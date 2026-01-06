Προσπάθησαν να περάσουν δέμα με κινητά και ναρκωτικά στις φυλακές Αγιάς
Ένας άνδρας πέταξε το δέμα στο προαύλιο των αγροτικών φυλακών, όμως συνελήφθη.
Να περάσει στις φυλακές ένα δέμα με ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα επιχείρησε ένας Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.
Ειδικότερα, το απόγευμα της Τρίτης, ο συγκεκριμένος άνδρας επιχείρησε να πετάξει ένα δέμα το οποίο περιείχε κινητά τηλέφωνα, χασίς και κοκαΐνη.
Όμως ένας εξωτερικός φρουρός αντιλήφθηκε τις κινήσεις του, με το δέμα να πέφτει εντός της νεκρής ζώνης των αγροτικών φυλακών Αγιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, παραλήπτης του δέματος θα ήταν ένας Σύρος κρατούμενος.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα τόσο ο αρμόδιος Εισαγγελέας, όσο και η τοπική αστυνομική Αρχή, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αξιολογείται και από πειθαρχικής πλευράς, καθώς στις αγροτικές φυλακές Αγιάς είχε αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας τις τελευταίες ημέρες.
