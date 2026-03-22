Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας την Κυριακή στον τόπο πυραυλικής επίθεσης στο Αράντ, δήλωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν αποδεικνύουν ότι η Τεχεράνη αποτελεί απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια, προτρέποντας σε πιο σθεναρή διεθνή δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αν θέλετε απόδειξη ότι το Ιράν θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο, οι τελευταίες 48 ώρες την έδωσαν», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις σε ισραηλινές αστικές περιοχές. Είπε ότι η πρόθεση πίσω από τις επιθέσεις ήταν «να δολοφονήσουν πολίτες», προσθέτοντας ότι η απουσία θανάτων στο Αράντ οφειλόταν «στην τύχη, όχι στην πρόθεσή τους».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης την εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν προς την Ιερουσαλήμ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Ο πύραυλος προσγειώθηκε κοντά σε σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, όπως το Δυτικό Τείχος, την Εκκλησία του Αγίου Τάφου και το Τζαμί Αλ-Ακσά. Περιέγραψε το περιστατικό ως απόδειξη της αδιάκριτης στοχοποίησης συμβολικών και πολιτικών περιοχών.

Μεγάλη εμβέλεια

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε αναφορές για εκτόξευση πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς προς το Ντιέγκο Γκαρσία, ένα βρετανικό έδαφος στον Ινδικό Ωκεανό, λέγοντας ότι αυτό καταδεικνύει τις αυξανόμενες δυνατότητες του Ιράν.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

«Έχουν πλέον την ικανότητα να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη», δήλωσε ο Νετανιάχου. « Έχουν βάλει όλους στο στόχαστρό τους.»

Κατηγόρησε επίσης το Ιράν ότι απειλεί τις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές και τις γραμμές εφοδιασμού ενέργειας, λέγοντας ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να «εκβιάσει ολόκληρο τον κόσμο».

Ζητώντας συντονισμένη διεθνή πίεση, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργούν από κοινού και προέτρεψε άλλες χώρες να ακολουθήσουν.

«Η έκκληση δεν αφορά μόνο την ασφάλεια της Αμερικής και του Ισραήλ, αλλά την ασφάλεια ολόκληρου του κόσμου», είπε, προσθέτοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχή.

Ο Νετανιάχου τόνισε ακόμη ότι ορισμένες χώρες αρχίζουν να κινούνται προς την ένταξη στην εκστρατεία, χωρίς να διευκρινίζει ποιος ή με ποια ιδιότητα, αλλά προσθέτει ότι «χρειάζονται περισσότερες».