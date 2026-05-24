ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ
Βολές κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα όσα ανέφερε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του εξαπέλυσε το ΚΚΕ.
«Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις κι αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο ‘κόσμους’: από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε το ΚΚΕ.
«Οι εργαζόμενοι στερούνται τη φτηνή λαϊκή στέγη»
Ακολούθως πρόσθεσε ότι «γιατί όταν οι εργαζόμενοι στερούνται τη φτηνή λαϊκή στέγη, απειλούνται με πλειστηριασμούς, ζουν με μισθούς σταθερά κατώτατους απ’ τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, βιώνουν την υποβάθμιση του ΕΣΥ με τις τραγικές ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, την ίδια ώρα το κεφαλαίο με απανωτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση απολαμβάνει παχυλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια για τις μπίζνες του, ακόμα και στην πολεμική οικονομία».
Τέλος, το ΚΚΕ επισήμανε πως «το κρίσιμο, λοιπόν, για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτή την κυβέρνηση όσο και από κάθε δήθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ να δυναμώσει την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση για να μπουν στο επίκεντρο οι δικές του ανάγκες ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων».
