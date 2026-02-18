sports betsson
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18 Φεβρουαρίου 2026, 00:04

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Spotlight

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε «άλμα» πρόκρισης στην φάση των 16 του Champions League, επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας της Μπενφίκα. Το φανταστικό γκολ του Βινίσιους στο 50′ ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στην «βασίλισσα» στο Ντα Λουζ, σ’ ένα επεισοδιακό παιχνίδι με μεγάλη ένταση.

Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί και στην τελευταία αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης, σ’ ένα ματς με συγκλονιστική εξέλιξη και τον γκολκίπερ των «αετών», Τρούμπιν να σκοράρει με κεφαλιά στο 98’ και να χαρίζει την πρόκριση στην πορτογαλική ομάδα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 για τους Λουζιτανούς.

Αυτή την φορά όμως νικήτρια ήταν η Ρεάλ και πλέον οι «μερένχες» έχουν μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους 16, ενόψει της ρεβάνς στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Η «βασίλισσα» είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, διάστημα στο οποίο η Μπενφίκα πρόσεξε πολύ την άμυνα της για να διατηρήσει το μηδέν και τα κατάφερε, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς γκολ στα πρώτα 45 λεπτά.

Ειδικά μετά το 30’ η Ρεάλ πίεσε τους Λουζιτανούς ψάχνοντας το γκολ αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει, καθώς ο Τρούμπιν ήταν σ’ ετοιμότητα.

Η Ρεάλ είχε μεγάλη ευκαιρία για ν’ ανοίξει το σκορ στο 19’, με τον Βινίσιους να κάνει το σουτ και την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Τρούμπιν.

Η «απάντηση» της Μπενφίκα ήρθε στο 24’ όταν ο Όρσνες επιχείρησε δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά ο Κουρτουά έκανε φανταστική απόκρουση με το ένα χέρι στην αριστερή του γωνία.

Η δεύτερη μεγάλη φάση των φιλοξενούμενων ήταν στο 44’, με τον Εμπαπέ να σουτάρει από καλή θέση και τον Τρούμπιν να πραγματοποιεί εξαιρετική απόκρουση, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Τρούμπιν έκανε νέα δύσκολη επέμβαση, σε σουτ του Αρντά Γκιουλέρ.

Φανταστικό γκολ του Βινίσιους και… χαμός στο Ντα Λουζ

Η υπεροχή της Ρεάλ Μαδρίτης ανταμείφθηκε πάντως με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους καθώς οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ στο 50′, με υπέροχο γκολ του Βινίσιους.  Ο Βραζιλιάνος άσος έστειλε με φανταστικό σουτ την μπάλα στο «παραθυράκι» του Τρούμπιν, κάνοντας το 1-0 για την ισπανική ομάδα.


Ο πανηγυρισμός του λατιναμερικάνου άσου προκάλεσε πάντως χαμό στον αγωνιστικό χώρο, καθώς έγινε το έλα να δεις με παίκτες της πορτογαλικής ομάδας να τα βάζουν με τον διεθνή άσο της Ρεάλ και τον Οταμέντι να ζητά πρώτος τον λόγο από τον Βραζιλιάνο.

Ο Βινίσιους κατηγόρησε τον Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση

Πολλοί παίκτες της Μπενφίκα θεώρησαν προκλητικό τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ο Βινίσιους και ζήτησαν τον λόγο από τον εξτρέμ της «βασίλισσας», αλλά θα πρέπει εδώ να τονίσουμε και ότι ο Βινίσιους κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση.


Ο Βραζιλιάνος άσος διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Λετισιέ, λέγοντας πως ο Πρεστιάνι χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του και ο Γάλλος διαιτητής εφήρμοσε το πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις, κάνοντας την κίνηση με «σταυρωμένα» χέρια.

Ο διαιτητής μίλησε με τον παίκτη της Μπενφίκα, αλλά δεν υπήρξε κάποια τιμωρία για τον Πρεστιάνι.

Το παιχνίδι διακόπηκε για εννιά λεπτά και συνεχίστηκε με την Ρεάλ να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα και τον Βινίσιους να δέχεται κίτρινη κάρτα.


Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται πάντως να διατάξει έρευνα για τις καταγγελίες του Βραζιλιάνου άσου της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον του Πρεστιάνι.

Η Μπενφίκα προσπάθησε μετά το 80′ να πιέσει την Ρεάλ ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, αλλά η Ρεάλ κατάφερε τελικά να φύγει με τη νίκη από την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Το «κλειδί» του ματς

Ο Βινίσιους πέτυχε ένα φανταστικό γκολ κι αυτό ήταν αρκετό για να πάρει τη νίκη η «βασίλισσα».

Άλλαξε το ματς

Η Ρεάλ ανέβασε «στροφές» μετά το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, πίεσε την Μπενφίκα και τελικά βρήκε τρόπο για να πετύχει τον στόχο της.

Ο χειρότερος του γηπέδου

Ο Σκέλντερουπ δεν κατάφερε να βοηθήσει την επίθεση της Μπενφίκα.

Ο διαιτητής

Καλή η διαιτησία του Γάλλου, Φρανσουά Λετισιέ

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Σκόρερ: Βινίσιους 50′

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Όρσνες (80′ Καμπράλ), Μπαρέιρο, Πρεστιάνι (81′ Λουκεμπάκιο), Ράφα Σίλβα (74′ Σουντάκοφ) , Σκέλντερουπ (74′ Ρίος), Παυλίδης.

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χούισεν, Καρέρας (99′ Καρβαχάλ), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (86′ Ντίαθ), Τσουαμενί, Καμαβινγκά (94′ Πίναρ), Εμπαπέ, Βινίσιους.

Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στο Μπερναμπέου την Τετάρτη 25/2.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

inWellness
inTown
Stream sports
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Champions League 17.02.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Αταλάντα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Champions League 17.02.26

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του ματς με την Λεβερκούζεν και αποθέωσε τον κόσμο των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Champions League 17.02.26

Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός τίθενται σε κυκλοφορία την Τρίτη από τις 17:00 και θα είναι διαθέσιμα ως την Πέμπτη στις 11:00 ή μέχρι την εξάντλησή τους, όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Σύνταξη
Football Meets Data: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν
Champions League 17.02.26

Football Meets Data: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός δίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη (18/2, 22:00) κόντρα στη Λεβερκούζεν και ο υπερυπολογιστής του «Football Meets Data» δίνει τις προβλέψεις του για το ζευγάρι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες
Ελλάδα 18.02.26

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες

Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Επαγρύπνηση 18.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο