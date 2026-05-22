Global Sumud Flotilla: Στην Αθήνα οι 19 που κρατούνταν στο Ισραήλ – Μικρή ένταση στο «Ελ. Βενιζέλος»
Με συνθήματα, λουλούδια αλλά και μικρή ένταση υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla.
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 49χρονο πεζό
- Γιορτή σήμερα 23 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η αυτοψία μίας ήττας: Τελικά γιατί η Κάμαλα Χάρις απέτυχε να νικήσει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024
- Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με λουλούδια, πλακάτ και συνθήματα υποδέχθηκαν τα 19 μέλη που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla δεκάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Κατά την άφιξή τους, προκλήθηκε περιορισμένη ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, δίχως ωστόσο να δοθεί κάποια συνέχεια.
Βίντεο:
Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, ορισμένα άτομα της αποστολής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:
«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, αφίχθησαν σήμερα, στις 9:00 μ.μ., στην Αθήνα, με εμπορική πτήση, και οι 19 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”.
Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών».
- Γιορτή σήμερα 23 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 23.05.2026]
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 49χρονο πεζό
- Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»
- Θεσσαλονίκη: Τραγικός θάνατος για άνδρα στο Κορδελιό – Παρασύρθηκε από τρένο
- Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
- Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στον τελικό
- Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός θα παίξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση, τον ξέρουμε καλά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις