Μετά τη δημοσίευση από τον Αλέξη Τσίπρα της επιστολής του προς τη δημοσιογράφο κ. Βαρβιτσιώτη, με την οποία αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ που αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο Γιάνης Βαρουφάκης δημοσίευσε επίσης τη δική του επιστολή άρνησης συμμετοχής στο εν λόγω ντοκιμαντέρ, που είχε αποστείλει τον Αύγουστο του 2025.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 μιλάει για το βιβλίο της κ. Βαρβιτσιώτη και της κ. Δενδρινού «Η τελευταία μπλόφα», πάνω στο οποίο βασίζεται το ντοκιμαντέρ, ως την καλύτερη καταγραφή της πλευράς της τρόικας που αντιμετώπισε με βάναυσο και ανίκανο τρόπο την Ελλάδα και καταδίκασε την Ευρώπη στην «παρούσα κατάσταση μόνιμης στασιμότητας, παγκόσμιας ασημαντότητας και, πιο πρόσφατα, ανυπολόγιστης ταπείνωσης».

Μάλιστα αναφέρει ότι «η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται».

Η επιστολή Βαρουφάκη

Αγαπητή κα Βαρβιτσιώτη,

Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.

Το βιβλίο σας, που συνυπογράφετε με τη Βικτώρια Δενδρινού, αποτελεί ήδη την καθοριστική μαρτυρία (εκ μέρους) των βασικών παραγόντων της τρόικας, των οποίων η βάναυση και ανίκανη αντιμετώπιση της Ελλάδας καταδίκασε, έμμεσα αλλά σίγουρα, την Ευρώπη στην παρούσα κατάσταση μόνιμης στασιμότητας, παγκόσμιας ασημαντότητας και, πιο πρόσφατα, ανυπολόγιστης ταπείνωσης. Υπό αυτή την έννοια, το θεωρώ σημαντική συμβολή.

Συνεργαζόμενες με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη), η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πεπεισμένος ότι το ντοκιμαντέρ σας δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν αν δεν εμφανιστώ σε αυτό, αισθάνομαι ελεύθερος να απορρίψω την ευγενική σας πρόσκληση.

Ειλικρινά

Γιάνης Βαρουφάκης

7/8/2025

Υ.Γ.: Το ΜέΡΑ25 και ο Γραμματέας του δεν αρνούμαστε ποτέ τον διάλογο ακόμα και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους που ασκούν σκληρή πολεμική, αρκεί ο διάλογος αυτός να γίνεται ευθέως και χωρίς παρεμβολές. Η παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη σε πλήθος τέτοιων συζητήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το αποδεικνύει. Εδώ, η μακροσκελής συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, τον Ιανουάριο του 2016.