Global Sumud Flotilla: Στην Αθήνα οι 19 που κρατούνταν στο Ισραήλ – Μικρή ένταση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Με λουλούδια, πλακάτ και συνθήματα υποδέχθηκαν τα 19 μέλη που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla δεκάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά την άφιξή τους, προκλήθηκε περιορισμένη ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, δίχως ωστόσο να δοθεί κάποια συνέχεια.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, ορισμένα άτομα της αποστολής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, αφίχθησαν σήμερα, στις 9:00 μ.μ., στην Αθήνα, με εμπορική πτήση, και οι 19 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”.

Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών».