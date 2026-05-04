Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα

«Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» θα μπορούσε να τιτλοφορείται η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να απαντήσει σε ερώτηση που δέχθηκε για τις αποκαλύψεις του in, αναφορικά με την κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, με την συνήθη δικαιολογία ότι η κυβέρνηση «σέβεται και δεν σχολιάζει» τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Να θυμίσουμε ότι το in έφερε στο φως την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του κ. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ, τα οποία και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator.

Ο Παύλος Μαρινάκης, που ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, αφού δήλωσε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία σχολιασμού, «ούτε και θα μπορούσα να γνωρίζω τα πραγματικά δεδομένα όσων έχουν ειπωθεί – αν έχουν ειπωθεί – σε μία απόρρητη διαδικασία ειδικά για ένα τέτοιο θέμα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας», όπως ανέφερε, υποστήριξε πως «όσοι διαρρέουν – αν ισχύουν αυτά που διαρρέουν – αξιολογούνται. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος για το τι επιτρέπεται και το τι όχι, ειδικά για κάποια θέματα και κάποιες καταθέσεις».

Επί της ουσίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για μία ακόμη φορά, τόνισε πως «ο κ. Τζαβέλλας είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είναι υπόδειξη της Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση για τη θέση αυτή, κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια δικαστών και εισαγγελέων», και «εξέδωσε σε συνέχεια άλλων δύο διατάξεων μία διάταξη με μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, που απαγορεύεται να σχολιάσουμε», ενώ δεν δίστασε να κατηγορήσει αντιπολίτευση, ΔΣΑ και δημοσιογράφους ότι πήραν τον… κατήφορο.

«Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε αυτό τον θεσμικό κατήφορο, που θα έχει τεράστιες και οδυνηρές, θεωρώ, συνέπειες για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου (σ.σ. κοίτα ποιος μιλάει), επιθέσεων δηλαδή στη Δικαιοσύνη ακόμα και από την πλειοψηφία του ΔΣ – γιατί είχαμε κι άλλες απόψεις στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά σε πολλές άλλες περιπτώσεις υποθέσεων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Και προσέθεσε πως «όλοι αξιολογούμαστε για τη στάση μας και για τη θέση μας – ούτως ή άλλως, αυτές οι αποφάσεις δημοκρατικά έχουν ληφθεί, δεν υπονοώ κάτι διαφορετικό – υπάρχει λοιπόν μια διάταξη, υπάρχει μια απόφαση, εφαρμόστηκε ο νόμος, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή τον οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό, ούτε την απόφαση του Μονομελούς κρίναμε, και το πού εφαρμόζεται και πού όχι ένα άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αυτό θα το αξιολογήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής εφημερίδας, πληκτρολογίου ή από πολιτικό κόμμα. Τελεία και παύλα! Κανένα άλλο σχόλιο. Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις», επανέλαβε.

«Έκαστος στη δουλειά του»

Όταν ρωτήθηκε αν το Μαξίμου συνεχίζει να περιβάλλει με εμπιστοσύνη τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «η κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα την Δικαιοσύνη και τον ανεξάρτητο ρόλο της σε μία πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδο επιθέσεων κατά των δικαστών».

Προσέθεσε, μάλιστα, πως «στηρίζει την Δικαιοσύνη ως θεσμό και κάθε δικαστικό λειτουργό σε οποιαδήποτε βαθμίδα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και αυτονοήτως αφήνει στους ανθρώπους αυτούς, δικαστές και εισαγγελείς, την απόλυτη ελευθερία – αυτά δεν θα έπρεπε να τα συζητάμε καν αυτά – να εκδίδουν τις διατάξεις, τις αποφάσεις και τα βουλεύματα που εκείνοι κρίνουν, χωρίς να επιτρέπουμε σε κάθε άσχετο με την Δικαιοσύνη, που δεν έχει δηλαδή αρμοδιότητα, να παριστάνει τον δικαστή και τον εισαγγελέα, είτε από ένα πληκτρολόγιο, είτε από ένα τηλεοπτικό σταθμό. Έκαστος στη δουλειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που κάνουν – όπως οφείλουν – τη δουλειά τους.

Και για όσους δεν το εμπέδωσαν επανέλαβε καταληκτικά: «Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εκδίδουν αποφάσεις, έτσι γίνεται στις σοβαρές δημοκρατίες, οφείλουμε να τις σεβαστούμε, ούτε να τις σχολιάζουμε, ούτε να επιτιθέμεθα σε δικαστές. Και κάποιοι από αυτούς που το κάνουν αυτό, που δεν μας είχαν συνηθίσει έτσι, αυτή την συμπεριφορά, δηλαδή να ταυτίζονται πολιτικά με τους ακραίους λαϊκιστές, είτε του ενός άκρου είτε του άλλου, αυτή την συμπεριφορά θα την βρουν μπροστά τους».