Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Όσοι βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος,
Συναγερμός έχει σήμανε στις φυλακές Κασσαβέτειας, μετά την επιβεβαίωση ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης σε έναν ανήλικο κρατούμενο από το Σουδάν και έναν ενήλικα, οδηγώντας σε νοσηλεία, απομονώσεις και ελέγχους (Mantoux).
Σύμφωνα με το gegonota.news, στο πλαίσιο ιχνηλάτησης, 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί στο τεστ Mantoux, το οποίο ενδέχεται να υποδεικνύει μόλυνση ή ακόμα και ενεργή φυματίωση.
Όσοι βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος, είτε στο Νοσοκομείο του Βόλου είτε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.
