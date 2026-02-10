«Τρελαίνει» κόσμο ο γιος του Στάνκοβιτς – Το λάθος της Ίντερ και η «μάχη» της Άρσεναλ με την Τσέλσι

Ο Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, γιος του παλαίμαχου άσου της Ίντερ και της Εθνικής Σερβίας, Ντέγιαν Στάνκοβιτς εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Μπριζ και δεν είναι τυχαίο πως μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι παρακολουθούν την εξέλιξη που έχει στην βελγική ομάδα.

Ο 20χρονος άσος της Μπριζ δείχνει πως έχει πάρει το ταλέντο του πατέρα του και είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει μια μεγάλη καριέρα, καθώς ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Τσέλσι αλλά και η Ντόρτμουντ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Θα πρέπει πάντως εδώ να σημειωθεί το μεγάλο λάθος που έκανε η Ίντερ, καθώς ο νεαρός άσος ανήκε στην ομάδα του Μιλάνου (με την οποία άλλωστε έκανε σπουδαία καριέρα ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς) αλλά η εκτίμηση των ανθρώπων της ιταλικής ομάδας δεν ήταν η σωστή.

Οι «νερατζούρι» δεν πίστεψαν στον 20χρονο άσο, τον παραχώρησαν δανεικό στην Λουκέρνη αλλά η Μπριζ διέκρινε τα καλά στοιχεία που έδειξε ο παίκτης στην ελβετική ομάδα και προχώρησε στην απόκτησή του.

Ο Στάνκοβιτς που φέτος έχει παίξει στο Champions League αλλά και στην Εθνική ομάδα της Σερβίας, φαίνεται έτοιμος για μεγάλη μεταγραφή καθώς οι δύο ομάδες του Λονδίνου που προαναφέραμε αλλά και η Μπορούσια, θα… στρώσουν χαλί εκατομμυρίων ευρώ για να πάρουν τον παίκτη.

Μια λεπτομέρεια πάντως, που ίσως τελικά βγάλει κερδισμένη την Ίντερ, έχει να κάνει με μια ρήτρα που έβαλαν οι «νερατζούρι» στην συμφωνία με την Μπριζ.

Τι προβλέπει αυτή η ρήτρα; Ότι η Ίντερ μπορεί να πάρει τον παίκτη από την Μπριζ, αν δώσει 20 εκατ. ευρώ στην βελγική ομάδα, τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Αν παρέλθει η 14η του Ιούνη, τότε η Μπριζ μπορεί να διαπραγματευτεί την πώληση του νεαρού Σέρβου σε ομάδα της αρεσκείας της και με όποιο ποσό επιθυμεί.

Αν οι «νερατζούρι» δεν κάνουν χρήση της ρήτρας που προαναφέραμε, τότε η Μπριζ είναι αποφασισμένη να αξιώσει τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του διεθνούς άσου, χρήματα βέβαια που μπορούν να δώσουν με μεγάλη ευκολία η Άρσεναλ και η Τσέλσι.

Θυμίζουμε ότι οι Βέλγοι έδωσαν στην Ίντερ περίπου 9,5 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι και απέκτησαν έναν παίκτη, που μπορεί να τους αποφέρει πολύ περισσότερα χρήματα σε περίπτωση μεταγραφής.

Το αξιοσημείωτο με τον Στάνκοβιτς είναι ότι μπορεί ν’ αγωνιστεί με την ίδια ευκολία σαν αμυντικός μέσος αλλά και σαν οκτάρι, ενώ υπήρξαν παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε ακόμα και σαν κεντρικός αμυντικός.

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος, πόσο πολυσύνθετος παίκτης είναι ο γιος του Ντέγιαν Στάνκοβιτς και γιατί έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.