Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 17:41

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης ενάντια στην ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδας της Γάζας.

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καταδίκασε την έγκριση από το ισραηλινό κοινοβούλιο νόμου που καθιστά τη θανατική ποινή κανόνα για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς την «βήμα προς το απαρτχάιντ».

«Αυτό είναι ένα ασύμμετρο μέτρο που δεν θα ισχύει για Ισραηλινούς που διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα. Ίδιο έγκλημα, διαφορετική τιμωρία. Είναι ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ. Ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός», έγραψε με ανάρτηση στο Χ ο Σάντσεθ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των Παλαιστινίων μεταξύ των δυτικών ηγετών.

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης ενάντια στην ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδας της Γάζας τον οποίο η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε γενοκτονία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει σε πολλές περιπτώσεις τη στάση της Ισπανίας αντισημιτική.

Το ρήγμα επιδεινώθηκε μέσα στον Μάρτιο μετά την αντίθεση της Ισπανίας στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, οδηγώντας τη Μαδρίτη να αποσύρει οριστικά τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ στις 11 Μαρτίου.

Χθες Δευτέρα η Κνεσέτ αποφάσισε να καταστήσει τον θάνατο δι΄απαγχονισμού προεπιλεγμένη ποινή για τους Παλαιστινίους που καταδικάζονται σε στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, υλοποιώντας σχετική υπόσχεση των ακροδεξιών συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει τον νόμο αυτό είναι «πολύ ανησυχητική», και αποτελεί «ένα σαφές βήμα προς τα πίσω» όσον αφορά τη δέσμευσή του στις δημοκρατικές αρχές.

Καύσιμα: Υπερέσοδα 70 εκατ. ευρώ για το κράτος σε δύο μήνες – Φιλοδώρημα οι επιδοτήσεις

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Σχέδιο πέντε σημείων για την ειρήνη παρουσίασαν Κίνα και Πακιστάν

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
«Τόλμησέ το» 31.03.26

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Βαγγέλης Γεωργίου
Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Μας αρνούνται στήριξη 31.03.26

Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ από τη στάση των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο στο Ιράν με τον Μάρκο Ρούμπιο να στρέφει τα βέλη του κατά της Ισπανίας

Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Κόσμος 31.03.26

Το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE

Σχέδιο πέντε σημείων για την ειρήνη παρουσίασαν Κίνα και Πακιστάν – Χέγκσεθ: Έχει γίνει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 31.03.26 Upd: 17:27

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Ο Τραμπ ρίχνει το μπαλάκι για τα Στενά του Ορμούζ στους Ευρωπαίους συμμάχους του

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Κόσμος 31.03.26

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Νεϊμάρ: «Υποφέρω, πονάω, κλαίω, είμαι άνθρωπος…»
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ο Νεϊμαρ αποκάλυψε την ανθρώπινη πλευρά του, αποκαλύπτοντας ότι δεν έζησε παιδικά χρόνια όπως τα περισσότερα παιδιά, ενώ τόνισε πως βιώνει όλα τα συναισθήματα που βιώνει ένας απλός άνθρωπος.

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει
Κράτος δικαίου 31.03.26

«Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την κυβερνητική απόφαση να διεξαχθεί μετά το Πάσχα η προ ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για κράτος δικαίου και υποκλοπές

Λάρισα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών της σπείρας που έκανε εκβιασμούς και απάτες με χρυσές λίρες
Ελλάδα 31.03.26

Πρόκειται τα μέλη της ίδιας οικογένειας Ρομά στη Λάρισα που δρούσαν σύμφωνα με την Αστυνομία τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021 εκβιάζοντας και εξαπατώντας πολίτες

Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»
Μπάσκετ 31.03.26

Ο πρώην φόργουορντ του Άρη, Νίκος Φιλίππου μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στάθηκε στην αγάπη της Μαρινέλλας για τον «Αυτοκράτορα», αλλά και τη στενή φιλία της με τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες. Έχουν κάνει τις επιλογές τους», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης
Ελλάδα 31.03.26

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης φωτογραφική κάλυψη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δελτίο Τύπου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειες της για την φωτογραφική κάλυψη της δίκης που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Το διοικητικό συμβούλιο […]

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Την επίμαχη συζήτηση για το κράτος δικαίου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
Ελλάδα 31.03.26

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα, ενώ 7 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
Εγγύηση η δημοσιότητα 31.03.26

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει την παρουσία δημοσιογράφων στη δίκη των Τεμπών υπενθυμίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι εγγύηση μιας δίκαιης δίκης

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
Ταγμένος 31.03.26

Όποτε μιλάει ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο κόσμος τον ακούει –γι’ αυτό και η τελευταία του εκπομπή στη BBC, που σηματοδοτεί τα 100α γενέθλιά του, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει την προσοχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Eurostat 31.03.26

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
Ελλάδα 31.03.26

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της 59χρονης, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Ελλάδα 31.03.26

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας να θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεις για τη μη διακινδύνευση της ασφάλειας των εργοζομένων

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Το τελευταίο αντίο 31.03.26

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Υποκλοπές 31.03.26

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

