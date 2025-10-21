Τέλος εποχής για τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς στη Σπαρτάκ Μόσχας

Το κεφάλαιο του Ντέγιαν Στάνκοβιτς στη Σπαρτάκ Μόσχας φαίνεται να φτάνει στο τέλος του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ρωσικού Sport Ekspres, η διοίκηση του συλλόγου έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην απόλυσή του, με το μόνο που απομένει να είναι η επίσημη ανακοίνωση και η επιλογή του νέου προπονητή. Μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης, ο Σέρβος τεχνικός θα συνεχίσει προσωρινά να βρίσκεται στον πάγκο.

Η είδηση προκαλεί αίσθηση, καθώς ο Στάνκοβιτς, ένας από τους εμβληματικότερους αρχηγούς της Εθνικής Σερβίας και πρώην προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, είχε αναλάβει τη Σπαρτάκ τον Μάιο του 2024, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Η επικείμενη απομάκρυνσή του συνεπάγεται ότι θα λάβει αποζημίωση για την πρόωρη λύση της συνεργασίας του.

Παρά τις μεγάλες επενδύσεις της ομάδας σε μεταγραφές, η φετινή πορεία της Σπαρτάκ δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Μετά από 12 αγωνιστικές, η ομάδα βρίσκεται μόλις στην έκτη θέση της ρωσικής Premier League, με 5 νίκες, 4 ισοπαλίες και 3 ήττες. Αν και η διαφορά από τις πρωτοπόρες Λοκομοτίβ και Κράσνονταρ είναι μόλις επτά βαθμοί, η διοίκηση θεωρεί ότι τα αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν το υψηλό επίπεδο επενδύσεων και φιλοδοξιών.

Η παρουσία του Στάνκοβιτς στη Μόσχα, που ξεκίνησε με ελπίδες ανανέωσης και ευρωπαϊκών προοπτικών, φαίνεται πως ολοκληρώνεται έπειτα από μόλις ενάμιση χρόνο. Ο ίδιος, πάντως, παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους για το πάθος και τη μαχητικότητά του, χαρακτηριστικά που τον ακολούθησαν από τα χρόνια του ως παίκτης σε Λάτσιο και Ίντερ.

Στη Ρωσία, τα μέσα ενημέρωσης ήδη αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για τη θέση του νέου προπονητή, με τη διοίκηση της Σπαρτάκ να επιδιώκει μια άμεση λύση πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Όπως σχολιάζουν οι Ρώσοι δημοσιογράφοι, «το κεφάλαιο Στάνκοβιτς κλείνει πιο γρήγορα απ’ όσο περίμενε κανείς», αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Σέρβου προπονητή στην καριέρα του.