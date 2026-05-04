ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ
«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που στην προμετωπίδα των στελεχών της, έχει επιλέξει να έχει τους ‘ακροδεξιούς ψάλτες’ του ΛΑ.Ο.Σ. και το 2010 δοξαζόταν στις αντιμνημονιακές πλατείες, δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες», διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου.
Σχολιάζοντας τις απαξιωτικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον Νίκο Ανδρουλάκη, που ανέφερε πως «κάποια στιγμή θα πρέπει να πει κι αυτός κάτι, δεν μπορεί να κάνει μόνο τον υποψήφιο για την εθνική σχολή δικαστών», και για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετράωρη εργασία, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «κυβέρνηση βυθισμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά».
«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας»
«Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγησαν με κεντρικό διακύβευμα να αποκαταστήσουν τα τραύματα στους θεσμούς. Αντ’ αυτού είναι μια κυβέρνηση βυθισμένη στα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τον πελατειασμό αντιμετωπίζοντας το κράτος ως το προσωπικό τους λάφυρο. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που μέχρι και οι κυβερνητικοί βουλευτές εξανίστανται για την υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες στο Μαξίμου», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.
Και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Όσο, δε, για τις συστάσεις περί τοξικότητας, αποτελούν το πιο σύντομο ανέκδοτο, όταν έρχονται από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο, χρηματοδοτούμενο από ιδιώτες και από τους φόρους του ελληνικού λαού καθώς μισθοδοτεί τους ‘κονδυλοφόρους της ως μετακλητούς υπαλλήλους στα υπουργεία. Η επιτομή του ήθους και της αριστείας».
Το ΠΑΣΟΚ παραθέτει και ένα υστερόγραφο τόσο για την άρνηση της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους Λιβανό – Αραμπατζή, όσο και για τις αποκαλύψεις του in αναφορικά με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις υποκλοπές.
«Υ.Γ. Έπειτα από ένοχη σιωπή πέντε ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς τους για τους οποίους έχει φτάσει νέα δικογραφία σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως τονίζει.
Για να καταλήξει χαρακτηριστικά: «Ενώ στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι ως εποπτεύων της ΕΥΠ είχε υπογράψει τις επισυνδέσεις 11 προσώπων που παράλληλα στοχοποιήθηκαν από το predator ανάμεσα τους και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μαρινάκης τα βρήκε όλα καλώς καμωμένα. Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια, κ. Μαρινάκη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.
