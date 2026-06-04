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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με έναν 38χρονο υπήκοο Ηνωμένου Βασιλείου, να συλλαμβάνεται από τις λιμενικές Αρχές έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι της Χερσονήσου κατά τη διάρκεια χειρισμών σκάφους.

Οδηγούσε σκάφος μεθυσμένος

Σύμφωνα με το neakriti.gr, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για παράβαση του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα που αφορά επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία πλοίων.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε ενώ ο 38χρονος χειριζόταν επαγγελματικό σκάφος που είχε μισθώσει. Κατά τη διαδικασία πρόσδεσης, το σκάφος φέρεται να προσέκρουσε σε άλλα σκάφη τα οποία ήταν δεμένα στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές φθορές.

Ακολούθησε έλεγχος αλκοόλης, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Την υπόθεση χειρίζεται το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ σε βάρος του 38χρονου επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.