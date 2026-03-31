Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καταδίκασε την έγκριση από το ισραηλινό κοινοβούλιο νόμου που καθιστά τη θανατική ποινή κανόνα για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς την «βήμα προς το απαρτχάιντ».

«Αυτό είναι ένα ασύμμετρο μέτρο που δεν θα ισχύει για Ισραηλινούς που διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα. Ίδιο έγκλημα, διαφορετική τιμωρία. Είναι ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ. Ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός», έγραψε με ανάρτηση στο Χ ο Σάντσεθ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των Παλαιστινίων μεταξύ των δυτικών ηγετών.

El Gobierno de España condena la pena de muerte contra palestinos que acaba de aprobar el parlamento de Israel. Se trata de una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 31, 2026

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης ενάντια στην ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδας της Γάζας τον οποίο η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε γενοκτονία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει σε πολλές περιπτώσεις τη στάση της Ισπανίας αντισημιτική.

Το ρήγμα επιδεινώθηκε μέσα στον Μάρτιο μετά την αντίθεση της Ισπανίας στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, οδηγώντας τη Μαδρίτη να αποσύρει οριστικά τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ στις 11 Μαρτίου.

Χθες Δευτέρα η Κνεσέτ αποφάσισε να καταστήσει τον θάνατο δι΄απαγχονισμού προεπιλεγμένη ποινή για τους Παλαιστινίους που καταδικάζονται σε στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, υλοποιώντας σχετική υπόσχεση των ακροδεξιών συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει τον νόμο αυτό είναι «πολύ ανησυχητική», και αποτελεί «ένα σαφές βήμα προς τα πίσω» όσον αφορά τη δέσμευσή του στις δημοκρατικές αρχές.