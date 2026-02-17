sports betsson
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους 5-2: Η «Μεγάλη Κυρία» υποκλίθηκε στην Κωνσταντινούπολη
Υποθήκη πρόκρισης στους «16» από τη Γαλατάσαραϊ, που νίκησε 5-2 τη Γιουβέντους και θα πάει ως ακλόνητο φαβορί στη ρεβάνς του Τορίνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Γιουβέντους ήταν το θεωρητικό φαβορί του ζευγαριού για την πρόκριση στους «16» του Champions League, όμως πλέον η Γαλατάσαραϊ έχει τις περισσότερες πιθανότητες! Τα «λιοντάρια»… κατασπάραξαν τους «μπιανκονέρι» στο κατάμεστο Αλί Σάμι Γεν και με πλεονέκτημα τριών γκολ μετά τη νίκη τους με 5-2, θα πάνε στο Τορίνο για να τελειώσουν τη δουλειά τους.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ονειρικό για τους ποδοσφαιριστές του Οκάν Μπουρούκ, αφού βγήκαν από τα αποδυτήρια χάνοντας με 2-1, όμως με μία ασταμάτητη αντεπίθεση ανέτρεψαν την κατάσταση. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είδε ανήμπορος τη «Μεγάλη Κυρία» να μην μπορεί να αντιδράσει και να έχει εξαιρετικά δύσκολο έργο στη ρεβάνς σε οχτώ μέρες, για να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι αμυντικοί της «Κυρίας» έδιναν γκολ στους Τούρκους

Η Γαλατάρασαϊ προηγήθηκε στο 15’. Από ένα πλάγιο του Καμπιάσο, ο Γιλντίζ έχασε το κοντρόλ έξω από την περιοχή της Γιουβέντους από την πίεση του Όσιμεν, Νόα και Λανγκ δεν μπόρεσαν να την ελέγξουν, όμως ήρθε ο Σάρα με ευθύβολο σουτ να σκοράρει!

Η Γιουβέντους αντέδρασε άμεσα! Στο 16’ ο Καμπιάσο σέντραρε, ο Καλουλού έπιασε την κεφαλιά και ο Τσακίρ απέκρουσε, όμως ο Κουπμάινερς που καραδοκούσε, πέτυχε γκολ στην κενή εστία.

Ο σκόρερ χτύπησε για δεύτερη φορά στο 32’! Ο Κουπμάινερς συνδυάστηκε στο «ένα-δύο» με τον Μακ Κένι, μπήκε στην περιοχή και με «βολίδα» νίκησε ξανά τον Τσακίρ για την πρώτη ανατροπή στο ματς!

Η Γαλατά δεν το έβαλε κάτω και στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισε στο 49’. Ο Γιλμάζ σούταρε συρτά, ο Ντι Γκρεγκόριο απέκρουσε, όμως ο Λανγκ πήγε πρώτος στην επαναφορά και σκόραρε.

Η ανατροπή στην ανατροπή επιτεύχθηκε στο 60’! Ο Σάρα εκτέλεσε το φάουλ από δεξιά από την περιοχή και ο Σάντσες μπήκε στην πορεία της μπάλας για να τη στείλει στα δίχτυα για το 3-2!

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι κέρδισαν το αριθμητικό πλεονέκτημα στο 67’, όταν ο Καμπάλ τράβηξε τον Γιλμάκ από τη φανέλα, δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.

Τα δώρα των «μπιανκονέρι» συνεχίστηκαν στο 75’. Ο Τουράμ στην περιοχή του Ντι Γκρεγκόριο πάσαρε στον Κέλι, αυτός ανεξήγητα πήγε να κάνει ντρίμπλα, ο Όσιμεν έκλεψε ξανά και ο Λανγκ που πήρε τη μπάλα, απέναντι από τον γκολκίπερ πλάσαρε με «σκάψιμο» για το 4-2.

Ο Κέλι δεν έβαλε μυαλό και στο 86’ έκανε ξανά κακό κοντρόλ στην περιοχή του, ο Όσιμεν του έκλεψε πάλι τη μπάλα και ο Μπο που ακολούθησε τη φάση, ήταν ο κερδισμένος και με δυνατό σουτ σκόραρε το 5-2!

Ο MVP: Δεν σκόραρε, δεν φαίνεται στη στατική, αλλά ο Όσιμεν πίεσε ακατάπαυστα τους παίκτες της Γιουβέντους και από δικά του κλεψίματα επιτεύχθηκαν τα τρία από τα πέντε γκολ της Γαλατά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Καμπάλ. Δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες σε 9 λεπτά, για φάουλ στον ίδιο παίκτη και αποβλήθηκε, αφήνοντας τη Γιουβέντους με δέκα σε ένα τάιμινγκ που έχανε.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Η γρήγορη ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο. Η Γαλατά έψαχνε μία «σπίθα» για τη φωτιά της αντεπίθεσης και τη βρήκε στο 49’ με τον Λανγκ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ολλανδός Ντάνι Μάκελι σφύριξε ακριβοδίκαια. Δεν έχασε καμία φάση, η αποβολή του Καμπάλ ήταν σωστή και επέτρεψε στο ματς να έχει γρήγορο ρυθμό.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Μπαστιάν Ντάνκερτ από την Ολλανδία δεν χρειάστηκε να διορθώσει ή να βοηθήσει τον Μάκελι, ενώ στην αποβολή του Καμπάλ δεν είχε δικαιοδοσία να επέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: Σάρα 15’, Λανγκ 49’-75’, Σάντσες 60’, Μπο 86′ / Κουπμάινερς 16’-32’

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Οκάν Μπουρούκ): Τσακίρ, Σαλάι, Σάντσες, Μπαρντακτσί (77’ Σίνγκο), Γιάκομπς (83’ Ελμαλί), Τορέιρα, Σάρα, Ακγκούν (70’ Σανέ), Λανγκ (83’ Μπο), Γιλμάζ (77’ Ικάρντι), Όσιμεν.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Μπρέμερ (34’ Γκάτι), Κέλι, Καμπιάσο (46’ Καμπάλ), Λοκατέλι, Τουράμ (841’ Μιρέτι), Κουπμαϊνερς, Κονσεϊσάο (70’ Κόστιτς), Γιλντίζ (81’ Οπεντά), Μακ Κένι.

