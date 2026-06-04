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ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 04 Ιουνίου 2026, 19:20

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου

Σοβαρές καταγγελίες περί «συμβολαίου εκτέλεσης» και μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια σε ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Βαριές καταγγελίες για «συμβόλαιο εκτέλεσης» και «προσπάθεια σπίλωσης και παγίδευσής της» διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου,  με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, όπως είναι γνωστό, είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας σε πολλές από τις εκκρεμείς δικογραφίες που έχει στα χέρια του το κλιμάκιο των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων  αναφορικά με την  υπόθεση των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αναλυτική γραπτή δήλωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου η επίμαχη διαρροή συνδέεται χρονικά με την απόφαση της δικαιοσύνης για άρση της δέσμευσης  των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων του συνδικαλιστή  Κώστα Ανεστίδη.

Επίσης, τη συνδέει ευθέως και με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό μίας από βασικές υποθέσεις  γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας, υπενθυμίζοντας ότι «η  ίδια προσπάθεια απονομιμοποίησης και ενοχοποίησής μου είχε μεθοδευτεί μέσω αντίστοιχων διώξεών μου και πριν την έναρξη της ίδιας δίκης σε πρώτο βαθμό».

Ολόκληρη η δήλωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου έχει ως εξής :

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ       

«Καταγγελία για νέα επιχείρηση σπίλωσης και κατασκευής ενοχοποιητικών στοιχείων .

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μία ακόμη προσπάθεια σπίλωσης και παγίδευσής μου, ένα ακόμη «συμβόλαιο εκτέλεσης» που φέρεται να εκτελεί μέσω της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η εγκληματική οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  Για τη μεθόδευση αυτή αξιοποιούνται πλαστά στοιχεία που κατασκευάστηκαν εις βάρος μου από τον πρώην Πρόεδρο Μπαμπασίδη και τα συνεργαζόμενα με αυτόν διευθυντικά στελέχη του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν μεταφερθεί σε θέσεις ευθύνης στην ΑΑΔΕ.Σχετικά με τους ανυπόστατους ισχυρισμούς περί «κρυμμένων» αποφάσεων στο ερμάριό μου και υποτιθέμενων παράνομων αποφάσεών μου, η αλήθεια και το μέγεθος της μεθόδευσης αποκαλύπτεται από τα κάτωθι, που είναι ήδη σε γνώση των διωκτικών αρχών και αναγκάζομαι σήμερα να αναφέρω δημόσια για την προστασία μου:1ον Ο ίδιος ο δικαστικός επιμελητής, που κλήθηκε από τη Διοίκηση Μπαμπασίδη να ανοίξει το ερμάριό μου, στο οποίο τάχα βρέθηκαν τα «κρυμμένα» έγγραφα για τα οποία με κατηγορεί, βεβαιώνει επί λέξει ότι: «εισήλθαμε στο γραφείο 503, στον 5ο όροφο, όπου διατηρούσε γραφείο η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου το Ντουλάπι με αριθμό 12 , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑ ΑΝΟΙΚΤΟ (!!!!). ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ «ΠΟΙΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ» ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο Κ. ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΟΤΙ ΑΝΟΙΧΘΗΚΕ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ» (αναφέρονται 4 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ). Είναι προφανές ότι στελέχη του Οργανισμού, ενώ είχαν ήδη καλέσει τον δικαστικό επιμελητή, φρόντισαν να παραβιάσουν νωρίτερα το ερμάριό μου και να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του, προκειμένου να «φυτευτούν» στοιχεία για λόγους εντυπώσεων. Για την παράνομη αυτή παραβίαση έχω ήδη υποβάλει μήνυση, καθώς εντός του ερμαρίου φυλάσσονταν, εκτός από προσωπικά μου αντικείμενα, και απόρρητα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.2ον Σε διάλογο της 21.10.2024, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία που εστάλη στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Μπαμπασίδης ομολογεί στον Γ. Ξυλούρη ότι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε ήδη δει «κρυφά και κλεφτά» το περιεχόμενο του ερμαρίου μου τουλάχιστον 4 ημέρες, πριν από το υποτιθέμενο άνοιγμά του από τον δικαστικό επιμελητή. Στον ίδιο διάλογο, η παραδοχή μεθόδευσης είναι κυνική, με αναφορές σε «μπόμπες» που θα σκάσουν στον αέρα για «να τελειώσουνε».Από τα ανωτέρω προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το επικαλούμενο από τον Μπαμπασίδη, περιεχόμενο του ερμαρίου μου είναι το περιεχόμενο που ο ίδιος με τη συνέργεια και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ διαμόρφωσε με την αυθαίρετη προσθαφαίρεση εγγράφων. Το δε βίντεο που διακινείται με το υποτιθέμενο άνοιγμα του ερμαρίου μου, αφορά το σκηνοθετημένο κόψιμο με τροχό του λουκέτου, που ο ίδιος ο Μπαμπασίδης είχε τοποθετήσει, μετά την παραβίαση του ερμαρίου μου.3ον Ως προς τις 12 ιεραρχικές προσφυγές που τάχα «έκρυβα», πρόκειται για αποφάσεις που έφεραν κανονικά αριθμούς πρωτοκόλλου, βρίσκονταν στο Γραφείο Διοίκησης και ήταν σε πλήρη γνώση της υπηρεσίας. Οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν τη δικαίωση ΝΟΜΙΜΩΝ παραγωγών, οι οποίοι προσκόμισαν πλήθος εγγράφων, όπως Ε9, μισθωτήρια και υπεύθυνες δηλώσεις, που τεκμηρίωναν τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων τους. Οι αποφάσεις αυτές υπογράφονταν, πλην εμού, από δύο υφιστάμενούς μου καθώς και τον τότε Πρόεδρο του Οργανισμού. Εντούτοις ο κ. Μπαμπασίδης, για την υπόθεση άσκησε πειθαρχική δίωξη και κατέθεσε μήνυση μόνο εις βάρος μου. 4ον Το πλέον εξωφρενικό είναι ότι μία από τις αποφάσεις αυτές ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗ! Παρά το γεγονός αυτό, ο κ. Μπαμπασίδης υπέβαλε μήνυση εναντίον μου ισχυριζόμενος ότι η εκ μέρους μου αποδοχή της ήταν παράνομη (!!!), αποκρύπτοντας ότι και ο ίδιος είχε συνυπογράψει τη σχετική απόφαση. Μάλιστα, στη δικογραφία που εστάλη στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχει διάλογος μεταξύ του κ. Μπαμπασίδη και Διευθυντικού Στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ (που σήμερα διατηρεί τις αρμοδιότητές του στην ΑΑΔΕ) στον οποίο αποκαλύπτεται η προσπάθειά τους να αποκρύψουν την υπογραφή του με στόχο την παραπλάνηση των αρχών και την ενοχοποίησή μου. Ο διάλογος αυτός, τον οποίο παραθέτω ολόκληρο όπως έχει δημοσιευθεί για να γίνει φανερό το μέγεθος του θράσους και του εγκληματικού σχεδιασμού, έχει ως εξής :ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: […] Μόνο ο Γ [αναφέρεται το όνομα του παραγωγού] είναι ένα θέμα τώρα δεν ξέρω.Στέλεχος: Δεν πειράζει μην αγχώνεσαι με αυτό.ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Ε πώς το αιτιολογείς μην αγχώνεσαι με αυτό;Στέλεχος: Επειδή έχει την υπογραφή σου;ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Ε; Ναι.Στέλεχος: Ε θα βάλουμε το σχέδιο δεν θα βάλουμε το πρωτότυπο. (σ.σ. εννοεί στη μήνυση που πράγματι κατέθεσε ο Μπαμπασίδης εναντίον μου, στην οποία με κατηγορεί ότι έκανα παράνομα δεκτές τάχα ιεραρχικές προσφυγές, μεταξύ των οποίων και του συγκεκριμένου παραγωγού…)ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Ναι αλλά αφού γράφει μέσα πρωτότυπο δεν γράφει στην λίστα; Στέλεχος: (Ακατάληπτο περιεχόμενο) ντάξει.ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Ε πώς να το κάνω;Στέλεχος: Θα το φτιάξουμε. Κυριάκο θα το φτιάξουμε. Ας το βάλουμε το τέτοιο. Θα βάλουμε το Γ. τον γράψαμε δεν μπορείς να μην τον γράψουμε. ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: (Ακατάληπτο περιεχόμενο).Στέλεχος: Τον γράψαμε ντάξει αλλά θα τον ε θα έχουμε μέσα το ακριβές αντίγραφο από τώρα μην αγχώνεσαι. Δεν φαίνεται η υπογραφή σου πουθενά.ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυριάκος: Τέλος πάντων.»Όλα τα ανωτέρω είναι σε γνώση των διωκτικών αρχών και επιτρέπουν σε κάθε καλόπιστο να διαγνώσει το μέγεθος της εις βάρος μου κατασκευής. Το γεγονός όμως, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αναπαράγει τις ανωτέρω κατασκευασμένες κατηγορίες, είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να ανησυχεί κάθε δημοκρατικό πολίτη, μία μάλιστα ημέρα μετά την κατάρρευση αντίστοιχης έμπνευσης σκευωρίας εις βάρος του συνδικαλιστή κ. Κώστα Ανεστίδη. Να σημειωθεί ότι σε λίγες ημέρες, εκκινεί η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό μίας από τις σοβαρότερες υποθέσεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία έχω κληθεί να καταθέσω ως μάρτυρας. Υπενθυμίζεται ότι ίδια προσπάθεια απονομιμοποίησης και ενοχοποίησής μου είχε μεθοδευτεί μέσω αντίστοιχων διώξεών μου και πριν την έναρξη της ίδιας δίκης σε πρώτο βαθμό».

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2026

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της   Παρασκευής Τυχεροπούλου, Αντώνης Βαγιάνος

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Φοιτητές διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες - Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκαν αρκετά περιστατικά σε όλες τις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση σε τμήματα του δικτύου του μετρό

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Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»
Τέχνη 04.06.26

Δείτε τα σπάνια σχέδια του Τζον Λένον - «Ήμασταν σε ένα μπαρ στο Λονδίνο και ζωγραφίζαμε στις χαρτοπετσέτες»

Η πολύτιμη συλλογή από πολύχρωμα σχέδια δημιουργήθηκε από τους Τζον Λένον και Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles «I Feel Fine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σπανούλης επέλεξε τον Άρη γιατί πάντα του άρεσε να αλλάζει τις ισορροπίες
Μπάσκετ 04.06.26

Ο Σπανούλης επέλεξε τον Άρη γιατί πάντα του άρεσε να αλλάζει τις ισορροπίες

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε πέρα τις προτάσεις που είχε από ομάδες της Ευρωλίγκα και επέλεξε τον Άρη για δύο απλούς λόγους. Γιατί ξέρει σε ποια ομάδα πάει και γιατί πάντα ήθελε να αλλάζει τις ισορροπίες

Αλέξανδρος Κωτάκης
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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