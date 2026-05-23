Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 τραυματίες από πυρκαγιά και έκρηξη σε ναυπηγείο στο Στάτεν Άιλαντ
Από τους τραυματίες οι τρεις τουλάχιστον είναι σοβαρά. Η πυροσβεστική υπηρεσία στη Νέα Υόρκη δίνει μάχη για να κατασβέση την πυρκαγιά.
Μια πυρκαγιά και έκρηξη σε ναυπηγείο στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης τραυμάτισε τουλάχιστον 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών με σοβαρά τραύματα, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε κλήση στην πυροσβεστική, γιατί δύο εργάτες παγιδεύτηκαν σε περιορισμένο χώρο στην αποβάθρα περίπου στις 3:30 μ.μ. την Παρασκευή.
HAPPENING NOW: The FDNY is currently operating at a 3-alarm fire along Victory Boulevard on Staten Island. pic.twitter.com/5O4wFApePc
— FDNY (@FDNY) May 7, 2026
Οι πυροσβέστες που έσπευσαν βρήκαν μια φωτιά να καίει στο υπόγειο μιας μεταλλικής κατασκευής στην αποβάθρα, δήλωσε η Τζοάν Μαριάνο από το γραφείο Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
STATEN ISLAND, NY (BOX 1130)| *3RD ALARM* | 3075 RICHMOND TERRACE | 3RD ALARM AND 10-66 ACTIVATED FOR A WORKING FIRE AT THE 8 STY 150X150 SHIPYARD. EXPLOSION OCCURRED INSIDE WHILE SEARCHING FOR A MISSING 10-45 WORKER. ALL MEMBERS ACCOUNTED FOR AT THIS TIME. HEAVY FIRE INSIDE.… pic.twitter.com/pVZauwCjfL
— Alertpage, Inc (@alertpage) May 22, 2026
Τα πληρώματα εξακολουθούσαν να δίνουν μάχη με τη φωτιά όταν μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στο σημείο περίπου 50 λεπτά αργότερα, είπε.
BREAKING: At least 16 Injured in SHIPYARD EXPLOSION on Staten Island
At around 3 PM, FDNY rushed to 3075 Richmond Terrace for a raging fire at the shipyard with reports of people trapped. It quickly escalated into a 3-alarm blaze and massive explosion – injuring at least 16… pic.twitter.com/6r3URTWDmA
— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) May 22, 2026
Η φωτιά εξακολουθούσε να καίει και οι εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης είχαν μετρήσει 16 άτομα στο σημείο με τραυματισμούς μέχρι τις 5 μ.μ., είπε η Μαριάνο, συμπεριλαμβανομένων δύο πυροσβεστών και ενός πολίτη με σοβαρά τραύματα.
Δεν ήταν ακόμη σαφές εάν κάποιος είχε πεθάνει στην πυρκαγιά και την έκρηξη. Τα αίτια βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.
