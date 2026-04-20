Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σημειώνει σε ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Ο ίδιος εξηγεί ότι η συμφωνία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Ισραήλ αλλά εμπεριέχει ρήτρα που αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου έχει, προ πολλού, καταπατήσει κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει μετατρέψει το Ισραήλ σε κράτος – τρομοκράτη», σημειώνει και αναφέρει πως για την κυβέρνηση Μητσοτάκη «ήρθε η ώρα της αλήθειας».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να αποκαταστήσει την ηθική και πολιτική κατάπτωση της χώρας μας άμεσα και αυτή την εβδομάδα της δίνεται αυτή η ευκαιρία», επισημαίνει ο κ. Σακελλαρίδης ενώ υπογραμμίζει ότι όλη η προοδευτική αντιπολίτευση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ και να ασκήσει τη μέγιστη πίεση.

Ακόμα σημειώνει πως η Ελλάδα πρέπει να «δώσει τέλος στη στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ που έχουν υπηρετήσει όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια».

Η ανάρτηση Σακελλαρίδη

Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ανακοίνωσε πως την Τρίτη θα ζητήσει την αναστολή τη εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ισραήλ στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Η συμφωνία αυτή, που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Ισραήλ, αφού το 30-40% των εξαγωγών του κατευθύνονται στις χώρες της ΕΕ, εμπεριέχει ρήτρα που αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά του Ισραήλ.

Η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου έχει, προ πολλού, καταπατήσει κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει μετατρέψει το Ισραήλ σε κράτος – τρομοκράτη.

Η γενοκτονία των Παλαιστίνιων στην Γάζα και το καθεστώς-απαρτχάιντ που έχει εφαρμόσει στη Δυτική Όχθη αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο επιθετικός παροξυσμός και η πρόκληση παράνομων πολέμων στην περιοχή (Ιράν- Λίβανος) καθιστούν το Ισραήλ παράγοντα ανασφάλειας και διαρκούς παραβίασης της διεθνούς νομιμότητας.

Η πρόσφατη νομοθέτηση της Κνεσέτ για διακριτή μεταχείριση των Παλαιστινίων για εγκλήματα και η επιβολή της ποινής του θανάτου, με βάση την εθνικότητα των κατηγορουμένων, καταδεικνύει τον βαθύ ρατσισμό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με την ενεργητική της βοήθεια, είτε με την σιωπή της είναι συνένοχη στα εγκλήματα του ισραηλινού κράτους.

Και μπορεί με την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ να ασκήσει την μέγιστη πίεση για την προστασία της διεθνούς νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να συνταχθεί με την πρόταση Σάντσεθ και να δημιουργήσει τους όρους για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να αποκαταστήσει την ηθική και πολιτική κατάπτωση της χώρας μας άμεσα και αυτή την εβδομάδα της δίνεται αυτή η ευκαιρία.

Όμως όλη η προοδευτική αντιπολίτευση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα της αναστολής της συμφωνίας ΕΕ- Ισραήλ και να ασκήσει τη μέγιστη πίεση.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα να δώσει τέλος στη στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ που έχουν υπηρετήσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Είναι μια συμμαχία πολιτικά και ηθικά εγκληματική, που δημιουργεί πολύ περισσότερους κινδύνους για την χώρα μας.

Τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για όσα πολιτικά κόμματα θέλουν να σταθούν απέναντι στη νέα βαρβαρότητα.