«Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι στη Euroleague και την επόμενη σεζόν»

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Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μόνη ομάδα από τους 13 μετόχους της Euroleague Commercial Assets (ECA, η εταιρεία που διοργανώνει την Euroleague), η οποία δεν είχε επιβεβαιώσει την παρουσία της για την επόμενη σεζόν.

Ωστόσο, ρεπορτάζ της ισπανικής «AS» αναφέρει πως η Βασίλισσα υπέγραψε τελικό το συμβόλαιό της με την ECA και θα είναι κανονικά στην διοργάνωση την επόμενη χρονιά.

Οι «μερένχες» ήταν θέμα χρόνου να πουν το «ναι» όπως γράφουν στην Ισπανία και αυτό συνέβη, λίγες μέρες μετά τον χαμένο τελικό της Euroleague με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ με 92-85, με την ομάδα του Λουίς Σκαριόλο να υπογράφει κι εκείνη τη συμφωνία με τη διοργανώτρια αρχή.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και οι υπόλοιπες ομάδες

Οι άλλοι δώδεκα σύλλογοι που είχαν υπογράψει τη συμφωνία είναι οι: Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Έφες , Φενερμπαχτσέ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μακάμπι, Μιλάνο, Ζαλγκίρις, Μπάγερν, Βιλερμπάν, ακόμη και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας , η οποία δεν έχει συμμετάσχει στη Euroleague από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.