Ηλεία: Δεκάδες θετικά τεστ φυματίωσης σε δομή φιλοξενίας εργατών γης
Η επιχείρηση ιχνηλάτησης στην Ηλεία συνεχίζεται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ - «Μέχρι στιγμής κανένας από τα 25 κρούσματα δεν χρήζει νοσηλείας»
- Γιατί στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες;
- Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση - Γιατί η Ελλάδα επέλεξε το Fuel Pass
- Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
- Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ανησυχία έχουν προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές τα κρούσματα φυματίωσης που εντοπίστηκαν σε Ηλεία και Δυτική Αχαΐα, με την επιχείρηση ιχνηλάτησης στην κοινότητα Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, τα πρώτα στοιχεία από τους ελέγχους που ξεκίνησαν στη δομή φιλοξενίας δείχνουν σημαντικό αριθμό θετικών περιστατικών, καθώς από τα 77 τεστ μαντού που έχουν ήδη αξιολογηθεί, τα 25 βρέθηκαν θετικά.
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 169 τεστ, ενώ οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους και την ιχνηλάτηση επαφών, προκειμένου να αποτυπωθεί η έκταση των κρουσμάτων.
Οι 25 θετικοί στην Ηλεία δεν χρήζουν νοσηλείας
Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Άννα Μαστοράκου, επισημαίνει ότι ο αριθμός των θετικών δειγμάτων αναμενόταν αυξημένος, καθώς στους εργάτες γης από το Νεπάλ καταγράφεται υψηλός επιπολασμός φυματίωσης, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό έχει ήδη εκτεθεί στο μικρόβιο.
«Το σύνολο των δειγμάτων που θα ανιχνευθεί στην περιοχή θα είναι μεγάλο, γιατί οι εργάτες γης από το Νεπάλ έχουν ούτως ή άλλως επιπολασμό φυματίωσης οπότε η επαφή με το μικρόβιο είναι δεδομένη στη μεγαλύτερη πλειοψηφία ανθρώπων. Τα 25 θετικά δείγματα που εντοπίστηκαν σημαίνει ότι τα άτομα έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, όχι ότι έχουν ενεργό φυματίωση. Στη συνέχεια θα γίνουν και άλλες εξετάσεις. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ λαμβάνει το ιστορικό και ουσιαστικά προτεραιοποιούνται όσοι θα κάνουν περαιτέρω έλεγχο», εξηγεί στο ilialive.gr η κ. Μαστοράκου.
«Μέχρι στιγμής κανένας από τους παραπάνω ελέγχους δεν χρίζει νοσηλείας ενώ τρία άτομα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση του αρχικού κρούσματος έχουν ήδη λάβει χημειοπροφύλαξη, καθώς θεωρούνται στενές επαφές χωρίς ενεργό φυματίωση» συνεχίζει. Οι υγειονομικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι όσοι διαγνωστούν με ενεργό νόσο θα ακολουθήσουν εντατική θεραπευτική αγωγή διάρκειας αρκετών μηνών.
Η επιχείρηση ιχνηλάτησης συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους δήμους και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες, με βασικό στόχο τον εντοπισμό πιθανών ενεργών κρουσμάτων και των στενών επαφών τους.
- Έφτασε και η Φενέρμπαχτσε στο γήπεδο
- Απεβίωσε ο Κάρλο Πετρίνι, ηγέτης του κινήματος «Slow Food»
- Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο T-Center» (vid)
- Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
- Άρχισε να… κοκκινίζει: Στις θέσεις τους οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού (vids)
- To Spotify θα παίζει τραγούδια της Universal διασκευασμένα από ΑΙ
- Αλέξανδρος Αργυρίου: Ποτέ δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ο κριτικός ως αυθεντία
- Αλέξης Τσικόπουλος: «Είδα ένα παπούτσι, πλησίασα και…» λέει ο βοσκός που εντόπισε τη σορό του γιατρού στην Κρήτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις