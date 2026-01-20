Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων στις φυλακές Κασσαβέτειας – Έρευνες για κρούσματα φυματίωσης

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας, όταν έγινε γνωστό ότι στις εγκαταστάσεις διερευνώνται περιστατικά φυματίωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο όπου κρατούνταν 11 ανήλικοι. Το προσωπικό των φυλακών κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσε και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, το οποίο προχώρησε στη γρήγορη κατάσβεσή της.

Από το συμβάν δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο οι κρατούμενοι του θαλάμου μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, καθώς είχαν εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες καπνού. Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης της φωτιάς.

Παράλληλα, ανησυχία έχει προκύψει για την υγειονομική κατάσταση στις φυλακές, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κρατούμενοι – ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός – διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη διεύθυνση της φυλακής. Οι φυλακές Κασσαβέτειας θεωρούνται υπερπλήρεις, γεγονός που, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή αερισμό και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένα άτομο εκτός φυλακής, που ενδέχεται να ήρθε σε επαφή με έναν από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου. Κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει λάβει εντολή να διενεργήσει δοκιμασίες Mantoux σε κρατούμενους, ενώ σε εξετάσεις και ακτινογραφίες υποβάλλονται δεκάδες άτομα, καθώς και το σύνολο των φυλάκων και του πολιτικού προσωπικού. Τα πρώτα ολοκληρωμένα αποτελέσματα αναμένονται εντός των επόμενων 24 ωρών, με τις επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας να θεωρούνται ζήτημα χρόνου.