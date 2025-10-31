Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκε σε κελί επιμελώς κρυμμένη μεταλλική ράβδος
Δύο ημεδαποί έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε εις βάρος τους
Αιφνιδιαστική έρευνα σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησαν την Πέμπτη οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η μεταλλική ράβδος ήταν 15 εκατοστά, κυρτή στη μία άκρη και τυλιγένη με ύφασμα εν είδει αυτοσχέδιου σουβλιού
Ειδικότερα, η αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και άλλων Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε.
Κατά την έρευνα σε κελί του Ειδικού Χώρου, στο οποίο κρατούνταν δύο ημεδαποί, εντοπίστηκε μεταλλική ράβδος μήκους 15 εκατοστών, κυρτή στη μία άκρη και τυλιγμένη με κομμάτι υφάσματος («αυτοσχέδιο σουβλί»), η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε μηχανισμό ρολού παραθύρου.
Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε εις βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
