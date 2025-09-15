Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού – Βρέθηκαν μαχαίρι και κινητά
Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος δύο κρατούμενων στις φυλακές Κορυδαλλού
- Στη φυλακή ο 42χρονος μαστροπός μετά την απολογία του - Κατηγορεί τα θύματα ότι ψεύδονται
- Συμφώνησαν ΗΠΑ και Κίνα για TikTok; - Η ανάρτηση Τραμπ
- Καλά νέα για τα ψάρια – Σε εφαρμογή η διεθνής συμφωνία για την υπεραλίευση
- Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Αιφνιδιαστική έρευνα σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Αστυνομία.
Η έφοδος έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από σχετικές πληροφορίες.
Δικογραφία σε δύο κρατούμενους
Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- έγκλειστων, για –κατά περίπτωση- παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα κελιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- αυτοσχέδιο μαχαίρι,
- -2- συσκευές κινητού τηλεφώνου,
- -2- φορτιστές κινητού τηλεφώνου και
- -2- ζεύγη ακουστικά.
Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
- Σχέδιο 10 ημερών για να μπει «στοπ» στην ευλογιά των ζώων – Κίνδυνος για lockdown, είπε ο Τσιάρας
- Ο Αταμάν ζήτησε συγγνώμη από τους συμπατριώτες του για την ήττα στον τελικό του Eurobasket
- LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Πολυτελής μόδα: Στα χέρια χάκερ τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών
- Ουκρανία: Αυτό είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα 40 εκατ. ευρώ που κατέστρεψαν ειδικές δυνάμεις της [βίντεο]
- Γίνεται… χαμός στα social με τον Σενγκούν – Ο Τούρκος που προκάλεσε «παίζει» στους Απαράδεκτους (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις