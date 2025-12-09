Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κασσάνδρας
Η επιχείρηση στις φυλακές πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί - Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 3 έγκλειστων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν 7 κινητά τηλέφωνα
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας – Χαλκιδικής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν τρεις έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά κινητά τηλέφωνα.
Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας
Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Χαλκιδικής.
Παράλληλα η δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, θα υποβληθεί αρμοδίως.
