Ένα «ουράνιο τόξο» για την Βραζιλία – «Καλό σημάδι ενόψει Μουντιάλ» λένε οι Βραζιλιάνοι

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Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ξεκινήσει και όλοι στην Βραζιλία κινούνται σε ρυθμούς Μουντιάλ.

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας της χώρας έφτασε σήμερα στη Νέα Υόρκη και μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους παίκτες και το τεχνικό τιμ της Σελεσάο.

Κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Newark ένα ουράνιο τόξο «αγκάλιασε» το αεροσκάφος που μετέφερε την Εθνική ομάδα της Βραζιλίας και στα μέσα ενημέρωσης της χώρας, έγινε η… σύνδεση.

The Brazil 2026 FIFA World Cup squad touched down to a striking welcome in the US, as the plane was greeted by a rainbow at Newark Liberty International Airport pic.twitter.com/Zh4VvqbNd5 — Reuters (@Reuters) June 3, 2026

Όλες οι αναφορές είχαν να κάνουν μ’ ένα καλό «σημάδι» για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βραζιλίας, θεωρώντας πως η εμφάνιση του ουράνιου τόξου είναι ένα «μήνυμα» για μια επιτυχημένη πορεία της ομάδας στο Μουντιάλ του 2026.

Κι όταν βέβαια αναφέρεται κάποιος σ’ επιτυχημένη πορεία της Βραζιλίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε έχει στο μυαλό του μόνο την κατάκτηση του τροπαίου.

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί πως και οι οπαδοί της Βραζιλίας σε όλο τον κόσμο, «ξεσάλωσαν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας πως η εμφάνιση του ουράνιου τόξου είναι σημαδιακή και τα χιλιάδες σχόλια κάνουν λόγο για κατάκτηση του τροπαίου.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική ομάδα της Βραζιλίας έχει κατακτήσει Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς η Σελεσάο είχε «ράψει» τέταρτο αστέρι στην φανέλα της, το 1994.

Και τότε το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε διεξαχθεί στις ΗΠΑ και η Βραζιλία είχε στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια, επικρατώντας στον τελικό της Ιταλίας, στα πέναλτι.

Το σίγουρο πάντως είναι πως δεν αρκεί το… ουράνιο τόξο για να κατακτήσει το Μουντιάλ η Βραζιλία και δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως σ’ αυτή την διοργάνωση, η Σελεσάο δεν είναι στην πρώτη σειρά των φαβορί για κατάκτηση του τροπαίου.

Ίσως όμως αυτό να είναι και καλύτερο για τους παίκτες της Βραζιλίας, γιατί σίγουρα η πίεση δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Για να γίνει όμως το μεγάλο «κόλπο» και να επιστρέψει η Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου, θα πρέπει να γίνουν πολλές υπερβάσεις κατά την διάρκεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του Κάρλο Αντσελότι στην άκρη του βραζιλιάνου πάγκου, καθώς ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής ξέρει να κατακτά τρόπαια κι αυτό είναι σίγουρα ένα σημαντικό στοιχείο.

Μιλάμε άλλωστε για τον προπονητή με τις περισσότερες κατακτήσεις Champions League (πέντε) κι έναν προπονητή που γνωρίζει πολύ καλά πως να «στήσει» την ομάδα του για να κατακτήσει κούπα.

Αν πάντως τα καταφέρει και με την Εθνική ομάδα της Βραζιλίας, να οδηγήσει δηλαδή αυτή την Σελεσάο στην κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ, τότε θα μιλάμε για την μεγαλύτερη επιτυχία της προπονητικής του καριέρας.

Η Βραζιλία είναι στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία και έχει αναμφίβολα το πάνω χέρι για την πρώτη θέση του γκρουπ.