Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση

Την ώρα που τα καμπανάκια από τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με τη συνεχιζόμενη φθορά της ΝΔ αλλά και και την γενικευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών ηχούν όλο και πιο δυνατά στο Μέγαρο Μαξίμου, ξεκινά μία δύσκολη εβδομάδα για τη ΝΔ καθώς αναμένεται να κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ αίτημα για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών ενώ την Πέμπτη θα υπάρξει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος στη σκιά της εσωκομματικής κριτικής που διατυπώθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Η κυβέρνηση βρίσκεται στα σχοινιά από τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που αποτυπώνουν μία συνεχιζόμενη μείωση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος ενώ την ίδια στιγμή, υπάρχει αγωνία στο Μαξίμου από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί μερίδα βουλευτών της ΝΔ την Πέμπτη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Αντιπολίτευση από την πλευρά της σφυροκοπά αδιάκοπα την κυβέρνηση, με το αίτημα για προσφυγή στις κάλπες να διατυπώνεται όλο και πιο συχνά.

Εν τω μεταξύ, μετά και την τελευταία αποκάλυψη του in σχετικά με τους 11 στόχους του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα, ακολούθησαν ανακοινώσεις από όλα τα κόμματα σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη ενώ αναφορικά με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα, τονίζεται ότι «αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο».

Δημοσκοπική φθορά

Μπορεί η κυβέρνηση να διαβάζει με τον δικό της τρόπο τις δημοσκοπήσεις μένοντας μόνο στο εύρημα ότι συνεχίζει να προηγείται, ωστόσο τα καμπανάκια για το κυβερνών κόμμα είναι πολλά και φτάνουν στην αυλή του Μαξίμου.

Τα ποσοστά της ΝΔ συνεχίζουν να τραβούν την… κατηφόρα ενώ η δυσαρέσκεια των πολιτών για τις κυβερνητικές πολιτικές, έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλο το φάσμα των ηλικιακών κατηγοριών .

Η κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση φαίνεται σε μία σειρά ποιοτικών στοιχείων από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι αρνητικές γνώμες είναι σταθερά άνω του 60%, ενώ σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Marc για το ΠΘ η δυσαρέσκεια είναι ιδιαίτερα έντονη στις παραγωγικές ηλικίες. Στην ομάδα 17-44 ετών, το 64,2% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ στις ηλικίες 45-64 ετών το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 63,1%.

Νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια

Κοινή συνιστώσα των δημοσκοπήσεων είναι ότι το βασικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια η οποία αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης, την εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων ενώ τα ενοίκια συνεχίζουν να τραβούν… την ανηφόρα και έχουν μετατρέψει την αναζήτηση κατοικίας προς ενοικίαση σε έναν διαρκή εφιάλτη.

Ακόμη και τα ακίνητα σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές έχουν γίνει απλησίαστα.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι η ακρίβεια και οικονομία, ενώ ακολουθούν κρίση θεσμών και διαφθορά.

Οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ερώτημα πως είναι η προσωπική τους κατάσταση σε σχέση με ένα χρόνο πριν, με το 49% να απαντά χειρότερη, το 35% στα ίδια επίπεδα, και μόλις ένα 16% λέει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Εσωκομματική μουρμούρα

Το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως, έχουν έναν ακόμη «πονοκέφαλο» και στρέφουν το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη.

Μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ που προκάλεσε τριγμούς στο εσωτερικό της κυβέρνησης, φαίνεται πως η συνεδρίαση της Πέμπτης θα αποτελέσει κρας τεστ για τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας και κατά πόσον θα υπάρξουν νέες ηχηρές διαφοροποιήσεις αλλά και με ποιον τρόπο.

Με το θέμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να παραμένει ανοιχτό, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν θα υπάρξουν νέες «ενοχλητικές» τοποθετήσεις για το Μαξίμου από μερίδα βουλευτών.

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι οι γαλάζιοι βουλευτές που έλαβαν και επίσημα την πρόσκληση για τη συνεδρίαση στις 7 Μαϊου από τον γραμματέα της ΚΟ Μάξιμο Χαρακόπουλο, έχουν προθεσμία σε όσους θέλουν να παρέμβουν να το δηλώσουν μέχρι αύριο Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πολλοί οι βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο με τη χρονική συγκυρία να είναι ιδιαίτερη, καθώς σε λίγες ημέρες ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ.