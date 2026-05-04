Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»

Συνέντευξη εφ’ολης της ύλης παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να σηκώνει ψηλά το θέμα των σκανδάλων με ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.

«Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα όσα συνέβησαν στην Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με το διορισμό στις Ανεξάρτητες Αρχές.

«Δώστε μου τη δύναμη για πολιτική αλλαγή, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, που θα λειτουργεί το Κοινοβούλιο, η Δικαιοσύνη, οι Ανεξάρτητες Αρχές και δεν θα είναι όλα παζάρια και παρασκήνιο όπως σήμερα» επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών»

Μιλώντας για το σκάνδαλο των υποκλοπών ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι θα πρέπει η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην επιλέγεται από τον πρωθυπουργό, αλλά από ένα διευρυμένο σώμα.

«Δικαιώθηκα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όμως ο κ. Μητσοτάκης δεν αφήνει να εφαρμοστεί η απόφαση. Βγαίνει η απόφαση του Πλημμελειοδικείου και με δικαιώνει και αυτό. Και ξαφνικά ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που υπέγραφε τις υποκλοπές, αφήνει στο αρχείο την υπόθεση» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τι απάντησε σε Χάρη Καστανίδη και τι ανέφερε για την πρόταση 4ήμερης εργασίας

Απαντώντας στην επιστολή παραίτησης του Χάρη Καστανίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απόφαση που ελήφθη στο Συνέδριο του κόμματος για όριο στις θητείες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και των στελεχών του κόμματος.

«Ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κάτι προσωπικό μαζί του» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του κόμματος, τονίζοντας ότι με τα ίδια λόγια ο κ. Καστανίδης είχε αναφερθεί και στους προηγούμενους προέδρους του Κινήματος.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την 4ήμερη εργασία δεν θα είναι υποχρεωτική, αλλά είναι ένα πιλοτικό μέτρο που θα το στηρίξει αν εκλεγεί στην κυβέρνηση. «Όπου λειτουργεί πιλοτικά, το πρόγραμμα παραμένει και λειτουργεί» συμπλήρωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Θα δώσουμε φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

