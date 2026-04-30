ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εγκληματικό σύστημα, που είχε ως εκτελεστικά όργανα τους αρμοδίους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντολείς – ηθικούς αυτουργούς υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη της ΝΔ.
Πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το σύστημα παράνομων εξυπηρετήσεων που στήθηκε εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων ήταν οργανωμένο, καθετοποιημένο και εγκληματικό, και είχε ως εκτελεστικά όργανα τους αρμοδίους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ (Προέδρους και πρόσωπα σε θέσεις – κλειδιά) και εντολείς – ηθικούς αυτουργούς υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη της ΝΔ.
Η εν λόγω πρόταση που ΠΑΣΟΚ αφορά στους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Τα ονόματα των δυο πρώην υπουργών συμπεριλαμβάνονται στην ποινική δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Eυρωπαϊκή Eισαγγελία ζητεί να εξετασθούν αμφότεροι «για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση [. . .] η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αθήνα κατά το έτος 2021», τα οποία υποβλήθηκαν «χωρίς καμία αξιολόγηση».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις