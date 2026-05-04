Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών

Να μπλοκάρει κάθε περαιτέρω διερεύνηση για τις υποθέσεις που αυτή τη στιγμή κλυδωνίζουν την κυβέρνηση, επιθυμεί το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο με τίποτα δεν θέλει νέες Προανακριτικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε και νέες εξεταστικές για τις υποκλοπές.

Εξ ου και, όπως άπαντες ανέμεναν, το Μαξίμου επέλεξε, για άλλη μια φορά, να οχυρωθεί πίσω από το περιβόητο άρθρο 86 του Συντάγματος (το οποίο κατά τ’ άλλα υποστηρίζει ότι θέλει να αλλάξει μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης), προκειμένου να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή και επομένως να πει «Όχι», ξανά, στην ποινική διερεύνηση που ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία, όπως είχε κάνει και με τις περιπτώσεις Βορίδη – Αυγενάκη.

Τι αποφεύγει

Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου επιλέγει να αποφύγει να πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και στέλνει το μήνυμα στους βουλευτές του ότι πλέον μετατοπίζεται σε σχέση με την αρχική του γραμμή υπέρ της άρσης όλων των ασυλιών των εμπλεκομένων στις δικογραφίες, την οποία πολλά «γαλάζια» κοινοβουλευτικά στελέχη είδαν ως ρίξιμο των τελευταίων στα λιοντάρια, ενώ εκλαμβάνουν την τωρινή στάση της κυβέρνησης ως αλλαγή γραμμής.

Επιπλέον, η κυβέρνηση αποφεύγει να βρεθεί και στη θέση –όπως έχει γράψει το in– να πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί μεταχειρίστηκε με διαφορετικό τρόπο τους Βορίδη – Αυγενάκη από ό,τι τους τωρινούς πρώην υπουργούς.

Ευάλωτη στην κριτική για συγκάλυψη

Γίνεται όμως, για άλλη μια φορά, απολύτως ευάλωτη στη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης ότι επιδιώκει τη συγκάλυψη, ακυρώνοντας κάθε κυβερνητικό αφήγημα περί μη επιθυμίας του Μαξίμου να μείνουν σκιές σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προκειμένου να υποστηρίξει την κατηγορηματική άρνηση της κυβέρνησης για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής, επικαλέστηκε το άρθρο 86 -που ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θέλει να αλλάξει-, λέγοντας ότι «όπως ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 86, μέχρι να αναθεωρηθεί, έχουμε πει ότι θέλουμε να αλλάξει, όλη την αξιολόγηση των δεδομένων των στοιχείων την κάνει η Βουλή, εν προκειμένω από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία, τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχτούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά».

Για να επιτεθεί στα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης που κατέθεσαν σχετικά αιτήματα, κατηγορώντας τα ότι «τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο, σε μια ατελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας».

Ο σχεδιασμός για εξεταστική υποκλοπών

Κάτι αντίστοιχο, όπως οι πληροφορίες του in συγκλίνουν, το μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου ξορκίζει και δεν θέλει με τίποτα μία νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η οποία θα ξαναφέρει στο κέντρο της πολιτικής σκηνής (και μάλιστα μέσα στην ίδια τη Βουλή) το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, παράγοντας διαρκώς νέες αποκαλύψεις και δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση που θάβει στο αρχείο ο Άρειος Πάγος με την εισαγγελική του διάταξη, κόντρα στη σχετική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Εξ ου και το Μαξίμου, ως επικρατέστερο αυτή τη στιγμή σενάριο, επεξεργάζεται -όπως επιβεβαιώνουν οι πληροφορίες του in– το να επιχειρήσει να μπλοκάρει τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, επικαλούμενη ζητήματα «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας» και καταφεύγοντας στο άρθρο 68 (παρ. 2 εδ. β’) του Συντάγματος που προβλέπει ότι «προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών», άρα με πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Και η επίκληση ζητήματος εθνικής άμυνας αναμένεται να γίνει με το επιχείρημα ότι από την αντιπολίτευση τίθενται θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και σχετίζονται με τη λειτουργία της ΕΥΠ.

Διάπλατα ανοιχτό

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι η υπόθεση αφορά ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και άρα ότι δεν αρκούν οι 120 ψήφοι που απαιτούνται για να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, με βάση την πρόβλεψη, στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, που δίνει δικαίωμα μειοψηφίας στην αντιπολίτευση για τη σύσταση εξεταστικής, χωρίς τη συναίνεση και την υπερψήφισή της από την πλειοψηφία.

Και ενώ ρωτήθηκε, λοιπόν, ρητά για το αν η κυβέρνηση σκοπεύει να θέσει θέμα απόλυτης πλειοψηφίας 151 βουλευτών στην ψηφοφορία για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές (αντί των 120 ψήφων που όπως είπαμε προβλέπονται κανονικά για τις εξεταστικές), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το άφησε διάπλατα ανοιχτό, απαντώντας ότι «πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή, αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση. [….] Ας μην βιαζόμαστε, θα δοθούν όλες οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αφού πρώτα κατατεθεί και μελετηθεί αυτή η πρόταση».

Με τι θα βρεθεί αντιμέτωπο το Μαξίμου

Το θέμα όμως για την κυβέρνηση είναι ότι εφόσον υποστηρίξει πως η εξεταστική για τις υποκλοπές αφορά την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, δεν θα μπορεί πλέον να εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι το Predator δεν έχει σχέση με την ΕΥΠ, αφού θα συνδέει η ίδια τις παρακολουθήσεις με τα θέματα εθνικής ασφάλειας.

Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο η στάση του Μαξίμου θα συνιστά ομολογία ότι υπεκλάπησαν κρατικά μυστικά και επομένως θα αποδέχεται ότι υπάρχει θέμα κατασκοπείας και θα βρεθεί στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να εξηγήσει σε τι ενέργειες έχει προβεί, τι μέτρα έχει λάβει για να εξακριβώσει ποιοι υπέκλεψαν εθνικά ευαίσθητες πληροφορίες και σε γνώση ποιων βρίσκονται αυτές σήμερα.

Θα κληθεί επίσης να απαντήσει γιατί στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές που συστάθηκε το 2022, δεν είχε επικαλεστεί ζήτημα εθνικής άμυνας και είχε τότε (29.8.2022) υπερψηφιστεί η εξεταστική με 142 ψήφους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ η ΝΔ είχε ψηφίσει ένα αμήχανο «παρών».

Και βέβαια θα βρεθεί αντιμέτωπο με την κατηγορία για θεσμικό πραξικόπημα και με σφοδρή κριτική για το γεγονός ότι θα έχει μπλοκάρει το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στην αντιπολίτευση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.