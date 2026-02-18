Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε «άλμα» πρόκρισης στην φάση των 16 του Champions League, επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας της Μπενφίκα. Το φανταστικό γκολ του Βινίσιους στο 50′ ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στην «βασίλισσα» στο Ντα Λουζ, σ’ ένα επεισοδιακό παιχνίδι με μεγάλη ένταση.

Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί και στην τελευταία αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης, σ’ ένα ματς με συγκλονιστική εξέλιξη και τον γκολκίπερ των «αετών», Τρούμπιν να σκοράρει με κεφαλιά στο 98’ και να χαρίζει την πρόκριση στην πορτογαλική ομάδα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 για τους Λουζιτανούς.

Αυτή την φορά όμως νικήτρια ήταν η Ρεάλ και πλέον οι «μερένχες» έχουν μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους 16, ενόψει της ρεβάνς στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Η «βασίλισσα» είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, διάστημα στο οποίο η Μπενφίκα πρόσεξε πολύ την άμυνα της για να διατηρήσει το μηδέν και τα κατάφερε, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς γκολ στα πρώτα 45 λεπτά.

Ειδικά μετά το 30’ η Ρεάλ πίεσε τους Λουζιτανούς ψάχνοντας το γκολ αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει, καθώς ο Τρούμπιν ήταν σ’ ετοιμότητα.

Η Ρεάλ είχε μεγάλη ευκαιρία για ν’ ανοίξει το σκορ στο 19’, με τον Βινίσιους να κάνει το σουτ και την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Τρούμπιν.

Η «απάντηση» της Μπενφίκα ήρθε στο 24’ όταν ο Όρσνες επιχείρησε δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά ο Κουρτουά έκανε φανταστική απόκρουση με το ένα χέρι στην αριστερή του γωνία.

Η δεύτερη μεγάλη φάση των φιλοξενούμενων ήταν στο 44’, με τον Εμπαπέ να σουτάρει από καλή θέση και τον Τρούμπιν να πραγματοποιεί εξαιρετική απόκρουση, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Τρούμπιν έκανε νέα δύσκολη επέμβαση, σε σουτ του Αρντά Γκιουλέρ.

Φανταστικό γκολ του Βινίσιους και… χαμός στο Ντα Λουζ

Η υπεροχή της Ρεάλ Μαδρίτης ανταμείφθηκε πάντως με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους καθώς οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ στο 50′, με υπέροχο γκολ του Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνος άσος έστειλε με φανταστικό σουτ την μπάλα στο «παραθυράκι» του Τρούμπιν, κάνοντας το 1-0 για την ισπανική ομάδα.





Ο πανηγυρισμός του λατιναμερικάνου άσου προκάλεσε πάντως χαμό στον αγωνιστικό χώρο, καθώς έγινε το έλα να δεις με παίκτες της πορτογαλικής ομάδας να τα βάζουν με τον διεθνή άσο της Ρεάλ και τον Οταμέντι να ζητά πρώτος τον λόγο από τον Βραζιλιάνο.

Ο Βινίσιους κατηγόρησε τον Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση

Πολλοί παίκτες της Μπενφίκα θεώρησαν προκλητικό τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ο Βινίσιους και ζήτησαν τον λόγο από τον εξτρέμ της «βασίλισσας», αλλά θα πρέπει εδώ να τονίσουμε και ότι ο Βινίσιους κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση.





Ο Βραζιλιάνος άσος διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Λετισιέ, λέγοντας πως ο Πρεστιάνι χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του και ο Γάλλος διαιτητής εφήρμοσε το πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις, κάνοντας την κίνηση με «σταυρωμένα» χέρια.

Ο διαιτητής μίλησε με τον παίκτη της Μπενφίκα, αλλά δεν υπήρξε κάποια τιμωρία για τον Πρεστιάνι.

Το παιχνίδι διακόπηκε για εννιά λεπτά και συνεχίστηκε με την Ρεάλ να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα και τον Βινίσιους να δέχεται κίτρινη κάρτα.





Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται πάντως να διατάξει έρευνα για τις καταγγελίες του Βραζιλιάνου άσου της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον του Πρεστιάνι.

Η Μπενφίκα προσπάθησε μετά το 80′ να πιέσει την Ρεάλ ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, αλλά η Ρεάλ κατάφερε τελικά να φύγει με τη νίκη από την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Το «κλειδί» του ματς

Ο Βινίσιους πέτυχε ένα φανταστικό γκολ κι αυτό ήταν αρκετό για να πάρει τη νίκη η «βασίλισσα».

Άλλαξε το ματς

Η Ρεάλ ανέβασε «στροφές» μετά το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, πίεσε την Μπενφίκα και τελικά βρήκε τρόπο για να πετύχει τον στόχο της.

Ο χειρότερος του γηπέδου

Ο Σκέλντερουπ δεν κατάφερε να βοηθήσει την επίθεση της Μπενφίκα.

Ο διαιτητής

Καλή η διαιτησία του Γάλλου, Φρανσουά Λετισιέ

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

–

Σκόρερ: Βινίσιους 50′

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Όρσνες (80′ Καμπράλ), Μπαρέιρο, Πρεστιάνι (81′ Λουκεμπάκιο), Ράφα Σίλβα (74′ Σουντάκοφ) , Σκέλντερουπ (74′ Ρίος), Παυλίδης.

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χούισεν, Καρέρας (99′ Καρβαχάλ), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (86′ Ντίαθ), Τσουαμενί, Καμαβινγκά (94′ Πίναρ), Εμπαπέ, Βινίσιους.

Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στο Μπερναμπέου την Τετάρτη 25/2.