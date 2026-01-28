Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης
Η απόφαση ελήφθη μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας - 34 είναι κρατούμενοι, κυρίως ανήλικοι, και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί σε εξέταση Mantoux
Με απόφαση του Δήμου Βόλου, έκλεισαν προσωρινά το 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις της Νέας Αγχιάλου και το Δημοτικό Σχολείο Κασσαβέτειας, όπου παρακολουθούν μαθήματα παιδιά που κρατούνται στις φυλακές (στην εικόνα πάνω από magnesia news).
Η απόφαση ελήφθη μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων φυματίωσης στις φυλακές, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Φυλακές Κασσαβέτειας: Συναγερμός για κρούσματα φυματίωσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τους 124 ελεγχθέντες, 35 βρέθηκαν θετικοί σε εξέταση Mantoux, εκ των οποίων οι 34 είναι κρατούμενοι, κυρίως ανήλικοι, και ένας φύλακας.
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία ζήτησαν άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς διδάσκουν παράλληλα και σε άλλα σχολεία και εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να έχουν εκτεθεί στον ιό.
Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δύο σχολείων θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν περαιτέρω μέτρα για την προστασία μαθητών και προσωπικού.
