Μετά τις εύλογες αντιδράσεις και τα ερωτήματα που προέκυψαν από την απόφαση της ΑΑΔΕ να ασκήσει έφεση στη δικαστική απόφαση που δικαιώνει την Παρασκευή Τυχεροπούλου για την «παράνομη και καταχρηστική» απομάκρυνσή της από θέση ευθύνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Αρχή εξέδωσε ανακοίνωση που όμως αντί να δίνει απαντήσεις γεννά περαιτέρω ερωτήματα.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου, που συνεχίζει να συνταράσσει την κυβέρνηση, μετακινήθηκε από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού σε θέση «ψυγείο» στο πρωτόκολλο, από τη διοίκηση Μπαμπασίδη το διάστημα μάλιστα που ήταν επίσημη συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η υπηρεσιακή της υποβάθμιση, οι οχλήσεις και οι απειλές που δεχόταν από πρωταγωνιστές του σκανδάλου όπως αποκάλυψε η ίδια στην κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ήταν μερικές από τις επιπτώσεις που υπέστη η κ. Τυχεροπούλου, οι οποίες όμως φάνηκε να παίρνουν τέλος μετά τη δικαστική δικαίωσή της από το μονομελές πρωτοδικείο που αναγνώρισε ότι εργαζόταν με «πλήρη επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και προσήλωση στη νομιμότητα» ενώ η μετακίνησή της οφειλόταν σε «μη αρεστές στη Διοίκηση συμπεριφορές της».

Το δικαστήριο αποφάσισε την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης, την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη, την καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, καθώς και την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Η διοίκηση της ΑΑΔΕ στην οποία πλέον υπάγεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να συμμορφωθεί στην απόφαση του δικαστηρίου και να αποκαταστήσει το κύρος της υπαλλήλου που διώχθηκε από τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού το όνομα του οποίου εμπεριέχεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και οι διάλογοί του με τον επονομαζόμενο «Φραπέ» γέμισαν τις σελίδες των εφημερίδων και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αποφάσισε να ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση.

Ο δικηγόρος της κ. Τυχεροπούλου, Αντώνης Βαγιάνος, με επιστολή του στηλίτευσε την απόφαση της ΑΑΔΕ που όμως είπε λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς άλλα στελέχη παραμένουν στις θέσεις τους παρά το ότι φέρονται να ερευνώνται σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η ΑΑΔΕ επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη στάση της εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία λίγο πολύ λέει ότι η άσκηση έφεσης ήταν αναγκαστική επιλογή και μονόδρομος για τη διοίκηση. Κι αυτό γιατί, όπως ισχυρίζεται, έπρεπε να ακολουθήσει την… εισήγηση των νομικών παραστατών της Αρχής έπρεπε να την ακολουθήσει.

Υποστηρίζει επομένως η ΑΑΔΕ, ως εντολέας, ότι υποχρεώνεται να ακολουθεί πιστά τις συμβουλές των νομικών της συμβούλων;

«Η μη άσκηση ενδίκου μέσου, παρά τη σχετική θετική εισήγηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εγείρει ζήτημα πειθαρχικής και ποινικής ευθύνης των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Και είναι πράγματι ενδιαφέρουσα η επίκληση του πειθαρχικού δικαίου σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ενώ ταυτόχρονα δεν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για όσους εμπλέκονται σε ποινικές δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιχειρώντας να κάνει το μαύρο άσπρο η ΑΑΔΕ υποστηρίζει μάλιστα σε κάποιο σημείο ότι η μη άσκηση έφεσης θα σήμανε… «προνομιακή» μεταχείριση της συγκεκριμένης υπαλλήλου.

Νομικοί που μίλησαν στο in ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά της διοίκησης να προβεί σε αμφισβήτηση της πρωτόδικης απόφασης και ότι το «επιχείρημα» της ΑΑΔΕ δεν είναι τίποτα άλλο από υπεκφυγή.

Αναπάντητα ερωτήματα

Τα ερωτήματα που έθεσε επομένως ο κ. Βαγιάνος για την απόφαση της ΑΑΔΕ να ασκήσει έφεση παραμένουν αναπάντητα από την ανακοίνωση της Αρχής που φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζημιά που θα υποστεί το δημόσιο εάν καταβληθούν τα χρηματικά ποσά που οφείλονται στη δημόσια υπάλληλο από την άδικη απομάκρυνσή της όπως έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο, ακόμα κι αν αυτή έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αποκαλύψει την απάτη με τα εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων που έκαναν φτερά.

«Τι ακριβώς υπερασπίζεται ο Διοικητής της ΑΑΔΕ προσβάλλοντας την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου; Υπερασπίζεται τις ενέργειες της Διοίκησης του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη εναντίον της Π. Τυχεροπούλου; Υπερασπίζεται την κρίση του περί υποτιθέμενης «υπηρεσιακής ανεπάρκειάς» της; Υπερασπίζεται την καθαίρεσή της και τη στοχοποίησή της, παρά τις άριστες αξιολογήσεις της, χωρίς καμία πειθαρχική έρευνα και παρά τη συνδρομή της στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Και αν πράγματι υπερασπίζεται όλα αυτά, για ποιο λόγο δεν επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση για τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που διατηρεί στις θέσεις τους, παρότι αναφέρονται ως ερευνώμενα σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πληροφορίες της επίορκης δράσης τους έχουν κατακλύσει τη δημόσια σφαίρα», σημείωνε ο κ. Βαγιάνος με την ΑΑΔΕ να μην δίνει καμία ουσιαστική απάντηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

«1. Η ΑΑΔΕ, ως δημόσια υπηρεσία, προβαίνει στην άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει σχετική εισήγηση των νομικών παραστατών της και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (συναφής η από 31/3/2026 ενημέρωσή μας προς τα ΜΜΕ). Η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων αποτελεί ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση της Υπηρεσίας, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η μη άσκηση ενδίκου μέσου, παρά τη σχετική θετική εισήγηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εγείρει ζήτημα πειθαρχικής και ποινικής ευθύνης των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας. Πολύ περισσότερο, όταν το αντικείμενο της δικαστικής διαφοράς, σε υποθέσεις τέτοιας φύσης, είναι η καταβολή χρηματικών ποσών από δημόσιους πόρους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

2. Σε διάφορα δημοσιεύματα και αναφορές επιχειρείται να δοθεί η εντύπωση ότι η έκδοση της μη εκτελεστής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου επί της εν λόγω υπόθεσης, η οποία, σημειωτέον, συζητήθηκε πριν από την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, συνεπάγεται την υποχρέωση της ΑΑΔΕ να επανατοποθετήσει την εν λόγω υπάλληλο ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τούτο είναι ανακριβές, διότι η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1/1/2026, μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες εσωτερικού ελέγχου μεταφέρθηκαν στην υφιστάμενη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ, η οποία λειτουργεί από συστάσεως της Αρχής, την 1/1/2017, και στην οποία, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΑΑΔΕ, πάντοτε προΐσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ). Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης της εν λόγω υπαλλήλου στην καταργηθείσα θέση ευθύνης από 1/1/2026 και μετά, αλλά μόνο τυχόν καταβολής χρηματικών ποσών από δημόσιους πόρους προς την εν λόγω υπάλληλο, σε περίπτωση απόρριψης των ένδικων μέσων.

3. Η τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης της ΑΑΔΕ διενεργείται μέσω ανοικτών διαδικασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στον Νόμο και τον Οργανισμό της Αρχής. Δεν είναι νομικά δυνατή η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης, χωρίς την πλήρη τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων ούτε η παράκαμψη της διαδικασίας επιλογής.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η μη άσκηση ένδικου μέσου στην προκειμένη περίπτωση θα αποτελούσε όχι μόνο προνομιακή μεταχείριση, αλλά και λόγο αναζήτησης πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών από τα αρμόδια όργανα της ΑΑΔΕ που παρέλειψαν να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Η ΑΑΔΕ σέβεται τα δικαιώματα του συνόλου των 12.000 των εργαζόμενων της και εφαρμόζει ενιαία το θεσμικό πλαίσιο, με βάση τις αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας και της μη διάκρισης, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και της ορθής λειτουργίας της Διοίκησης. Αυτονόητα, εφαρμόζει όλες τις δικαστικές αποφάσεις από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση συμμόρφωσής της. Ταυτόχρονα αναμένει από τους υπαλλήλους της τον σεβασμό των διαδικασιών που προβλέπονται στον νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο και αφορούν στην υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη».