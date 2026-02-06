Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ρομάνο από την Ίντερ ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής την απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο από την Ιντερ, με τον 19χρονο Αργεντινό εξτρέμ να υπογράφει στον σύλλογο του Ηρακλείου ως το 2029.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«H ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Thiago Romano, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2029.

Σε πολύ μικρή ηλικία, ο 19χρονος επιθετικός (γενν. στις 23/6/2006, Buenos Aires), έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του ΟΦΗ, ενώ μέσω της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού , το καλοκαίρι του 2024, αποκτήθηκε από την Inter.

Έχει χριστεί διεθνής με τις “ μικρές” ομάδες της Εθνικής Αργεντινής, ενώ μετρά συμμετοχές τόσο στο UEFA Youth League με την Κ19 της Inter, όσο και με την Inter Primavera. Thiago, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!»