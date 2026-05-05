«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση

«Κωδικός συγκάλυψη» για μία ακόμη φορά από την κυβέρνηση η οποία βλέποντας την αντιπολίτευση να σφυροκοπάει για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, απορρίπτει τα αιτήματα για προανακριτική και εξεταστική.

Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή λέγοντας επί της ουσίας «όχι» στην ποινική διερεύνηση που ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει ότι αφουγκράζεται τις αντιδράσεις που υπήρξαν από μερίδα βουλευτών για τη γραμμή Μαξίμου υπέρ της άρσης ασυλίας των εμπλεκόμενων στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ως προς την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ χθες για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρότασή της η Χαριλάου Τρικούπη θέτει επί τάπητος το ζήτημα του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, Predator αλλά και την “εικαζόμενη” συμμετοχή της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Μαξίμου, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αναμένεται να μπλοκάρει και τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Με ποιον τρόπο; Θα επικαλεστεί ζητήματα «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας» καταφεύγοντας στο άρθρο 68 (παρ.2 εδ. β΄) του Συντάγματος που προβλέπει ότι «προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών», άρα με πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση

Από την πλευρά της η Αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών μιλώντας ανοιχτά για επιχείρηση συγκάλυψης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε χθεσινή του συνέντευξη στον Alpha, εξαπέλυσε επίθεση εφ΄ όλης στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ ανέβασε τους τόνους για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Δικαιώθηκα από το ΣτΕ, βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Τσιάρα. Ποιος δεν εφαρμόζει την απόφαση; Ο κ. Μητσοτάκης ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ εις βάρος μου. Βγαίνει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με δικαιώνει και αυτό. Και ξαφνικά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές, ενώ το δικαστήριο ορίζει “ερευνήστε περαιτέρω την υπόθεση”, την αφήνει στο αρχείο. Ας βγάλει ο ελληνικός λαός τα συμπεράσματά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάζει για μία ακόμη φορά στο κάδρο τον πρωθυπουργό τονίζοντας. «Όλα αυτά περιγράφουν μια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του».

Μάλιστα στον απόηχο των κυβερνητικών διαρροών ότι θα γίνει επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας ώστε η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών, σχολίασε δηκτικά: «Το 2022 γιατί εγκρίθηκε η εξεταστική με 120 ψήφους;

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την άρνηση της κυβέρνησης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής μετά του αιτήματα από Κουμουνδούρου, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης.

«Την ίδια ώρα που ψήφισαν άρση ασυλίας βουλευτών, επικαλούμενοι τη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη, αρνούνται για τους υπουργούς το αυτονόητο: την Προανακριτική», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και διερωτάται: «Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν;».

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από την πλευρά του και το ΚΚΕ σημειώνοντας ότι «η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, για τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου, απ’ το οποίο ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών».