Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Στη διάρκεια της συνέντευξης του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην πρόταση της πιλοτικής εφαρμογής της 4ημερης εργασίας, που αποτελεί δέσμευση του κόμματος.

«Είναι από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ένα πιλοτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης -Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία και σε πολλές άλλες χώρες-. Όπου εφαρμόζεται πιλοτικά, το πρόγραμμα παραμένει και λειτουργεί. Δεν αφορά όπως είπε η κ. Κεραμέως μανάβικα και ταβέρνες(!), αλλά συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις σε μελετητικά γραφεία, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ. Εμείς προτείνουμε να δοθούν κίνητρα να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα, να έχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και σιγά σιγά να το περάσουμε και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Πώς λέει λοιπόν η κ. Κεραμέως ότι θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις, όταν αυτό που προτείνουμε και θα κάνουμε ως κυβέρνηση είναι πιλοτικό και όχι υποχρεωτικό; Μήπως ψεκάζουν ξανά με ψέματα τον ελληνικό λαό;», αναρωτήθηκε.

«Ό,τι καινοτόμο προτείνω, το αρνούνται»

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε παραδείγματα μιας σειράς πολιτικών, που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η κυβέρνηση απορρίπτει συλλήβδην, κάνοντας αρχή από το στεγαστικό.

«Ό,τι καινοτόμο προτείνω, το αρνούνται. Μιλώ για κοινωνικές κατοικίες από το 2022, μου επιτίθεται ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζοντάς με λαϊκιστή. Είναι λαϊκισμός αυτό που εφαρμόζει η Ιταλία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια; Μιλώ για μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και πάω πριν από μερικές εβδομάδες στην Κύπρο και μου λέει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ότι το εφάρμοσαν, έκαναν ελέγχους πριν και μετά και πέρασε στις τιμές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με την ΝΔ»

Ερωτηθείς για τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών και τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις να ακυρωθεί η διαδικασία αναφορικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν σαφής: «Ένα πρόσωπο συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5 και ο πρόεδρος της Βουλής αντί να προχωρήσει τη διαδικασία, σηκώθηκε και έφυγε. Και μάλιστα αφορά σε ανεξάρτητη αρχή που μετά την παραίτηση του κ. Μενουδάκου, είναι ακέφαλη. Αντί να είναι σήμερα πρόεδρος της Αρχής, ο κ. Κακλαμάνης σηκώθηκε και έφυγε. Ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με την Νέα Δημοκρατία και έχω τον τρόπο να το αποδείξω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άρα, η Νέα Δημοκρατία ήθελε ένα deal παρασκηνιακό – εμείς δεν μπαίνουμε σε παζάρια- και τα υπόλοιπα κόμματα από τα 60 βιογραφικά δεν είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για κανέναν. Εδώ λοιπόν υπάρχει έλλειψη θεσμικού σεβασμού».

Κάλεσε μάλιστα τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία και μέμφθηκε τα ήξεις-αφίξεις των αυτο-αναιρούμενων κυβερνητικών διαρροών. «Είναι τυχοδιώκτες και αδίστακτοι. Οι ίδιοι διαψεύδουν τους εαυτούς τους, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Πραγματικά, προκαλώ τον πρόεδρο της Βουλής, να έρθει στη Διάσκεψη των Προέδρων και να προχωρήσει τη διαδικασία. Εμείς θα καταθέσουμε τις ίδιες προτάσεις, όχι γιατί είναι ΠΑΣΟΚ ο ένας και κάποιο κόμμα ο άλλος, -δεν ξέρω κανέναν από αυτούς, ούτε τι κόμμα ψηφίζουν-. Εμείς κάναμε αξιολόγηση των βιογραφικών με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες» τόνισε.

«Ζητώ από το λαό δύναμη για την πολιτική αλλαγή»

Ερχόμενος στις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εκτροπή.

«Δικαιώθηκα από το ΣτΕ, βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Τσιάρα. Ποιος δεν εφαρμόζει την απόφαση; Ο κ. Μητσοτάκης ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ εις βάρος μου. Βγαίνει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με δικαιώνει και αυτό. Και ξαφνικά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές, ενώ το δικαστήριο ορίζει “ερευνήστε περαιτέρω την υπόθεση”, την αφήνει στο αρχείο. Ας βγάλει ο ελληνικός λαός τα συμπεράσματά του», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Όλα αυτά περιγράφουν μια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε ως πρωθυπουργός το 2019 για να επουλώσει τα θεσμικά ζητήματα που άνοιξε ο Τσίπρας με τον Καμμένο και αντί να τα επουλώσει, είδαμε τα ίδια και χειρότερα. Απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό, του ζητώ να μας δώσει τη δύναμη για να έχουμε πολιτική αλλαγή, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία όπου θα λειτουργεί το κοινοβούλιο, η δικαιοσύνη, οι ανεξάρτητες αρχές και δεν θα είναι όλα παζάρια στο παρασκήνιο όπως είναι σήμερα».

«Κρίθηκαν οι παρασκηνιακές, οι διαπλεκόμενες και οι λαϊκιστικές συμπεριφορές. Οδηγούν σε διχόνοια, τοξικότητα και χαμένες ευκαιρίες. Πρέπει η χώρα μας να κάνει μια νέα αρχή. Με μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη και δεσμεύομαι ότι αν με τιμήσουν πραγματικά θα έχουμε αξιόπιστη κυβέρνηση που δεν θα παίζει με τους θεσμούς», συμπλήρωσε.

«Θεσμικός ακροβατισμός» από Μητσοτάκη – «Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος»

Μάλιστα στον απόηχο των κυβερνητικών διαρροών ότι θα γίνει επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας ώστε η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών, σχολίασε δηκτικά: «Το 2022 γιατί εγκρίθηκε η εξεταστική με 120 ψήφους; Μάλιστα καλέσαμε στην εξεταστική τον τότε διορισμένο από τον κ. Μητσοτάκη διοικητή της ΕΥΠ. Ό,τι γράφουμε στο κείμενό μας είναι όσα ακούστηκαν στην ανοικτή ακροαματική διαδικασία του Πλημμελειοδικείου. Να σας πω γιατί διαρρέονται όλα αυτά; Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής, να λένε ότι τώρα θα πάμε με πλειοψηφία 151, ενώ το 2022 πήγαμε με 120 είναι γιατί αν γίνει η εξεταστική, θα ζητήσουμε να έρθει ο κ. Ντίλιαν, για να φέρει τα χαρτιά τα οποία επικαλείται στις συνεντεύξεις του ότι πούλησε το Predator στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει αυτή την μέγγενη και τι κάνει; Άλλον έναν θεσμικό ακροβατισμό».

Έκανε λόγο για «πάγια πρακτική» της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την απόφαση τους να απορρίψουν την προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το να πουν “όχι” στην προανακριτική δεν είναι πρώτη φορά. Το ίδιο δεν έκαναν με τον κ. Καραμανλή και την 717; Το ίδιο δεν έκανα με τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη; Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην οδηγηθούν στην έρευνα οι υπουργοί τους», επισήμανε.

«Εκλογές άμεσα»

Επανέλαβε το αίτημα εκλογών σημειώνοντας: «Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περιόδου. Όποιος έχει σπαταλήσει δημόσιο πλούτο θα πληρώσει, για να τελειώνει αυτή η ιστορία που απαξιώνει την πολιτική και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση».

Και υπογράμμισε για τη λεγόμενη χαμένη ψήφο: «Πρώτοι έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τη σημερινή κατάσταση του κατακερματισμού. Μπορεί την πολιτική γεωγραφία, να τη λύσει ως γόρδιο δεσμό ο ίδιος ο λαός με την ψήφο του. Δηλαδή, αν μας στηρίξει, βάσει του προγράμματός μας για την τετραήμερη εργασία, τις κοινωνικές κατοικίες, το φορολογικό, το ΕΣΥ, να έχουμε άλλη πολιτική, σταθερή κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Για εμένα, λοιπόν, η αγανάκτηση, η αγωνία, τα προβλήματα, να μην γίνουν ούτε αποχή ούτε τυφλή απαξίωση, αλλά παραγωγική επιλογή στο ΠΑΣΟΚ».

Κληθείς να σχολιάσει το νέο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «η Νέα Δημοκρατία πολεμάει όποιον της παίρνει ψήφους. Η αποσυσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα.

Αν πάει κάπου, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία πολεμάει το ΠΑΣΟΚ. Και για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να πουν ότι έκλεισε τις τράπεζες, δεν μπορούν να πουν όλα αυτά που λένε για να κάνουν σύγκριση και να πηγαίνει η κουβέντα στο 2015, αντί να συζητούμε για το 2026. Τη βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η ιστορία».

Τέλος σχετικά με την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη και όσα επικαλείται στην επιστολή του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πήραμε μια απόφαση σχεδόν με ομοφωνία -συμμετείχαν πάνω από 5.000 σύνεδροι-: Για τους βουλευτές πέντε θητείες και όχι περισσότερο, για τους ευρωβουλευτές τρεις θητείες, για τους Προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων τρεις θητείες. Δεν το κάναμε για τον κ. Καστανίδη, αφορά πάρα πολλούς, ακόμη κι εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής. Το κάναμε για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα «προεδριλίκια».

»Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα: ο κ. Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν, άρα τι συζητάμε; Και όσον αφορά στους χαρακτηρισμούς, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη. Γι’ αυτό, τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστα Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου».