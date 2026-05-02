newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Πολιτική Γραμματεία 02 Μαΐου 2026, 12:28

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του Παύλου Μαρινάκη, με αφορμή συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της ‘Ομάδας Αλήθειας’ και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη για να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής».

Πρόσθεσε πως «τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση.  Δικαίως γιατί δύσκολα θα την αποφύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, της υπονόμευσης των θεσμών και της καταβύθισης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών».

Όσα είπε ο Κώστας Τσουκαλάς:

«Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους.

Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της ‘Ομάδας Αλήθειας’ και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη για να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής.

Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά.

Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Και ερχόμαστε στην ουσία:

Δύο ημέρες μετά, θα μας ενημερώσει η κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κυρίας Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5;

Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Και κάτι τελευταίο:

Πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση.

Δικαίως γιατί δύσκολα θα την αποφύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, της υπονόμευσης των θεσμών και της καταβύθισης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών. Θα το συνηθίσετε και αυτό με τον καιρό.

Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς για εσάς, δεν θα τον επιλέξετε ούτε εσείς κ. Μαρινάκη, ούτε ο αγχωμένος κ. Γεωργιάδης ούτε προφανώς ο κ. Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του.

Με το ΠΑΣΟΚ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και τη νέα πορεία της χώρας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Γιάννης Μπασκάκης
Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Κυβέρνηση 02.05.26

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόμμα μέσα στον Μάιο προαναγγέλλει η Καρυστιανού – Νέες καταγγελίες για υπονόμευση
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Κόμμα μέσα στον Μάιο προαναγγέλλει η Καρυστιανού – Νέες καταγγελίες για υπονόμευση

Η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της καταγγέλλει για μια ακόμη φορά χωρίς να δίνει στοιχεία προσπάθειες διάσπασης του υπό ίδρυση κόμματος μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών.

Σύνταξη
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Πολιτική 02.05.26

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Σύνταξη
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Δημήτρης Τερζής
Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
Νέα Αριστερά 01.05.26

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα

O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Σύνταξη
Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

«Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας» - Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Σύνταξη
Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Τι Πρωτομαγιά, τι Eurovision για τον Μητσοτάκη: Μήνυμα με Akyla και εικονική πραγματικότητα για την αγορά εργασίας

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Σύνταξη
Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Γιώργος Πανταζόγλου
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάμος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Ανακοίνωση Λιμενικού 02.05.26

Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες στη Σάμο - Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων – «Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»
Ελλάδα 02.05.26 Upd: 14:25

«Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο - Έκαναν πάρτι παλιά» - Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας για το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων - Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης κατηγορουμένης

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν

Σε μια κομβική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη ανάμεσα στους αξιωματούχους της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους ιθύνοντες αυτής του Ιράν, θα κριθεί η συμμετοχή της ασιατικής ομάδας στο καλοκαιρινό Μουντιάλ.

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
Εκτός κινδύνου 02.05.26

Στη ΜΕΘ παραμένει ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου - Εκτεταμένα τα τραύματά του

Ο μεγαλόσωμος σκύλος - με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά - κατάφερε εκτεταμένες δαγκωματιές στο 4χρονο παιδί που έπαιζε μαζί του στην αυλή του σπιτιού του στην Κρήτη

Σύνταξη
Πανεπιστημιακές κάλπες
Αυτοδιοίκητο; 02.05.26

Πανεπιστημιακές κάλπες

Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Παναγιώτης Σωτήρης
Υποκλοπές: Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα – Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας»
Αποκάλυψη in 02.05.26

Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα - Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας» στη Βουλή

Το in αποκαλύπτει την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Την παραίτησή του ζητά ο ΔΣΑ, «ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Πάνος Τσίκαλας
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Γιάννης Μπασκάκης
Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Κυβέρνηση 02.05.26

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies