Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Κόσμος 21 Μαρτίου 2026, 08:00

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πέτυχε εκεί όπου αμέτρητοι προηγούμενοι ηγέτες του Ισραήλ απέτυχαν: να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση ατελείωτων επιθέσεων εναντίον του περιφερειακού εχθρού του, του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, αυτές οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.400 ανθρώπους στο Ιράν, ενώ 1.000 έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, καθώς και δεκάδες άλλοι σε χώρες της περιοχής που έχουν πληγεί από την επέκταση της σύγκρουσης, όπως πολλοί είχαν προβλέψει.

Οι τιμές του πετρελαίου,έχουν φτάσει σε νέα υψηλά επίπεδα, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά την προοπτική μίας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, όλα αυτά μπορεί να μην έχουν μεγάλη σημασία για τον Νετανιάχου, σε σύγκριση με τα οφέλη που θα αισθανθεί ότι έχει ήδη αποκομίσει από τη σύγκρουση.

Πράγματι, φαίνεται να πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να λύσει ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου εδώ και χρόνια.

Διαδηλωτές που φορούν πορτοκαλί φόρμες και κρατούν ψεύτικα χαρτονομίσματα δολαρίων συμμετέχουν σε διαδήλωση κατά της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, στις 19 Μαρτίου 2026. REUTERS/Amir Cohen

Η ιρανική απειλή

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί εδώ και χρόνια για την απειλή που αποτελεί το Ιράν για το Ισραήλ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Έχει γίνει διάσημος για το γεγονός ότι έφερε πίνακες μαζί του στα Ηνωμένα Έθνη για να ισχυριστεί ότι το Ιράν ήταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου και για τους κινδύνους που αυτό θα συνεπαγόταν.

Το Ισραήλ αισθανόταν εδώ και καιρό ανίκανο να βγει νικηφόρο από οποιαδήποτε σύγκρουση με το Ιράν αν δεν είχε την υποστήριξη των ΗΠΑ. Και όμως αυτή η υποστήριξη δεν ήρθε – μέχρι που εμφανίστηκε ο Τραμπ.

Πέρυσι, ο Τραμπ συμφώνησε να συμμετάσχει στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, αλλά έσπευσε να τερματίσει τη σύγκρουση αμέσως μετά την επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα πανό με την εικόνα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας της Αλ-Κουντς (Ημέρα της Ιερουσαλήμ), μετά την παρασκευή προσευχή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 13 Μαρτίου 2026.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, ο Τραμπ συμμετείχε στη σύγκρουση από την αρχή.

Η έκβαση της σύγκρουσης είναι άγνωστη, αλλά ο Νετανιάχου θα αισθανθεί μια κάποια επιτυχία στο να πείσει τελικά τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν μαζί με το Ισραήλ στην έναρξη ενός πολέμου εναντίον του Ιράν, καθώς και στην εικόνα των δύο χωρών ως άμεσων εταίρων σε μια σύγκρουση.

Και ακόμη και αν ο πόλεμος δεν οδηγήσει στην πτώση της ιρανικής κυβέρνησης, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει αποδυναμωθεί και ενδέχεται να αποτελεί μικρότερη απειλή για το Ισραήλ μακροπρόθεσμα.

Σε συνδυασμό με την εξάντληση της δύναμης του περιφερειακού «Άξονα Αντίστασης» του Ιράν – συμπεριλαμβανομένων των σφοδρών επιθέσεων κατά της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και της πτώσης του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία – ο Νετανιάχου μπορεί να υποστηρίξει ότι το Ισραήλ δεν έχει κανέναν να φοβηθεί στην περιοχή και ότι είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας.

Οι δίκες για διαφθορά του Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επί του παρόντος δίκη για τρεις κατηγορίες διαφθοράς που χρονολογούνται από το 2019.

Οι κατηγορίες ότι χειραγωγεί τα γεγονότα για να καθυστερήσει και να παραμερίσει τις ποινικές διαδικασίες εναντίον του έχουν διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου του στη Γάζα, με αναβολές και διακοπές της δίκης που συχνά συνδέονται με γεγονότα της σύγκρουσης, και τον Νετανιάχου να τις χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για να αποφύγει την παρουσία του στις ακροάσεις.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Νετανιάχου επανέλαβε την προηγούμενη έκκληση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ να χορηγήσει χάρη στον πρωθυπουργό, επιτρέποντάς του να αποφύγει τις δίκες και την πιθανή ποινή 10 ετών που αντιμετωπίζει αν κριθεί ένοχος.

Ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τις νομικές διαδικασίες εναντίον του «απολύτως παράλογο τσίρκο» και είπε ότι ο Χέρτζογκ έπρεπε να κάνει «το σωστό» και να κλείσει την υπόθεση, επιτρέποντάς του να αφιερώσει όλη του την προσοχή στον πόλεμο και την περιφερειακή διπλωματία.

«Αυτός [ο Χέρτζογκ] πρέπει να δώσει στο Κράτος του Ισραήλ το χρόνο, και σε εμένα το χρόνο, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο – όχι μόνο για να νικήσουμε τους εχθρούς μας, αλλά και για να δημιουργήσουμε τεράστιες ευκαιρίες για ειρήνη, ευημερία και συμμαχίες στην περιοχή μας», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους στις 12 Μαρτίου.

«Τεράστια πράγματα μας περιμένουν, και εργάζομαι πάνω σε αυτά αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να είμαι εντελώς απελευθερωμένος από βάρη».

Ωστόσο, νωρίτερα την ίδια εβδομάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δήλωσε ότι θα ήταν ακατάλληλο να εκδοθεί χάρη ενώ η δίκη του Νετανιάχου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα εμπόδια στην αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος

Οι προσπάθειες του Νετανιάχου και των δεξιών συμμάχων του να αναμορφώσουν το δικαστικό σύστημα, ουσιαστικά καταργώντας το ως έλεγχο της κυβέρνησης, απορρίπτονται κατηγορηματικά εδώ και χρόνια από τους αντιπάλους του πρωθυπουργού.

Το θέμα κυριάρχησε τους πρώτους μήνες μετά τη νίκη του Νετανιάχου στις εκλογές στα τέλη του 2022, με δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς να βγαίνουν στους δρόμους.

Ωστόσο, το κίνημα διαμαρτυρίας αποδυναμώθηκε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και την έναρξη της επίθεσης στη Γάζα.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου, ακόμη και ενώ μαίνεται ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, δεν έχει εγκαταλείψει το θέμα, και αντίθετα έχει κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως πρόσχημα για να προωθήσει αμφιλεγόμενη νομοθεσία.

Στα μέσα Μαρτίου, η συμμαχία του Νετανιάχου άρχισε να προσπαθεί να περάσει νομοθεσία στο κοινοβούλιο που θα διαχωρίζει και θα κατακερματίζει τις εξουσίες του γενικού εισαγγελέα, αποδυναμώνοντας την εξουσία του αξιώματος, καθώς και δίνοντας στην κυβέρνηση μεγαλύτερο έλεγχο επί των μέσων ενημέρωσης της χώρας.

Η προτεινόμενη νομοθεσία θα ιδρύσει επίσης μια πολιτικά διορισμένη επιτροπή για να διερευνήσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης κατά την περίοδο που προηγήθηκε της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Κριτική για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων

Η ισραηλινή βία εναντίον των Παλαιστινίων έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ στη Γάζα το Ισραήλ έχει επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς σε όσους εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στον θύλακα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Στις 11 Μαρτίου, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο απαίτησαν από την ισραηλινή κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να σταματήσει η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, η οποία, εκείνη την εποχή, είχε σκοτώσει έξι Παλαιστινίους από τότε που το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν.

Ωστόσο, η βία εναντίον των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης συνεχίστηκε και πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μεταξύ των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους εκεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν ήταν μέλη της οικογένειας Μπάνι Οντέ – η μητέρα και ο πατέρας, Γουάντ και Αλί, καθώς και δύο από τα παιδιά τους, ο πεντάχρονος Μοχάμαντ και ο επτάχρονος Οθμάν.

Σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ισραηλινών στρατιωτών ενώ ταξίδευαν στο χωριό Ταμούν στις 15 Μαρτίου, σε μια υπόθεση που προκάλεσε διεθνή καταδίκη, αλλά ελάχιστες επιπτώσεις.

Στη Γάζα, που έχει ήδη αποδεκατιστεί μετά από δύο χρόνια σχεδόν ολοκληρωτικού και ανελέητου πολέμου, η κατάσταση παραμένει απελπιστική.

Την Τετάρτη, τα Ηνωμένα Έθνη προέτρεψαν εκ νέου το Ισραήλ να χαλαρώσει τους περιορισμούς που ισχύουν σε καιρό πολέμου και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

Ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι, προειδοποίησε ότι οι δυσανάλογες ενέργειες εκ μέρους των ισραηλινών στρατευμάτων, που πραγματοποιούνται με απόλυτη ατιμωρησία, έχουν καταστεί κανονικότητα.

Παρόλα αυτά, με την προσοχή να επικεντρώνεται στο Ιράν, ασκείται ελάχιστη πίεση στο Ισραήλ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου, ώστε να επιτρέψει την είσοδο μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Οι εκλογικοί φόβοι του Νετανιάχου

Βασανισμένος από σκάνδαλα και ευρέως κατηγορούμενος από μεγάλο μέρος του ισραηλινού κοινού για τις αποτυχίες του ίδιου και της κυβέρνησής του πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου κινδύνευε να χάσει τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα φέτος, καθώς και τις συνέπειες που αυτό θα μπορούσε να έχει για τα νομικά του προβλήματα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εβραϊκή εφημερίδα Maariv λίγο πριν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Νετανιάχου βρισκόταν σε σχεδόν ισοπαλία με τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κρατά ένα έγγραφο κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, στην Ιερουσαλήμ, στις 23 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

Ο Νετανιάχου έχει ακόμη πολύ δουλειά μπροστά του. Ωστόσο, σύμφωνα με πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της ίδιας εφημερίδας, η εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Νετανιάχου να διαχειριστεί τον πόλεμο είχε αυξηθεί από το ήδη συντριπτικό 60% στην αρχή του πολέμου σε 62%.

Επιπλέον, με την ευρεία υποστήριξη του κοινού για έναν πόλεμο που πολλοί στο Ισραήλ πιστώνουν στον Νετανιάχου ότι έπεισε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν, τόσο υπουργοί της κυβέρνησης όσο και αναλυτές υποδηλώνουν ακόμη και ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να κηρύξει πρόωρες εκλογές στα μέσα του έτους, με την ελπίδα ότι η ώθηση που θα λάβει από το να θεωρείται ισχυρός ηγέτης σε καιρό πολέμου θα τον ωθήσει προς τη νίκη.

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Σύνταξη
Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Expla-in 21.03.26

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Σύνταξη
Scope Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση για την Ελλάδα στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές
ΒΒΒ βαθμίδα 21.03.26

Δημοσιονομική επίδοση, πρωτογενή πλεονάσματα, ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους και ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη, επικαλείται ο Scope Ratings, για τη διατήρηση της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ.

Σύνταξη
NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Σύνταξη
Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ
Κλιματική αλλαγή 21.03.26

Θα ήταν «σχεδόν αδύνατο σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή», τονίζουν επιστήμονες, να προκληθεί αυτό το κύμα πρωτοφανούς καύσωνα που χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά
Κοντά στο Ληξούρι 21.03.26

Εντονα αισθητός έγινε στην Κεφαλονιά ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

