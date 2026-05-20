Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»
«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μπορεί να πει τα πάντα. Μπορεί τη μία στιγμή να διαδίδει θεωρίες ότι οι Εβραίοι είναι κατώτερα όντα και την άλλη στιγμή να τους αποθεώνει. Μπορεί πραγματικά να πει τα πάντα ανάλογα με το τι επιτάσσει το συμφέρον του», λέει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση του υπουργού Υγείας ότι «η άκρα Αριστερά είναι κατά των Εβραίων».
Με ένα βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Σακελλαρίδης σημειώνει χαρακτηριστικά πως «για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει ‘σπονδυλική στήλη’».
«Σίγουρα δεν μπορεί να έρθει σε δύσκολη θέση ένας άνθρωπος που κάποτε πουλούσε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη και σήμερα λέει: ‘Μόνο ανόητος πρέπει να είναι κάποιος να μην θαυμάζει τον εβραϊκό λαό. Όλα τα αντισημιτικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος έχουν μπει στην ακροαριστερά και δουλεύουν τώρα, και καλά, αυτοί τους νοιάζει η Γάζα. Κατά των Εβραίων είναι’», υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.
Και τονίζει πως «ο Άδωνις Γεωργιάδης μπορεί να πει τα πάντα. Μπορεί τη μία στιγμή να διαδίδει θεωρίες ότι οι Εβραίοι είναι κατώτερα όντα και την άλλη στιγμή να τους αποθεώνει. Μπορεί πραγματικά να πει τα πάντα ανάλογα με το τι επιτάσσει το συμφέρον του».
«Τι ενόχλησε πραγματικά αυτή τη φορά τον Άδωνη Γεωργιάδη; Το ότι εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων και ξένων ακτιβιστών που μάχονται ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα και ενάντια στο καθεστώς απαρτχάιντ του Νετανιάχου», επισημαίνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση: «Όμως θα το πω ακόμα μία φορά, δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη όσο και αυτό αν εξοργίζει τους στρατούς των ακροδεξιών trolls και bots, αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη».
