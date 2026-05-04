ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη

Σε έναν διπολισμό νέου τύπου μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως «επενδύει» η Χαριλάου Τρικούπη με ορίζοντα τις βουλευτικές κάλπες. Στην αξιωματική αντιπολίτευση, βλέποντας τα νέα γκάλοπ, εκτιμούν ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει μία εικόνα σταθερότητας, ενώ καταρρέει». Αυτό σχολίαζαν χαρακτηριστικά στελέχη του Κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι «το καθεστώς επιχειρεί να παραμείνει γαντζωμένο στην εξουσία».

Το αίτημα των εκλογών που διατυπώθηκε, αρχικά από τον ίδιο, θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, τον «οδικό χάρτη» της Παράταξης το επόμενο διάστημα με σκοπό να ενταθεί το «πρέσινγκ» προς το κυβερνητικό στρατόπεδο. Άλλωστε, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι, πλέον, η Νέα Δημοκρατία, βυθισμένη στα σκάνδαλα, κινείται στη σφαίρα της πολιτικής απονομιμοποίησης.

«Μία κυβέρνηση που καταρρέει στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, ένας πρωθυπουργός που εμφανίζεται ως ενορχηστρωτής της παρακμής, μία επιλογή έχει να προσφέρει μία υπηρεσία στη χώρα. Να παραιτηθεί και να προκηρύξει άμεσα εκλογές για να ανασάνει ο τόπος και να γυρίσει σελίδα η χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τουκαλάς.

Σχεδιάζουν τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τακτική που θα ακολουθήσει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Αυτό θα αποτυπώνεται τόσο σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλιών όσο και σε επίπεδο ρητορικής, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει «σκληρύνει». Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη περί «συμμορίας του Μαξίμου». Με το βλέμμα στραμμένο πάντως στην οικονομία και την καθημερινότητα, στη Χαριλάου Τρικούπη μελετούν τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες που θα πάρουν.

Η σύγκρουση που δόθηκε για τις τράπεζες και τα εργασιακά με φόντο το τετραήμερο, εκτιμούν ότι δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες πολιτικής σύγκρουσης με το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως επισήμαναν κομματικές πηγές, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Παράταξης αποτελεί το πιο σημαντικό όπλο στην «φαρέτρα» του Κινήματος.

Γι’ αυτό και η χθεσινή κόντρα για τις τράπεζες και το στεγαστικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Χαριλάου Τρικούπη, το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1%, ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026.

Υποκλοπές: Μέσα στην εβδομάδα η πρόταση για εξεταστική

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ πρόκειται να υπάρξει επικοινωνία και με τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Η αποκάλυψη του in και του Πάνου Τσίκαλα για τον ρόλο Τζαβέλλα σε 11 υποθέσεις του σκανδάλου φαίνεται πως επιταχύνει τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και τις πολιτικές πρωτοβουλίες, που αναμένεται να ληφθούν.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» και την Αναστασία Γιάμαλη στο Mega, τόνισε ότι η αποκάλυψη του in αποδεικνύει πλήρως αυτό το οποίο είχε πει το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή. «Ο κύριος Τζαβέλλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν εμπλεκόμενος στην όλη υπόθεση και άρα γι’ αυτόν τον λόγο πρώτον θα έπρεπε να είχε εξαιρεθεί» σημείωσε.

Επιπλέον, χαρακτήρισε προβληματικό το γεγονός ότι η υπόθεση δεν χρεώθηκε σε κάποιον αντιεισαγγελέα, «αλλά την κράτησε ο ίδιος ο κ. Τζαβέλλας για τον εαυτό του, γνωρίζοντας ότι είναι εμπλεκόμενος και θα έπρεπε να είχε εξαιρεθεί κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

Όπως ξεκαθάρισε, το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να εξαντλήσει όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που του δίνονται προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, θα ζητήσει να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή τόσο ο Ταλ Ντίλιαν και οι υπουργοί που έπεσαν θύματα του Predator όσο και πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση. Κατά συνέπεια δεν αποκλείεται να τεθεί στο τραπέζι το όνομα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.