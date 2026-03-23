23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
Πέντε ηγέτες που αναγεννώνται από τις στάχτες τους – Νετανιάχου, Πούτιν, Μερτς, Σάντσεθ, Μακρόν
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 06:10

Από τη Μόσχα μέχρι το Παρίσι και από το Τελ Αβίβ έως το Βερολίνο και τη Μαδρίτη, η κρίση λειτουργεί ως καταλύτης επαναπροσδιορισμού ισχύος

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Στον καταιγισμό των εξελίξεων που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, η διεθνής σκηνή μοιάζει να αναδιατάσσεται με τρόπο που υπερβαίνει κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της Μέσης Ανατολής.

Πίσω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις διπλωματικές εντάσεις και τις ενεργειακές αναταράξεις, αναδύεται ένα λιγότερο ορατό αλλά εξίσου καθοριστικό φαινόμενο: η πολιτική «αναγέννηση» ηγετών που μέχρι πρότινος βρίσκονταν υπό πίεση ή σε φάση φθοράς.

Από τη Μόσχα μέχρι το Παρίσι και από το Τελ Αβίβ έως το Βερολίνο και τη Μαδρίτη, η κρίση λειτουργεί ως καταλύτης επαναπροσδιορισμού ισχύος. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκει τον στρατηγικό χώρο που χρειαζόταν για να εκτονώσει την πίεση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετατρέπει μια περίοδο πολιτικής αμφισβήτησης σε ευκαιρία εδραίωσης της εξουσίας του. Ο Φρίντριχ Μερτς αξιοποιεί την κρίση για να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Γερμανίας και τη δική του ηγετική εικόνα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιχειρεί να επαναφέρει τη Γαλλία στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ αντλεί πολιτικό κεφάλαιο από μια καθαρή αντιπολεμική στάση.

Κοινός παρονομαστής; Η κρίση δεν λειτουργεί μόνο ως απειλή, αλλά και ως ευκαιρία και το χάος μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα.

Βλαντίµιρ Πούτιν

Ο πόλεμος στο Ιράν εξελίσσεται σε μια απρόσμενη στρατηγική «ανάσα» για τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φαίνεται να βγαίνει ενισχυμένος σε πολλαπλά επίπεδα οικονομικά, στρατιωτικά και γεωπολιτικά.

Σε μια περίοδο όπου η Ρωσία αντιμετώπιζε αυξανόμενες πιέσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των δυτικών κυρώσεων, η νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιατάσσει τις προτεραιότητες της Δύσης προς όφελός του.

Πρώτον, η μετατόπιση της αμερικανικής προσοχής και πόρων από την Ουκρανία στο Ιράν διευκολύνει άμεσα τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Η έλλειψη κρίσιμων συστημάτων, όπως οι Patriot, αποδυναμώνει την ουκρανική άμυνα με αποτέλεσμα μια επιχειρησιακή ανάσα για τη Μόσχα, η οποία μπορεί να εντείνει τις επιθέσεις της με μικρότερο κόστος, όπως επισημαίνει το «The American Prospect».

Δεύτερον, η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο δώρο για το Κρεμλίνο. Επειτα από χρόνια κυρώσεων που είχαν μειώσει δραστικά τα ενεργειακά έσοδα, η νέα κρίση οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης και των τιμών, μετατρέποντας το ρωσικό πετρέλαιο από προϊόν «έκπτωσης» σε προϊόν με υπεραξία.

Αυτό ενισχύει άμεσα τη χρηματοδότηση του πολέμου και αποτρέπει τον κίνδυνο εσωτερικής οικονομικής κρίσης. Για τη Ρωσία, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνιστά ένα οικονομικό «δώρο εξ ουρανού» σε μια κρίσιμη στιγμή, όπως υπογραμμίζει το Politico.Παράλληλα, η Μόσχα επωφελείται γεωπολιτικά.

Η διεθνής προσοχή αποσπάται από την Ουκρανία, ενώ οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να εμπλακούν σε έναν νέο, παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.  Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία ενισχύει έμμεσα το Ιράν, παρέχοντας πληροφορίες που δυσκολεύουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Ετσι, όχι μόνο ωφελείται παθητικά από την κρίση, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διατήρησή της.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτέλεσε μια καθοριστική ευκαιρία πολιτικής επανεκκίνησης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταφέρνοντας να μετατρέψει μια περίοδο αμφισβήτησης σε μοχλό ενίσχυσής του. Σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που εμφανίζεται να ενεργεί χωρίς σαφή στρατηγική, ο Νετανιάχου υλοποιεί έναν στόχο που επιδιώκει εδώ και δεκαετίες: την αποδυνάμωση ή και ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική εμπλοκή στο Ιράν αποδυναμώνει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενισχύοντας έμμεσα τη Ρωσία, αλλά και επιβεβαιώνοντας ότι οι διεθνείς ισορροπίες μεταβάλλονται. Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, ο Νετανιάχου εμφανίζεται ως ηγέτης που γνωρίζει τι θέλει και πώς να το επιτύχει.

Οπως τονίζουν διεθνείς αναλυτές, οι ισραηλινές επιθέσεις, σχεδιασμένες ώστε να προκαλούν ιρανικές αντιδράσεις και να αποτρέπουν μια γρήγορη εκεχειρία, ενισχύουν τη δυναμική του πολέμου κάτι που εξυπηρετεί τη στρατηγική του.

Καθοριστικό στοιχείο της «αναγέννησής» του είναι και η εσωτερική διάσταση. Ο πόλεμος απολαμβάνει ευρεία υποστήριξη στην ισραηλινή κοινωνία, με περίπου 81% των Εβραίων Ισραηλινών να τον στηρίζουν, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τη δημοτικότητα του ίδιου, όπως επισημαίνει το The American Prospect.

Ενόψει εκλογών, ο Νετανιάχου ελπίζει να μετατρέψει τη στρατιωτική κινητοποίηση σε πολιτικό κεφάλαιο σαν να αναγεννάται μέσα από τις ίδιες τις φλόγες της κρίσης

Φρίντριχ Μερτς

Ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να λειτούργησε απρόσμενα ως ευκαιρία πολιτικής «αναγέννησης» και για τον Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει μια περίοδο αστάθειας και αντιφάσεων σε στιγμή επανακαθορισμού της ηγεσίας του.

Μέχρι πρόσφατα, ο γερμανός καγκελάριος βρισκόταν υπό πίεση λόγω της αμφιταλαντευόμενης στάσης του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ: από έντονος επικριτής, πέρασε σε φάση προσέγγισης, προκαλώντας κατηγορίες ότι υποχωρεί πολιτικά.

Ωστόσο, η εξέλιξη του πολέμου του έδωσε την ευκαιρία να επανατοποθετηθεί δυναμικά. Η σαφής απόφασή του να μην εμπλέξει τη Γερμανία στρατιωτικά και να αποστασιοποιηθεί από τις επιλογές των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια επιστροφή σε πιο αυτόνομη και αποφασιστική πολιτική γραμμή.

Δηλώνοντας ότι «δεν είναι δικός μας πόλεμος» και τονίζοντας την ανάγκη για διπλωματική λύση, ο Μερτς ευθυγραμμίζεται με τη βούληση της γερμανικής κοινωνίας, η οποία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ετσι, ενισχύει την εικόνα του ως ηγέτης που αφουγκράζεται την κοινή γνώμη και υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Παρά τα εσωτερικά διλήμματα εμφανίζεται πλέον πιο σαφής, πιο αυτόνομος και πιο αποφασιστικός.

Στην Ευρώπη διεκδικεί ρόλο διαχειριστή κινδύνων, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια, την ενέργεια και τη μετανάστευση.

Πέδρο Σάντσεθ

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μετατραπεί σε ένα απρόσμενο πολιτικό εργαλείο ενίσχυσης για τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αξιοποιεί τη συγκυρία για να αναδιαμορφώσει τόσο το διεθνές όσο και το προφίλ του στο εσωτερικό.

Με κεντρικό σύνθημα «Οχι στον πόλεμο», επιχειρεί να παρουσιαστεί ως η πιο καθαρή και συνεπής φωνή αντίθεσης στην ευρωπαϊκή σκηνή απέναντι στις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Σε διεθνές επίπεδο, η στάση του Σάντσεθ τον αναδεικνύει σε βασικό εκφραστή της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου.

Η απόφαση της Ισπανίας να μπλοκάρει τη χρήση αμερικανικών βάσεων για επιχειρήσεις στο Ιράν, παρά τις απειλές οικονομικών αντιποίνων, ενισχύει την εικόνα ενός ηγέτη που δεν διστάζει να συγκρουστεί με υπερδυνάμεις.

Ετσι, αποκτά αυξημένο κύρος και επιρροή, ιδιαίτερα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που αναζητά πιο αυτόνομη φωνή. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ενίσχυση καταγράφεται στο εσωτερικό της Ισπανίας.

Ο Σάντσεθ επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση τη μνήμη του πολέμου στο Ιράκ, ενός τραύματος που παραμένει βαθιά χαραγμένο στην ισπανική κοινωνία.

Συνδέοντας τη σημερινή κρίση με την τότε απόφαση της κυβέρνησης του Χοσέ Μαρία Αθνάρ να στηρίξει τις ΗΠΑ, στρέφει την πίεση προς τη συντηρητική αντιπολίτευση και τη φέρνει σε αμυντική θέση.

Παράλληλα, ενόψει περιφερειακών εκλογικών αναμετρήσεων, ο Σάντσεθ καταφέρνει να μετατοπίσει το βάρος από εσωτερικά προβλήματα, όπως η πολιτική αστάθεια ή τα σκάνδαλα, σε ζητήματα αρχών και διεθνούς πολιτικής.

Βεβαίως, τα όρια αυτής της ενίσχυσης παραμένουν. Η εύθραυστη κοινοβουλευτική του θέση και οι εσωτερικές πιέσεις δεν εξαφανίζονται.

Εμανουέλ Μακρόν

Ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να λειτουργεί ως μια απρόσμενη ευκαιρία πολιτικής και γεωπολιτικής ενίσχυσης και για τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιχειρεί να επανατοποθετήσει τη Γαλλία στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.

Σε ένα περιβάλλον έντασης και αβεβαιότητας, ο γάλλος πρόεδρος προβάλλει μια εικόνα ισορροπίας: από τη μία πλευρά ενισχύει δυναμικά τη στρατιωτική παρουσία της χώρας του κι από την άλλη επιμένει ότι η εμπλοκή της Γαλλίας παραμένει αυστηρά «αμυντική».

Η ανάπτυξη ισχυρών ναυτικών δυνάμεων, με αιχμή το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και μαχητικά Rafale, καθιστά τη Γαλλία την πιο ενεργή ευρωπαϊκή δύναμη στην περιοχή. Αυτό δίνει στον Μακρόν τη δυνατότητα να εμφανιστεί ως εγγυητής ασφάλειας για τους Ευρωπαίους και τους συμμάχους στον Κόλπο, ενισχύοντας το διεθνές κύρος της χώρας του.

Παράλληλα, η προστασία των εκατοντάδων χιλιάδων γάλλων πολιτών στη Μέση Ανατολή του προσφέρει ένα ισχυρό επιχείρημα εσωτερικής νομιμοποίησης των επιλογών του. Ακόμη πιο σημαντική είναι η διπλωματική διάσταση.

Ο Μακρόν διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές – από το Ιράν μέχρι το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες – επιχειρώντας να αναδειχθεί σε βασικό μεσολαβητή για την επόμενη ημέρα προβάλλοντας τη Γαλλία ως δύναμη ειρήνης.

Ταυτόχρονα, η κρίση δίνει στον Μακρόν και ένα πολιτικό όφελος στο εσωτερικό. Με χαμηλή δημοτικότητα και περιορισμένο χρόνο να απομένει στη θητεία του, η ανάδειξή του σε ηγέτη που αντιστέκεται στην αμερικανική μονομέρεια και προωθεί την ευρωπαϊκή ενότητα του προσφέρει νέα δυναμική.

Η σύμπλευσή του με άλλους ευρωπαίους ηγέτες και η έμφαση στην «στρατηγική αυτονομία» της Ευρώπης ενισχύουν το προφίλ του ως υπερασπιστή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Ωστόσο, αυτή η ενίσχυση δεν είναι χωρίς ρίσκο. Η αυξημένη στρατιωτική παρουσία ενέχει κινδύνους κλιμάκωσης, ενώ η πραγματική επιρροή της Γαλλίας στις εξελίξεις παραμένει αβέβαιη.

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU
Κόσμος 22.03.26

Νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, δίνουν τα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία-Παλατινάτο, στη Γερμανία. Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της.

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

