Ανησυχία έχουν προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές τα κρούσματα φυματίωσης που εντοπίστηκαν σε Ηλεία και Δυτική Αχαΐα, με την επιχείρηση ιχνηλάτησης στην κοινότητα Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, τα πρώτα στοιχεία από τους ελέγχους που ξεκίνησαν στη δομή φιλοξενίας δείχνουν σημαντικό αριθμό θετικών περιστατικών, καθώς από τα 77 τεστ μαντού που έχουν ήδη αξιολογηθεί, τα 25 βρέθηκαν θετικά.

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 169 τεστ, ενώ οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους και την ιχνηλάτηση επαφών, προκειμένου να αποτυπωθεί η έκταση των κρουσμάτων.

Οι 25 θετικοί στην Ηλεία δεν χρήζουν νοσηλείας

Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Άννα Μαστοράκου, επισημαίνει ότι ο αριθμός των θετικών δειγμάτων αναμενόταν αυξημένος, καθώς στους εργάτες γης από το Νεπάλ καταγράφεται υψηλός επιπολασμός φυματίωσης, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό έχει ήδη εκτεθεί στο μικρόβιο.

«Το σύνολο των δειγμάτων που θα ανιχνευθεί στην περιοχή θα είναι μεγάλο, γιατί οι εργάτες γης από το Νεπάλ έχουν ούτως ή άλλως επιπολασμό φυματίωσης οπότε η επαφή με το μικρόβιο είναι δεδομένη στη μεγαλύτερη πλειοψηφία ανθρώπων. Τα 25 θετικά δείγματα που εντοπίστηκαν σημαίνει ότι τα άτομα έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, όχι ότι έχουν ενεργό φυματίωση. Στη συνέχεια θα γίνουν και άλλες εξετάσεις. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ λαμβάνει το ιστορικό και ουσιαστικά προτεραιοποιούνται όσοι θα κάνουν περαιτέρω έλεγχο», εξηγεί στο ilialive.gr η κ. Μαστοράκου.

«Μέχρι στιγμής κανένας από τους παραπάνω ελέγχους δεν χρίζει νοσηλείας ενώ τρία άτομα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση του αρχικού κρούσματος έχουν ήδη λάβει χημειοπροφύλαξη, καθώς θεωρούνται στενές επαφές χωρίς ενεργό φυματίωση» συνεχίζει. Οι υγειονομικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι όσοι διαγνωστούν με ενεργό νόσο θα ακολουθήσουν εντατική θεραπευτική αγωγή διάρκειας αρκετών μηνών.

Η επιχείρηση ιχνηλάτησης συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους δήμους και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες, με βασικό στόχο τον εντοπισμό πιθανών ενεργών κρουσμάτων και των στενών επαφών τους.