχικό site της UEFA.

“Δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να σας παρέχουμε ούτε περαιτέρω σχόλια να κάνουμε σχετικά με το θέμα αυτό σε αυτό το στάδιο».