Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη
Πολιτική 04 Μαΐου 2026, 07:20

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Σε έναν διπολισμό νέου τύπου μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως «επενδύει» η Χαριλάου Τρικούπη με ορίζοντα τις βουλευτικές κάλπες. Στην αξιωματική αντιπολίτευση, βλέποντας τα νέα γκάλοπ, εκτιμούν ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει μία εικόνα σταθερότητας, ενώ καταρρέει». Αυτό σχολίαζαν χαρακτηριστικά στελέχη του Κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι «το καθεστώς επιχειρεί να παραμείνει γαντζωμένο στην εξουσία».

Το αίτημα των εκλογών που διατυπώθηκε, αρχικά από τον ίδιο, θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, τον «οδικό χάρτη» της Παράταξης το επόμενο διάστημα με σκοπό να ενταθεί το «πρέσινγκ» προς το κυβερνητικό στρατόπεδο. Άλλωστε, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι, πλέον, η Νέα Δημοκρατία, βυθισμένη στα σκάνδαλα, κινείται στη σφαίρα της πολιτικής απονομιμοποίησης.

«Μία κυβέρνηση που καταρρέει στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, ένας πρωθυπουργός που εμφανίζεται ως ενορχηστρωτής της παρακμής, μία επιλογή έχει να προσφέρει μία υπηρεσία στη χώρα. Να παραιτηθεί και να προκηρύξει άμεσα εκλογές για να ανασάνει ο τόπος και να γυρίσει σελίδα η χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τουκαλάς.

Σχεδιάζουν τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τακτική που θα ακολουθήσει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Αυτό θα αποτυπώνεται τόσο σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλιών όσο και σε επίπεδο ρητορικής, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει «σκληρύνει». Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη περί «συμμορίας του Μαξίμου». Με το βλέμμα στραμμένο πάντως στην οικονομία και την καθημερινότητα, στη Χαριλάου Τρικούπη μελετούν τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες που θα πάρουν.

Η σύγκρουση που δόθηκε για τις τράπεζες και τα εργασιακά με φόντο το τετραήμερο, εκτιμούν ότι δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες πολιτικής σύγκρουσης με το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως επισήμαναν κομματικές πηγές, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Παράταξης αποτελεί το πιο σημαντικό όπλο στην «φαρέτρα» του Κινήματος.

Γι’ αυτό και η χθεσινή κόντρα για τις τράπεζες και το στεγαστικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Χαριλάου Τρικούπη, το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1%, ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026.

Υποκλοπές: Μέσα στην εβδομάδα η πρόταση για εξεταστική

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ πρόκειται να υπάρξει επικοινωνία και με τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Η αποκάλυψη του in και του Πάνου Τσίκαλα για τον ρόλο Τζαβέλλα σε 11 υποθέσεις του σκανδάλου φαίνεται πως επιταχύνει τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και τις πολιτικές πρωτοβουλίες, που αναμένεται να ληφθούν.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» και την Αναστασία Γιάμαλη στο Mega, τόνισε ότι η αποκάλυψη του in αποδεικνύει πλήρως αυτό το οποίο είχε πει το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή. «Ο κύριος Τζαβέλλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν εμπλεκόμενος στην όλη υπόθεση και άρα γι’ αυτόν τον λόγο πρώτον θα έπρεπε να είχε εξαιρεθεί» σημείωσε.

Επιπλέον, χαρακτήρισε προβληματικό το γεγονός ότι η υπόθεση δεν χρεώθηκε σε κάποιον αντιεισαγγελέα, «αλλά την κράτησε ο ίδιος ο κ. Τζαβέλλας για τον εαυτό του, γνωρίζοντας ότι είναι εμπλεκόμενος και θα έπρεπε να είχε εξαιρεθεί κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

Όπως ξεκαθάρισε, το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να εξαντλήσει όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που του δίνονται προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, θα ζητήσει να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή τόσο ο Ταλ Ντίλιαν και οι υπουργοί που έπεσαν θύματα του Predator όσο και πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση. Κατά συνέπεια δεν αποκλείεται να τεθεί στο τραπέζι το όνομα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημοσκόπηση: Η μεγάλη «αιμορραγία» της κυβέρνησης – Χάνει το Κέντρο, σημαντική φθορά σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η κυβέρνηση δείχνει να χάνει την κυριαρχία της σε παραδοσιακά και στρατηγικά κοινά σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το Κέντρο, που αποτέλεσε το «κάστρο» του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019, εμφανίζει πλέον σοβαρές ρωγμές. Στις ηλικιακές ομάδες η φθορά δεν περιορίζεται πια μόνο στους νέους.

Σύνταξη
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Επικαιρότητα 03.05.26

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ο Παν. Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
Σφοδρά πυρά 03.05.26

«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

Σύνταξη
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του, εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» των Βαρβιτσιώτη - Δενδρινού και θα φιλοξενηθεί στον ΣΚΑΙ. Προεξοφλεί την έλλειψη αντικειμενικότητας για τα γεγονότα το 2015, με την ευχή οι δημιουργοί να τον διαψεύσουν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Σύνταξη
Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση» που παρουσίασε, όπως είπε, ως «εθνική πρωτοβουλία»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Ο πρωθυπουργός στο Κυριακάτικο μήνυμά του δεν αναφέρεται σε κανένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες και προτιμά να κάνει... αστεία με την έναρξη των πλέι οφ της Euroleague για να «τραβήξει την προσοχή»

Σύνταξη
Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης
Υποκλοπές 02.05.26

«Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχετικά με την αποκάλυψη του in για τις διατάξεις παρακολούθησης που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Σύνταξη
Το σπιράλ της ακρίβειας: Εκρηκτικές ανατιμήσεις, νέες απειλές και καθηλωμένα εισοδήματα
Ασφυξία 04.05.26

Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων ετοιμάζεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη θα μετακυλιστεί άμεσα στους ήδη εξαντλημένους καταναλωτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – «Παραμένει κρίσιμο το επίπεδο απειλής» στην περιοχή
Κόσμος 04.05.26 Upd: 07:55

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση «Freedom» στα Στενά του Ορμούζ από σήμερα, αναφέρει η CENTCOM - Το Ιράν διαμηνύει ότι θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 04.05.26

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες
Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Ναταλία Διονυσιώτη
Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Γιώργος Μαζιάς
Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04.05.26

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04.05.26

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Mετά τη φωτιά τι;
Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύνταξη
Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

