Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 04 Μαΐου 2026, 15:00

Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα

«Το πού εφαρμόζεται και πού όχι ένα άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αυτό θα το αξιολογήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί - ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής εφημερίδας, πληκτρολογίου ή από πολιτικό κόμμα. Τελεία και παύλα! Κανένα άλλο σχόλιο», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

«Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» θα μπορούσε να τιτλοφορείται η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να απαντήσει σε ερώτηση που δέχθηκε για τις αποκαλύψεις του in, αναφορικά με την κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, με την συνήθη δικαιολογία ότι η κυβέρνηση «σέβεται και δεν σχολιάζει» τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Να θυμίσουμε ότι το in έφερε στο φως την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του κ. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ, τα οποία και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator.

Ο Παύλος Μαρινάκης, που ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, αφού δήλωσε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία σχολιασμού, «ούτε και θα μπορούσα να γνωρίζω τα πραγματικά δεδομένα όσων έχουν ειπωθεί – αν έχουν ειπωθεί – σε μία απόρρητη διαδικασία ειδικά για ένα τέτοιο θέμα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας», όπως ανέφερε, υποστήριξε πως «όσοι διαρρέουν – αν ισχύουν αυτά που διαρρέουν – αξιολογούνται. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος για το τι επιτρέπεται και το τι όχι, ειδικά για κάποια θέματα και κάποιες καταθέσεις».

Επί της ουσίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για μία ακόμη φορά, τόνισε πως «ο κ. Τζαβέλλας είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είναι υπόδειξη της Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση για τη θέση αυτή, κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια δικαστών και εισαγγελέων», και «εξέδωσε σε συνέχεια άλλων δύο διατάξεων μία διάταξη με μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, που απαγορεύεται να σχολιάσουμε», ενώ δεν δίστασε να κατηγορήσει αντιπολίτευση, ΔΣΑ και δημοσιογράφους ότι πήραν τον… κατήφορο.

«Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε αυτό τον θεσμικό κατήφορο, που θα έχει τεράστιες και οδυνηρές, θεωρώ, συνέπειες για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου (σ.σ. κοίτα ποιος μιλάει), επιθέσεων δηλαδή στη Δικαιοσύνη ακόμα και από την πλειοψηφία του ΔΣ – γιατί είχαμε κι άλλες απόψεις στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά σε πολλές άλλες περιπτώσεις υποθέσεων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Και προσέθεσε πως «όλοι αξιολογούμαστε για τη στάση μας και για τη θέση μας – ούτως ή άλλως, αυτές οι αποφάσεις δημοκρατικά έχουν ληφθεί, δεν υπονοώ κάτι διαφορετικό – υπάρχει λοιπόν μια διάταξη, υπάρχει μια απόφαση, εφαρμόστηκε ο νόμος, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή τον οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό, ούτε την απόφαση του Μονομελούς κρίναμε, και το πού εφαρμόζεται και πού όχι ένα άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αυτό θα το αξιολογήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής εφημερίδας, πληκτρολογίου ή από πολιτικό κόμμα. Τελεία και παύλα! Κανένα άλλο σχόλιο. Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις», επανέλαβε.

«Έκαστος στη δουλειά του»

Όταν ρωτήθηκε αν το Μαξίμου συνεχίζει να περιβάλλει με εμπιστοσύνη τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «η κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα την Δικαιοσύνη και τον ανεξάρτητο ρόλο της σε μία πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδο επιθέσεων κατά των δικαστών».

Προσέθεσε, μάλιστα, πως «στηρίζει την Δικαιοσύνη ως θεσμό και κάθε δικαστικό λειτουργό σε οποιαδήποτε βαθμίδα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και αυτονοήτως αφήνει στους ανθρώπους αυτούς, δικαστές και εισαγγελείς, την απόλυτη ελευθερία – αυτά δεν θα έπρεπε να τα συζητάμε καν αυτά – να εκδίδουν τις διατάξεις, τις αποφάσεις και τα βουλεύματα που εκείνοι κρίνουν, χωρίς να επιτρέπουμε σε κάθε άσχετο με την Δικαιοσύνη, που δεν έχει δηλαδή αρμοδιότητα, να παριστάνει τον δικαστή και τον εισαγγελέα, είτε από ένα πληκτρολόγιο, είτε από ένα τηλεοπτικό σταθμό. Έκαστος στη δουλειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που κάνουν – όπως οφείλουν – τη δουλειά τους.

Και για όσους δεν το εμπέδωσαν επανέλαβε καταληκτικά: «Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εκδίδουν αποφάσεις, έτσι γίνεται στις σοβαρές δημοκρατίες, οφείλουμε να τις σεβαστούμε, ούτε να τις σχολιάζουμε, ούτε να επιτιθέμεθα σε δικαστές. Και κάποιοι από αυτούς που το κάνουν αυτό, που δεν μας είχαν συνηθίσει έτσι, αυτή την συμπεριφορά, δηλαδή να ταυτίζονται πολιτικά με τους ακραίους λαϊκιστές, είτε του ενός άκρου είτε του άλλου, αυτή την συμπεριφορά θα την βρουν μπροστά τους».

Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 04.05.26

Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ - Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»

Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Γιάννης Μπασκάκης
Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
Πολιτική 04.05.26

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Σφοδρά πυρά 04.05.26

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
Επικαιρότητα 04.05.26

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας άμεσα απαντήσεις από τον κ. Λιβάνιο για την «τροπολογία Βορίδη».

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες

«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», διαμηνύει η Κουμουνδούρου

ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη

«Η αλήθεια είναι μία: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Βαρουφάκης: Αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ – Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται
Η επιστολή του 04.05.26

Ο Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ - «Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται»

Με αιχμηρά σχόλια για συσκότιση, παραποίηση και πλαστογραφία ιστορικών γεγονότων ο Γιάνης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το πρώτο εξάμηνο του 2015

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο

Μεταξύ άλλων, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τονίζει τη χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022 αλλά και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου προσώπου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ

«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 04.05.26

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Διονύσης Δελλής
Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας
Αναβρασμός 04.05.26

«Red alert» με τη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Κόσμος 04.05.26

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
Πολιτική 04.05.26

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ελλάδα 04.05.26

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Ελλάδα 04.05.26

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρείς νεκρούς από χανταϊό

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Κόσμος 04.05.26

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Σφοδρά πυρά 04.05.26

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
On Field 04.05.26

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

