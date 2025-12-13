newspaper
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα
Ελλάδα 13 Δεκεμβρίου 2025 | 16:37

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα

Τα κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκαν στην κατοχή 4 κρατούμενων στις φυλακές Κορυδαλλού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ..

Τα κινητά τηλέφωνα

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν 4 έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Τεχνολογία
Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

inWellness
inTown
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Έβερτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
LIVE: Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ
Bundesliga 13.12.25

LIVE: Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ

LIVE: Γκλάντμπαχ - Βόλφσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκλάντμπαχ - Βόλφσμπουργκ για τη 14η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Volley League Γυναικών 13.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Αγρότες: Όχι στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι αποφάσισαν στο συντονιστικό
Agro-in 13.12.25

«Όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη λένε οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Δεν θα συναντήσουν οι αγρότες τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα και επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Θα στείλουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και ζητούν να πάρουν απαντήσεις πριν από την όποιο ραντεβού

Σύνταξη
Γρίπη: Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών – Καμπανάκι επιστημόνων
Καμπανάκι επιστημόνων 13.12.25

Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών εξαιτίας της γρίπης

Σύμφωνα με τους επικεφαλής του NHS, ο αριθμός των ασθενών με γρίπη που εισήχθησαν σε νοσοκομεία σε όλη τη Νοτιοδυτική Αγγλία έχει αυξηθεί κατά 76% την περασμένη εβδομάδα - Σύσταση για χρήση μάσκας

Σύνταξη
Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;
Don't be a d!ck 13.12.25

Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;

Αν αναρωτιέσαι τι χρειάζεται για να ανάψει πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο street party, η απάντηση αυτή τη φορά είναι απλή: έναν Ολλανδό θρύλο στα decks, 599 κομμάτια μαργαρίτας και μια Φειδίου που δεν παίρνει «ανάσα»

Σύνταξη
Ο Μπενζεμά μίλησε και στηρίζει τον Τσάμπι Αλόνσο: «Δεν φταίει αυτός, αλλά η νοοτροπία των παικτών»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Ο Μπενζεμά μίλησε και στηρίζει τον Τσάμπι Αλόνσο: «Δεν φταίει αυτός, αλλά η νοοτροπία των παικτών»

Ο «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά πήρε θέση υπέρ του Τσάμπι Αλόνσο σχετικά με όσα έχουν εκτυλιχθεί το τελευταίο διάστημα με την αγωνιστική εικόνα της «βασίλισσας».

Σύνταξη
Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από τα Χριστούγεννα – Οι κινήσεις της αγοράς
Πού ποντάρουν 13.12.25

Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από τα Χριστούγεννα – Οι κινήσεις της αγοράς

Το τέταρτο τρίμηνο είναι το κρισιμότερο σε πωλήσεις για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αρχής γενομένης από την Black Friday και με την εορταστική περίοδο να ακολουθεί

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός
Πόλο 13.12.25

Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός

Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση ΟΦΘ – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0: Έλειψε μόνο το γκολ στους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0: Έλειψε μόνο το γκολ στους «ερυθρόλευκους»

Στο ντεμπούτο του Άλβαρο Ρούμπιο στον πάγκο του, ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος από την Athens Kallithea στου Ρέντη, έχασε σημαντικές ευκαιρίες, όμως οι δύο ομάδες έμειναν τελικά στο 0-0.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια
La Liga 13.12.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
«Πρώτα η Ελλάδα» 13.12.25

Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο