Συναγερμός στις φυλακές Κασσαβέτειας – Κρούσματα φυματίωσης

Επιβεβαιώθηκε τελικά ότι ανήλικος κρατούμενος από το Σουδάν που κρατούνταν στην Κασσαβέτεια, νοσεί με φυματίωση.

Σημειώνεται, ότι ο ασθενής είχε αρχικά είχε εισαχθεί στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου με πνευμονία. Οι τελικές εξετάσεις έδειξαν ότι πρόκειται για ενεργή λοίμωξη φυματίωσης, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να νοσηλεύεται πλέον σε θάλαμο-κελί του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, ενήλικος Έλληνας κρατούμενος στις ίδιες φυλακές, ο οποίος διαγνώστηκε επίσης με φυματίωση, βρίσκεται σε απομόνωση, ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας εργάτης γης από την Ινδία, που είχε εργαστεί σε χωράφια της Μαγνησίας.

Οι δύο κρατούμενοι της Κασσαβέτειας διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών υγείας, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών στη φυλακή, όπου το ποσοστό πληρότητας φτάνει το 113%. Ο συνωστισμός, ο ανεπαρκής αερισμός και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει ξεκινήσει έλεγχο Mantoux σε όλους τους κρατούμενους, πέρα από αυτούς των θαλάμων των ασθενών, με στόχο την ανίχνευση ατόμων που φέρουν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, χωρίς απαραίτητα να έχουν ενεργή νόσο. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.