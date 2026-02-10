sports betsson
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
«Τρελαίνει» κόσμο ο γιος του Στάνκοβιτς – Το λάθος της Ίντερ και η «μάχη» της Άρσεναλ με την Τσέλσι
«Τρελαίνει» κόσμο ο γιος του Στάνκοβιτς – Το λάθος της Ίντερ και η «μάχη» της Άρσεναλ με την Τσέλσι

Ο γιος του Ντέγιαν Στάνκοβιτς παίζει στην Μπριζ και στα… πόδια του θα στηθεί το καλοκαίρι χορός εκατομμυρίων ευρώ

Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Ο Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, γιος του παλαίμαχου άσου της Ίντερ και της Εθνικής Σερβίας, Ντέγιαν Στάνκοβιτς εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Μπριζ και δεν είναι τυχαίο πως μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι παρακολουθούν την εξέλιξη που έχει στην βελγική ομάδα.

Ο 20χρονος άσος της Μπριζ δείχνει πως έχει πάρει το ταλέντο του πατέρα του και είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει μια μεγάλη καριέρα, καθώς ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Τσέλσι αλλά και η Ντόρτμουντ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Θα πρέπει πάντως εδώ να σημειωθεί το μεγάλο λάθος που έκανε η Ίντερ, καθώς ο νεαρός άσος ανήκε στην ομάδα του Μιλάνου (με την οποία άλλωστε έκανε σπουδαία καριέρα ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς) αλλά η εκτίμηση των ανθρώπων της ιταλικής ομάδας δεν ήταν η σωστή.

Οι «νερατζούρι» δεν πίστεψαν στον 20χρονο άσο, τον παραχώρησαν δανεικό στην Λουκέρνη αλλά η Μπριζ διέκρινε τα καλά στοιχεία που έδειξε ο παίκτης στην ελβετική ομάδα και προχώρησε στην απόκτησή του.

Ο Στάνκοβιτς που φέτος έχει παίξει στο Champions League αλλά και στην Εθνική ομάδα της Σερβίας, φαίνεται έτοιμος για μεγάλη μεταγραφή καθώς οι δύο ομάδες του Λονδίνου που προαναφέραμε αλλά και η Μπορούσια, θα… στρώσουν χαλί εκατομμυρίων ευρώ για να πάρουν τον παίκτη.

Μια λεπτομέρεια πάντως, που ίσως τελικά βγάλει κερδισμένη την Ίντερ, έχει να κάνει με μια ρήτρα που έβαλαν οι «νερατζούρι» στην συμφωνία με την Μπριζ.

Τι προβλέπει αυτή η ρήτρα; Ότι η Ίντερ μπορεί να πάρει τον παίκτη από την Μπριζ, αν δώσει 20 εκατ. ευρώ στην βελγική ομάδα, τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Αν παρέλθει η 14η του Ιούνη, τότε η Μπριζ μπορεί να διαπραγματευτεί την πώληση του νεαρού Σέρβου σε ομάδα της αρεσκείας της και με όποιο ποσό επιθυμεί.

Αν οι «νερατζούρι» δεν κάνουν χρήση της ρήτρας που προαναφέραμε, τότε η Μπριζ είναι αποφασισμένη να αξιώσει τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του διεθνούς άσου, χρήματα βέβαια που μπορούν να δώσουν με μεγάλη ευκολία η Άρσεναλ και η Τσέλσι.

Θυμίζουμε ότι οι Βέλγοι έδωσαν στην Ίντερ περίπου 9,5 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι και απέκτησαν έναν παίκτη, που μπορεί να τους αποφέρει πολύ περισσότερα χρήματα σε περίπτωση μεταγραφής.

Το αξιοσημείωτο με τον Στάνκοβιτς είναι ότι μπορεί ν’ αγωνιστεί με την ίδια ευκολία σαν αμυντικός μέσος αλλά και σαν οκτάρι, ενώ υπήρξαν παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε ακόμα και σαν κεντρικός αμυντικός.

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος, πόσο πολυσύνθετος παίκτης είναι ο γιος του Ντέγιαν Στάνκοβιτς και γιατί έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Κοινωνία
Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Εφόσον ο Άρης εκμεταλλευθεί το βατό πρόγραμμα που έχει στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου μπορεί να «πατήσει» στην 5άδα ή τουλάχιστον να είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτήν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος
Η αναγεννηση 09.02.26

Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Ένας ποδοσφαιριστής που έμοιαζε τελειωμένος πριν 3 εβδομάδες, άντεξε και από το περιθώριο, μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή του ντέρμπι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδωσε απαντήσεις σε όλους μας...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία
On Field 07.02.26

Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Η άνοδος του Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς, ο οποίος σφυρίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, σε ηλικία 41 ετών στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει το αφήγημα ότι δεν υπήρχε Έλληνας διεθνής για να ανέβει

Βάιος Μπαλάφας
Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»

Ο Άρης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ που οι περγαμηνές του τον έφεραν να κάνει αξιοπρόσεκτη καριέρα στην Ιταλία με την Φιορεντίνα, να παίζει βασικός σε δύο τελικούς του Conference, αλλά στα 28 του να έχει αντιμετωπίσει δύο ρήξεις χιαστών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League
On Field 06.02.26

Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του ξέρουν ότι στις επόμενες αγωνιστικές κρίνεται η επέκταση της συνεργασίας τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο

Βάιος Μπαλάφας
Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο
On Field 05.02.26

Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο

Ο μάνατζερ του διεθνούς άσου της Ατλέτικο πήγε στην αγγλική πρωτεύουσα και είχε επαφές με «κανονιέρηδες» αλλά και «μπλε», καθώς η Τσέλσι θέλει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
On Field 05.02.26

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10.02.26

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Με το βλέμμα στα διόδια... 10.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του
Ελλάδα 10.02.26

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Ο σμήναρχος φέρεται να κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Οι δικηγόροι του δήλωσαν, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ο Ρώσος φέρεται να ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη και να οργάνωσε την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές

Σύνταξη
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν
«Είπε ψέματα» 10.02.26 Upd: 19:54

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές
«Προσκλητήριο ανευθυνότητας» 10.02.26

«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Ποταμός ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, στην αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων ώστε να γίνει «η αρχή της επαναφοράς του αυτονοήτου, της λειτουργίας του κράτους δικαίου απέναντι ακόμη και στους πιο διαπλεκόμενους και ισχυρούς»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης
Ελλάδα 10.02.26

Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης

Μεγάλα γερμανικά μέσα ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της 16χρονης - Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψάχνει για τη Λόρα

Σύνταξη
«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»
Μπάσκετ 10.02.26

«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»

«Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Λάιλς για την ανανέωση συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που έχει από Ευρωλίγκα και NBA Χεζόνια, περιπλέκουν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο
Κόσμος 10.02.26

Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο

Η ΕΕ στοχεύει σε ένα πιο ενιαίο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού, με τα κράτη μέλη να καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιούν κοινό ορισμό του cyberbullying

Σύνταξη
Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών
Ζήτημα επαγγελματισμού 10.02.26

Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών

Στο επίκεντρο των επικρίσεών τους είναι το διευθυντής της RAI Sport, Πάολο Πετρέκα. Κατά τη μετάδοση έκανε μια σειρά από λάθη και γκάφες, μη αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων την πρόεδρο της ΔΟΕ.

Σύνταξη
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ
Boost-άρισμα 10.02.26

«Παίρνεις ναρκωτικά;» - Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας - Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wall Street» τον ρώτησε «Παίρνεις ναρκωτικά;» επειδή «φαίνεσαι σαν να μην έχεις ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή σου». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

