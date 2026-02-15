Ίντερ – Γιουβέντους 3-2: Οι Νερατζούρι πήραν το derby d’ Italia
Απίστευτο ματς στο «Τζιουζέπε Μεάτσα», με την Ίντερ να παίρνει τη νίκη με 3-2 και να ξεφεύγει στο +8 από την Μίλαν.
Με γκολ του Ζιελίνσκι στο 90’, η Ίντερ επικράτησε της Γιουβέντους στο «Τζιουζέπε Μεάτσα» με 3-2, για την 25η αγωνιστική της Serie A. Οι Νερατζούρι πήραν τη ματσάρα και έφτασαν στους 61 βαθμούς, με την ομάδα του Κριστιάν Κίβου να βρίσκεται πλέον στο +8 από την δεύτερη Μίλαν, η οποία, ωστόσο, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο (53 βαθμοί σε 24 ματς).
Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 17’ με αυτογκόλ του Καμπιάσο. Ο Λουίς Ενρίκε έκανε το γύρισμα από δεξιά, η μπάλα βρήκε στον παίκτη της Γιουβέντους και κατέληξε στα δίχτυα των φιλοξενούμενων για το 1-0 της Ίντερ. Στο 26’, όμως, ο Καμπιάσο διόρθωσε το λάθος του, με τον άσο της Γιουβέντους να σκοράρει με πλασέ για το 1-1. Στο 42’ η Μεγάλη Κυρία έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Καλούλου. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Γιουβέντους στο 51’ έφτασα κοντά στο γκολ με τον Μιρέτι, αλλά ο Ζόμερ απέκρουσε εντυπωσιακά.
Στο 76’ η Ίντερ έκανε το 2-0 με κεφαλιά του Εσπόζιτο, μετά από σέντρα του Ντιμάρκο, αλλά η Γιουβέντους απάντησε στο 83’ με τον Λοκατέλι για το 2-2. Όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί ισόπαλο, αλλά ο Ζιελίνσκι με σουτάρα εκτός περιοχής νίκησε τον Ντι Γκρεγκόριο και έκανε το 3-2, με την Ίντερ να παίρνει το τρίποντο της νίκης.
ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ντιμάρκο, Μπαστόνι (46’ Κάρλος) Αουγούστο), Ακάντζι, Μπίσεκ, Λουίς Ενρίκε (66’ Εσποζιτο), Σούτσιτς (67’ Ντιούφ), Ζιελίνσκι, Μπαρέλα (54’ Τσαλχάνογλου), Λαουτάρο Μαρτίνες, Τουράμ (86’ Μπονί)
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Μπρέμερ, Καμπιάζο (78’ Οπεντά), Κέλι, Καλουλού, Λοκατέλι, Μιρέτι (61’ Κοουπμάινερς), ΜακΚένι, Γιλντίζ (75’ Μπογκά), Κονσεϊσάο (46’ Χολμ), Ντέιβιντ (61’ Καμπάλ).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής
Πίζα – Μίλαν 1-2
Κόμο – Φιορεντίνα 1-2
Λάτσιο – Αταλάντα 0-2
Ίντερ – Γιουβέντους 3-2
15/2 13:30 Ουντινέζε – Σασουόλο
15/2 16:00 Κρεμονέζε – Τζένοα
15/2 16:00 Πάρμα – Βερόνα
15/2 19:00 Τορίνο – Μπολόνια
15/2 21:45 Νάπολι – Ρόμα
16/2 21:45 Κάλιαρι – Λέτσε
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
20/2 21:45 Σασουόλο – Βερόνα
21/2 16:00 Γιουβέντους – Κόμο
21/2 19:00 Λέτσε – Ίντερ
21/2 21:45 Κάλιαρι – Λάτσιο
22/2 13:30 Τζένοα – Τορίνο
22/2 16:00 Αταλάντα – Νάπολι
22/2 19:00 Μίλαν – Πάρμα
22/2 21:45 Ρόμα – Κρεμονέζε
23/2 19:30 Φιορεντίνα – Πίζα
23/2 21:45 Μπολόνια – Ουντινέζε
