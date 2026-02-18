Τι απάντησε ο Πρεστιάνι για το περιστατικό με τον Βινίσιους: «Δεν τον είπα μαϊμού…»
Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε τι είπε ο Πρεστιάνι στον Βινίσιους, κατά τη διάρκεια του ματς με την Μπενφίκα
Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε βήμα πρόκρισης μετά το 0-1 στη Λισαβόνα, κόντρα στην Μπενφίκα, αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τις καταγγελίες του Βινίσιους Τζούνιορ για ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, μετά την επίτευξη του γκολ των Μαδριλένων.
Θέση πήραν πολλοί παίκτες μετά το ματς, ανάμεσά τους και ο Κιλιάν Εμπαπέ, που ανέφερε πως «το νούμερο 25 της Μπενφίκα, δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν του αξίζει, έχει πει ότι ο Βινίσιους είναι μαϊμού. Το έχει πει πέντε φορές» και συμπλήρωσε:
«Σήμερα έχουν χαθεί όλες οι αξίες του ποδοσφαίρου. Δεν του αξίζει να παίζει στο Champions League. Αυτό που έκανε δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Δεν ζήτησε καν μια συγγνώμη. Πώς μπορείς να λες τέτοιο πράγμα στο γήπεδο;».
Τι είπε ο Πρεστιάνι σύμφωνα με τον Τσουαμενί
Και κάπως έτσι, ο Τσουαμενί, που επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός, αποκάλυψε τι του είπε ο ίδιος ο Πρεστιάνι: «Ο Βίνι μας είπε ότι ο τύπος τον αποκάλεσε μαϊμού ενώ κάλυπτε το πρόσωπό του με την μπλούζα του. Ο τύπος μετά είπε ότι είχε πει «αδερφή» ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει», τόνισε ο Γάλλος μέσος της Ρεάλ.
