Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο
Ο συγκεκριμένος κρατούμενος έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νοτίου Ελλάδας - Ο σωφρονιστικός υπάλληλος τον έβγαλε από τη φυλακή χωρίς να ενημερώσει κανέναν
Το είδαμε και αυτό… Κρατούμενος να βγαίνει από τη φυλακή για να φτιάξει το ΙΧ σωφρονιστικού υπαλλήλου που έχει βλάβη.
Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA στις φυλακές Κορυδαλλού σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε από τη φυλακή κρατούμενο για να του επιδιορθώσει το αυτοκίνητο.
Δεν ενημέρωσε κανέναν
«Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε χωρίς οποιαδήποτε άδεια, χωρίς να ενημερώσει κανέναν τον κρατούμενο» σημείωσε ο αστυνομικός ρεπόρτερ παρουσιάζοντας και αποκλειστικές φωτογραφίες με το συμβάν.
Όπως είπε ο συγκεκριμένος κρατούμενος έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νοτίου Ελλάδας».
«Τον έβγαλε για να κοιτάξει το αυτοκίνητό του χωρίς να υπάρχει άδεια από οποιονδήποτε. Βγήκε εκτός φυλακής ο συγκεκριμένος κρατούμενος για να βοηθήσει έναν σωφρονιστικό υπάλληλο».
Στις φωτογραφίες φαίνονται οι δύο άνδρες να κοιτάνε το αυτοκίνητο και να περιεργάζονται τη μηχανή του έχοντας ανεβάσει το καπό.
