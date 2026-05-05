Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση
Πολιτική 05 Μαΐου 2026, 10:00

«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση

Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

«Κωδικός συγκάλυψη» για μία ακόμη φορά από την κυβέρνηση η οποία βλέποντας την αντιπολίτευση να σφυροκοπάει για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, απορρίπτει τα αιτήματα για προανακριτική και εξεταστική.

Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή λέγοντας επί της ουσίας «όχι» στην ποινική διερεύνηση που ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει ότι αφουγκράζεται τις αντιδράσεις που υπήρξαν από μερίδα βουλευτών για τη γραμμή Μαξίμου υπέρ της άρσης ασυλίας των εμπλεκόμενων στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ως προς την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ χθες για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρότασή της η Χαριλάου Τρικούπη θέτει επί τάπητος το ζήτημα του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, Predator αλλά και την “εικαζόμενη” συμμετοχή της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Μαξίμου, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αναμένεται να μπλοκάρει και τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Με ποιον τρόπο; Θα επικαλεστεί ζητήματα «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας» καταφεύγοντας στο άρθρο 68 (παρ.2 εδ. β΄) του Συντάγματος που προβλέπει ότι «προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών», άρα με πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση

Από την πλευρά της η Αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών μιλώντας ανοιχτά για επιχείρηση συγκάλυψης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε χθεσινή του συνέντευξη στον Alpha, εξαπέλυσε επίθεση εφ΄ όλης στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ ανέβασε τους τόνους για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Δικαιώθηκα από το ΣτΕ, βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Τσιάρα. Ποιος δεν εφαρμόζει την απόφαση; Ο κ. Μητσοτάκης ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ εις βάρος μου. Βγαίνει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με δικαιώνει και αυτό. Και ξαφνικά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές, ενώ το δικαστήριο ορίζει “ερευνήστε περαιτέρω την υπόθεση”, την αφήνει στο αρχείο. Ας βγάλει ο ελληνικός λαός τα συμπεράσματά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάζει για μία ακόμη φορά στο κάδρο τον πρωθυπουργό τονίζοντας. «Όλα αυτά περιγράφουν μια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του».

Μάλιστα στον απόηχο των κυβερνητικών διαρροών ότι θα γίνει επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας ώστε η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών, σχολίασε δηκτικά: «Το 2022 γιατί εγκρίθηκε η εξεταστική με 120 ψήφους;

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την άρνηση της κυβέρνησης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής μετά του αιτήματα από Κουμουνδούρου, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης.

«Την ίδια ώρα που ψήφισαν άρση ασυλίας βουλευτών, επικαλούμενοι τη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη, αρνούνται για τους υπουργούς το αυτονόητο: την Προανακριτική», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και διερωτάται: «Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν;».

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από την πλευρά του και το ΚΚΕ σημειώνοντας ότι «η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, για τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου, απ’ το οποίο ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών».

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Κόσμος
Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δημοσκόπηση: Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία
Δημοσκόπηση 05.05.26

Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία

Ένα σημαντικό εύρημα προκύπτει από νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις διαθέσεις των πολιτών στο υποθετικό σενάριο που δεν καταστεί εφικτό στις επόμενες εκλογές να συγκροτηθεί αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04.05.26

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 04.05.26

Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ - Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»

Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Γιάννης Μπασκάκης
Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
Πολιτική 04.05.26

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Σφοδρά πυρά 04.05.26

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
Επικαιρότητα 04.05.26

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας άμεσα απαντήσεις από τον κ. Λιβάνιο για την «τροπολογία Βορίδη».

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες

«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», διαμηνύει η Κουμουνδούρου

ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη

«Η αλήθεια είναι μία: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα

«Το πού εφαρμόζεται και πού όχι ένα άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αυτό θα το αξιολογήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί - ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής εφημερίδας, πληκτρολογίου ή από πολιτικό κόμμα. Τελεία και παύλα! Κανένα άλλο σχόλιο», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

Βαρουφάκης: Αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ – Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται
Η επιστολή του 04.05.26

Ο Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ - «Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται»

Με αιχμηρά σχόλια για συσκότιση, παραποίηση και πλαστογραφία ιστορικών γεγονότων ο Γιάνης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το πρώτο εξάμηνο του 2015

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο

Μεταξύ άλλων, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τονίζει τη χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022 αλλά και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου προσώπου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Άκης Στρατόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)
Language 05.05.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)

Ο επικουρισμός πρεσβεύει ότι μια γνώμη («δόξα») είναι αληθής όταν επιβεβαιώνεται ή δεν καταρρίπτεται, ενώ ελέγχεται ως ψευδής όταν δεν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Reuters 05.05.26

Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Φροίξος Φυντανίδης
Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό - «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

