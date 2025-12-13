Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα
Τα κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκαν στην κατοχή 4 κρατούμενων στις φυλακές Κορυδαλλού
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης στις φυλακές Κορυδαλλού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ..
Τα κινητά τηλέφωνα
Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν 4 έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.
Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.
