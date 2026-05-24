Πολιτική Γραμματεία 24 Μαΐου 2026, 11:08

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπηση προχώρησε στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Στη μακροσκελή ανάρτησή του, με προεκλογικό χρώμα, ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για υλοποίηση δεσμεύσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών σε μία σειρά από ζητήματα από το «Σπίτι μου ΙΙ» έως την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο Παλάτι των Δεσποτών στον Μυστρά.

Από την ανάρτηση του ωστόσο απουσιάζουν τα θέματα της επικαιρότητας, τα θέματα που απασχόλησαν τους πολίτες τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπως η άνοδος του πληθωρισμού, το θάψιμο της προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπάζωμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, ή ακόμα και η οσμή αερίου που σκέπασε την Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ανάρτησή του με αναφορά στον τελικό της Ευρωλίγκας και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μητσοτάκη

Καλημέρα! Μία Κυριακή χωρίς ανασκόπηση ήταν αρκετή για να μαζευτούν πολλές εξελίξεις και αρκετά σημαντικά θέματα. Οπότε σήμερα θα προσπαθήσω να πω όσα περισσότερα μπορώ και όσο γίνεται πιο σύντομα.

Ξεκινώ με το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Όπως σας είχα πει πριν από δύο ανασκοπήσεις, η 2α Ιουνίου 2026 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι’ αυτό δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Επιπρόσθετα στο στεγαστικό ζήτημα, να πω ότι «κλείδωσαν» και τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας.

Ένα άλλο πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης, ο «Προσωπικός Βοηθός», ενισχύεται ενόψει της επέκτασής του από τον Ιούνιο, με συνολικούς πόρους 55 εκ. ευρώ -50 εκ. ευρώ ετησίως και επιπλέον 5 εκ. ευρώ για τα υποστηρικτικά έργα. Η πιλοτική φάση του προγράμματος έδειξε στην πράξη πόσο σημαντική είναι αυτή η υπηρεσία για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στην καθημερινή κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Για πολλούς συμπολίτες μας, ο «Προσωπικός Βοηθός» σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία κινήσεων και ουσιαστικότερη συμμετοχή στην κοινωνία. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο.

Εγκαίνια στο ΕΣΥ

Να έρθω στον χώρο της δημόσιας υγείας, όπου έχουμε παραλάβει ήδη 28 ανακαινισμένα ΤΕΠ και 55 Κέντρα Υγείας μέχρι σήμερα, με τελευταία αυτήν την εβδομάδα τα δύο αναβαθμισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε νοσοκομεία εκτός λεκανοπεδίου, στο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης και στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας. Βέβαια, η ενίσχυση του ΕΣΥ δεν περιορίζεται μόνο στις κτηριακές υποδομές και τον εξοπλισμό, αλλά και στο προσωπικό. Μερικά από όσα έχουμε κάνει: προ ημερών βγήκε η μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ, 1.131 θέσεις σε μία ημέρα. Επιπλέον, οι γιατροί του ΕΣΥ είδαν στα εκκαθαριστικά τους σημειώματα τη διαφορά από την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψήφισε η κυβέρνησή μας, με τον μέσο όρο της ετήσιας φορολογικής ελάφρυνσης να φτάνει περίπου τα 7.000 ευρώ. Πρόκειται για μια ουσιαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ίσως τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Και πολύ σύντομα καταθέτουμε και τη διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημά τους.

Πολύ σημαντική όμως είναι και η απόφασή μας να επεκτείνουμε για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ μέσω του οποίου προσλήφθηκαν πέρυσι 500 τραυματιοφορείς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η συμβολή τους ήταν ουσιαστική στη μείωση των καθυστερήσεων στις διακομιδές ασθενών και στην καλύτερη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, ιδιαίτερα σε νοσοκομεία με αυξημένη πίεση. Ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι έχουν εργασία 500 άνεργοι συμπολίτες μας, νέοι αλλά και αρκετοί ηλικίας άνω των 50 ετών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Το ένα θέμα με πάει στο άλλο και κάπως έτσι έρχομαι στην αγορά εργασίας και στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων στους κλάδους του Επισιτισμού και των Ζαχαρωδών Προϊόντων που επηρεάζει 400.000 και πλέον εργαζόμενους. Οι δύο νέες Συμβάσεις καλύπτουν την τριετία 2026-2028 και, για τους απασχολούμενους στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας -που είναι οι περισσότεροι- οι αποδοχές αυξάνονται έως και σχεδόν 20% από τον νόμιμο κατώτατο μισθό με προσαυξήσεις και στα επιδόματα, ενώ περίπου 23.000 είναι οι ωφελούμενοι στον κλάδο των Ζαχαρωδών Προϊόντων που επίσης θα έχουν αυξήσεις στο ημερομίσθιο 9% την τριετία και αναπροσαρμοσμένα προς τα πάνω όλα τα επιδόματα.

Σημαντική για την αγορά εργασίας, όμως, είναι και η σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Ένας τρόπος να χτίζουμε αυτή τη σύνδεση είναι και το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», όπου για το 2026-2027 ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η υποβολή θέσεων από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Στόχος μας είναι όλο και περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία και ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η οικονομία και η παραγωγή.

Για τα ΜΜΜ

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι το επόμενο θέμα για σήμερα. Και εδώ μπορώ να πω ότι κάτι αρχίζει επιτέλους να αλλάζει στην εικόνα των συγκοινωνιών της Αθήνας. Το 2023 είχαμε δεσμευτεί ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας θα κυκλοφορούν πάνω από 1.000 νέα λεωφορεία μέχρι το τέλος της τετραετίας. Σήμερα έχουν ήδη φτάσει τα 1.076. Ταυτόχρονα, ξεκινά και η ουσιαστική αναβάθμιση του παλιού «Ηλεκτρικού» και από τον επόμενο μήνα μπαίνει σε λειτουργία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα προστεθούν άλλοι 13. Δεν ισχυρίζομαι προφανώς ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι όμως η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που γίνεται μια τόσο μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια ανανέωσης του στόλου και συνολικά των δημόσιων συγκοινωνιών της Αθήνας.

Θα αλλάξω θέμα και θα έρθω στη λύση που δώσαμε σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες ενεργούς αγρότες, κυρίως στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, αλλά και άλλων περιοχών. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνεται πλέον η δυνατότητα να λαμβάνουν κανονικά τις ενισχύσεις παραγωγοί που καλλιεργούν εκτάσεις οι οποίες εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως αρχική ιδιοκτησία του Δημοσίου και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από τις επιδοτήσεις. Πρόκειται για μια χρόνια στρέβλωση που διορθώνουμε με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε άνθρωποι που καλλιεργούν πραγματικά τη γη να μην χάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται λόγω γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων δεκαετιών. Μάλιστα, η ρύθμιση έχει και αναδρομική ισχύ για τις αιτήσεις του 2025, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Ξεκαθαρίζω, πάντως, ότι η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την καταβολή των ενισχύσεων και δεν αλλάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή τρίτων.

Τουρισμός, ΑΠΕ, Βιομηχανία

Συνεχίζω με μια σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά το πώς οργανώνουμε χωρικά συνολικά την ανάπτυξη της χώρας μας: τον ταυτόχρονο σχεδιασμό των νέων Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία, κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ξεκινώ από το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό, που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Στόχος είναι να μπει τάξη και σαφείς κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη, ώστε να προστατεύονται το περιβάλλον, οι τοπικές κοινωνίες και ο χαρακτήρας κάθε περιοχής, χωρίς να σταματήσει η ανάπτυξη ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας.

Το δεύτερο εκ των Χωροταξικών, αυτό για τις ΑΠΕ, μπήκε και αυτό σε διαβούλευση, με νέους κανόνες και περιορισμούς για περιοχές Natura, δάση, μικρά νησιά και τουριστικές ζώνες, ώστε η ενεργειακή μετάβαση να προχωρά με μεγαλύτερη ισορροπία και κοινωνική συναίνεση, ενώ σύντομα θα παρουσιάσουμε και το Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, στόχος του οποίου είναι οι μεγάλες αναπτυξιακές πολιτικές να λειτουργούν συντονισμένα και όχι αποσπασματικά, αποφεύγοντας αντιθέσεις του παρελθόντος: τις συγκρούσεις χρήσεων γης, την απουσία σχεδίου και την αβεβαιότητα.

Και μιας και μιλάμε για βιομηχανία και στρατηγικές επενδύσεις, εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση της Metlen, ύψους 340 εκ. ευρώ, που δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να παράγει γάλλιο, μια κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες όπως οι ημιαγωγοί, τα αμυντικά συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά. Και για να καταλάβουμε τη σημασία της: η Ελλάδα θα μπορεί πλέον να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γάλλιο.

Η φιλοσοφία μας γύρω από τις επενδύσεις είναι να στηρίζουμε παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο το σήμερα, αλλά ενισχύουν τη θέση της χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση, πετύχαμε αυτήν την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο: να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισ. ευρώ που εξασφαλίσαμε περνούν όλα πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές. Με την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι συνολικές επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ, με το 60% των επιχειρήσεων που συμμετέχουν να είναι μικρομεσαίες, και να απορροφούν 5,6 δισ. ευρώ.

Δάνεια

Παράλληλα, μέσω του InvestEU, περισσότερες από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν δάνεια ύψους 3 δισ. ευρώ. Συνολικά, επομένως, οι ΜμΕ έχουν στηριχθεί με σχεδόν 10 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν προστεθούν και οι απευθείας ενισχύσεις που έχουν λάβει. Και δεν σταματάμε εδώ: η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε φθηνό δανεισμό θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, με επιπλέον 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ για startups και εταιρείες με γρήγορη ανάπτυξη υπάρχουν πλέον 10 επενδυτικά σχήματα που έχουν ήδη επενδύσει 220 εκ. ευρώ και συνεχίζουν. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αξιοποίησε πλήρως τα δάνεια του ΤΑΑ, κατευθύνοντάς τα σε επενδύσεις της ιδιωτικής οικονομίας, για να δημιουργήσει αυτό που μας έλειπε χρόνια: επενδύσεις.

Άλλη μία ανασκόπηση με κάτι από τον ψηφιακό κόσμο και αυτήν τη φορά η είδηση είναι ότι ψηφιοποιείται ακόμη μία συναλλαγή με το κράτος, η έκδοση του ποινικού μητρώου που, μέχρι πρότινος, απαιτούσε ημέρες και γινόταν ασύγχρονα. Στο εξής όμως, για το 50% των πολιτών ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις πέντε λεπτά. Γιατί όχι ακόμη για όλους; Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται πρόσθετη διασταύρωση στοιχείων ή χειροκίνητος έλεγχος, όταν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφορετικές εγγραφές στα μητρώα του Δημοσίου. Όπου όμως η ταυτοποίηση γίνεται με πλήρη βεβαιότητα, το πιστοποιητικό εκδίδεται αυτόματα και άμεσα. Είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς ένα κράτος πιο γρήγορο.

Μυστράς

Μην ξεχνάμε όμως ότι το κράτος δεν είναι μόνο υπηρεσίες και καθημερινές συναλλαγές. Είναι και η προστασία της ιστορίας, της ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με χαρά, λοιπόν, παραδώσαμε στους επισκέπτες το Παλάτι των Δεσποτών στην Καστροπολιτεία του Μυστρά, το μοναδικό σε ευρωπαϊκό έδαφος βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα και ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς με ξεχωριστή σημασία για τη Λακωνία και συνολικά την Πελοπόννησο. Είδα από κοντά την εντυπωσιακή δουλειά που έχει γίνει. Οι χώροι αναδείχθηκαν και έγιναν καθολικά προσβάσιμοι, ενσωματώθηκαν νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη, ενώ το νέο σύστημα πυρόσβεσης θωρακίζει καλύτερα τον μνημειακό χώρο. Είναι ο 30ός μουσειακός και πολιτιστικός χώρος που αποδίδεται στο κοινό από το καλοκαίρι του 2019 μέχρι σήμερα. Εξαιρετική είναι και η έκθεση «Στο φως της Αυλής: Απείκασμα ενδόξου περιβολής», που φιλοξενείται στην αίθουσα του θρόνου στο Παλάτι των Δεσποτών και υλοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του ζεύγους Μαρτίνου. Προτείνω να τα επισκεφθείτε αμφότερα!

Ακόμα δύο ειδήσεις θα αναφέρω. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της Άμεσης Δράσης με 45 νέα περιπολικά και 45 νέες μοτοσικλέτες μέσω δωρεάς του Ομίλου ΔΕΗ, τα οποία θα αξιοποιηθούν στις περιπολίες εμφανούς αστυνόμευσης στις γειτονιές της Αττικής όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
Η δεύτερη αφορά την περαιτέρω ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini (FREMM), που θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, προχωράμε στην αγορά νέων κρυπτοσυσκευών για την ενίσχυση του απορρήτου των επικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εβδομάδα, πάντως, επιβάλλει να κλείσω με αθλητισμό. Για πρώτη φορά έπειτα από δύο δεκαετίες, η οικονομική στήριξη προς τις αθλητικές ομοσπονδίες φτάνει τα 31,3 εκ. ευρώ. Μόνο φέτος διατέθηκαν 4,2 εκ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι, ενώ συνολικά η χρηματοδότηση είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη που παραλάβαμε το 2019. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός χρειάζεται σταθερή ενίσχυση, σχέδιο και προοπτική και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πράξη.

Ένα από τα δύο πράγματα που μάλλον θα κάνετε σήμερα, το κάνατε ήδη: διαβάσατε την ανασκόπηση. Τώρα μένει ο τελικός της Ευρωλίγκας, που φέρνει φέτος το βλέμμα όλης της μπασκετικής Ευρώπης στη χώρα μας. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που, μετά από τόσα χρόνια, φιλοξενεί ξανά αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το «παρών» στον μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στους ερυθρόλευκους. Καλή Κυριακή!

Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Αντιπολίτευση 24.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Πως θα κινηθεί η Μαρία Καρυστιανού ώστε να μετατρέψει την Ελπίδα για Δημοκρατία σε κόμμα με ηγεσία, θέσεις και τοπικές οργανώσεις. Η στάση απέναντι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Δεν το κρύβω» 23.05.26

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Γραμμή 1550 24.05.26

Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
ARD 24.05.26

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 24.05.26

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Ελλάδα 24.05.26

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση
Νέα Φιλαδέλφεια 24.05.26

Η προηγούμενη πεζογέφυρα είχε καταστραφεί από πλημμύρες και για το λόγο αυτό ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Μπάσκετ 24.05.26

Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
Στο Σύνταγμα 24.05.26

Με παλμό και συμμετοχή, παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
AI 24.05.26

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Financial Times 24.05.26

Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Μπάσκετ 24.05.26

Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Αντιπολίτευση 24.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Πυρηνικές κεφαλές 24.05.26

Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

