Αποκάλυψη: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες στις φυλακές Κορυδαλλού – Ετοίμαζαν απόδραση με ομηρία

Προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί στις Αρχές ο εντοπισμός ενός όπλου με σφαίρες στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το όπλο βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών όπου κρατούνται γνωστοί Έλληνες και Αλβανοί κακοποιοί καθώς και μέλη της λεγόμενης τουρκικής μαφίας.

Προετοίμαζαν αιματηρό επεισόδιο

Οι Αρχές ερευνούν εάν το συγκεκριμένο όπλο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε κάποια μελλοντική απόδραση που ενδεχομένως να ετοίμαζαν οι κρατούμενοι ή ακόμα και εάν είχαν σκοπό να το χρησιμοποιήσουν για κάποια ομηρία σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Το πιστόλι που βρέθηκε είναι τύπου μπερέτα τον 9 χιλιοστών και χρησιμοποιείται από μαφιόζικες ομάδες για συμβόλαια θανάτου και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Αυτό που ερευνούν οι Αρχές είναι πώς πέρασε το όπλο με τη γεμιστήρα και τις σφαίρες μέσα στις φυλακές.