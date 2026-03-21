Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πέτυχε εκεί όπου αμέτρητοι προηγούμενοι ηγέτες του Ισραήλ απέτυχαν: να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση ατελείωτων επιθέσεων εναντίον του περιφερειακού εχθρού του, του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, αυτές οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.400 ανθρώπους στο Ιράν, ενώ 1.000 έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, καθώς και δεκάδες άλλοι σε χώρες της περιοχής που έχουν πληγεί από την επέκταση της σύγκρουσης, όπως πολλοί είχαν προβλέψει.

Οι τιμές του πετρελαίου,έχουν φτάσει σε νέα υψηλά επίπεδα, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά την προοπτική μίας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, όλα αυτά μπορεί να μην έχουν μεγάλη σημασία για τον Νετανιάχου, σε σύγκριση με τα οφέλη που θα αισθανθεί ότι έχει ήδη αποκομίσει από τη σύγκρουση.

Πράγματι, φαίνεται να πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να λύσει ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου εδώ και χρόνια.

Η ιρανική απειλή

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί εδώ και χρόνια για την απειλή που αποτελεί το Ιράν για το Ισραήλ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Έχει γίνει διάσημος για το γεγονός ότι έφερε πίνακες μαζί του στα Ηνωμένα Έθνη για να ισχυριστεί ότι το Ιράν ήταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου και για τους κινδύνους που αυτό θα συνεπαγόταν.

Το Ισραήλ αισθανόταν εδώ και καιρό ανίκανο να βγει νικηφόρο από οποιαδήποτε σύγκρουση με το Ιράν αν δεν είχε την υποστήριξη των ΗΠΑ. Και όμως αυτή η υποστήριξη δεν ήρθε – μέχρι που εμφανίστηκε ο Τραμπ.

Πέρυσι, ο Τραμπ συμφώνησε να συμμετάσχει στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, αλλά έσπευσε να τερματίσει τη σύγκρουση αμέσως μετά την επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, ο Τραμπ συμμετείχε στη σύγκρουση από την αρχή.

Η έκβαση της σύγκρουσης είναι άγνωστη, αλλά ο Νετανιάχου θα αισθανθεί μια κάποια επιτυχία στο να πείσει τελικά τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν μαζί με το Ισραήλ στην έναρξη ενός πολέμου εναντίον του Ιράν, καθώς και στην εικόνα των δύο χωρών ως άμεσων εταίρων σε μια σύγκρουση.

Και ακόμη και αν ο πόλεμος δεν οδηγήσει στην πτώση της ιρανικής κυβέρνησης, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει αποδυναμωθεί και ενδέχεται να αποτελεί μικρότερη απειλή για το Ισραήλ μακροπρόθεσμα.

Σε συνδυασμό με την εξάντληση της δύναμης του περιφερειακού «Άξονα Αντίστασης» του Ιράν – συμπεριλαμβανομένων των σφοδρών επιθέσεων κατά της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και της πτώσης του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία – ο Νετανιάχου μπορεί να υποστηρίξει ότι το Ισραήλ δεν έχει κανέναν να φοβηθεί στην περιοχή και ότι είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας.

Οι δίκες για διαφθορά του Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επί του παρόντος δίκη για τρεις κατηγορίες διαφθοράς που χρονολογούνται από το 2019.

Οι κατηγορίες ότι χειραγωγεί τα γεγονότα για να καθυστερήσει και να παραμερίσει τις ποινικές διαδικασίες εναντίον του έχουν διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου του στη Γάζα, με αναβολές και διακοπές της δίκης που συχνά συνδέονται με γεγονότα της σύγκρουσης, και τον Νετανιάχου να τις χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για να αποφύγει την παρουσία του στις ακροάσεις.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Νετανιάχου επανέλαβε την προηγούμενη έκκληση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ να χορηγήσει χάρη στον πρωθυπουργό, επιτρέποντάς του να αποφύγει τις δίκες και την πιθανή ποινή 10 ετών που αντιμετωπίζει αν κριθεί ένοχος.

Ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τις νομικές διαδικασίες εναντίον του «απολύτως παράλογο τσίρκο» και είπε ότι ο Χέρτζογκ έπρεπε να κάνει «το σωστό» και να κλείσει την υπόθεση, επιτρέποντάς του να αφιερώσει όλη του την προσοχή στον πόλεμο και την περιφερειακή διπλωματία.

«Αυτός [ο Χέρτζογκ] πρέπει να δώσει στο Κράτος του Ισραήλ το χρόνο, και σε εμένα το χρόνο, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο – όχι μόνο για να νικήσουμε τους εχθρούς μας, αλλά και για να δημιουργήσουμε τεράστιες ευκαιρίες για ειρήνη, ευημερία και συμμαχίες στην περιοχή μας», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους στις 12 Μαρτίου.

«Τεράστια πράγματα μας περιμένουν, και εργάζομαι πάνω σε αυτά αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να είμαι εντελώς απελευθερωμένος από βάρη».

Ωστόσο, νωρίτερα την ίδια εβδομάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δήλωσε ότι θα ήταν ακατάλληλο να εκδοθεί χάρη ενώ η δίκη του Νετανιάχου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα εμπόδια στην αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος

Οι προσπάθειες του Νετανιάχου και των δεξιών συμμάχων του να αναμορφώσουν το δικαστικό σύστημα, ουσιαστικά καταργώντας το ως έλεγχο της κυβέρνησης, απορρίπτονται κατηγορηματικά εδώ και χρόνια από τους αντιπάλους του πρωθυπουργού.

Το θέμα κυριάρχησε τους πρώτους μήνες μετά τη νίκη του Νετανιάχου στις εκλογές στα τέλη του 2022, με δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς να βγαίνουν στους δρόμους.

Ωστόσο, το κίνημα διαμαρτυρίας αποδυναμώθηκε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και την έναρξη της επίθεσης στη Γάζα.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου, ακόμη και ενώ μαίνεται ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, δεν έχει εγκαταλείψει το θέμα, και αντίθετα έχει κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως πρόσχημα για να προωθήσει αμφιλεγόμενη νομοθεσία.

Yair Lapid, Israeli opposition leader: Netanyahu's cabinet falsifies everything and we cannot know the real state of the economy, security and war. If they need to falsify documents for the purpose of telling false stories, they will.

Στα μέσα Μαρτίου, η συμμαχία του Νετανιάχου άρχισε να προσπαθεί να περάσει νομοθεσία στο κοινοβούλιο που θα διαχωρίζει και θα κατακερματίζει τις εξουσίες του γενικού εισαγγελέα, αποδυναμώνοντας την εξουσία του αξιώματος, καθώς και δίνοντας στην κυβέρνηση μεγαλύτερο έλεγχο επί των μέσων ενημέρωσης της χώρας.

Η προτεινόμενη νομοθεσία θα ιδρύσει επίσης μια πολιτικά διορισμένη επιτροπή για να διερευνήσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης κατά την περίοδο που προηγήθηκε της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Κριτική για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων

Η ισραηλινή βία εναντίον των Παλαιστινίων έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ στη Γάζα το Ισραήλ έχει επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς σε όσους εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στον θύλακα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Στις 11 Μαρτίου, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο απαίτησαν από την ισραηλινή κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να σταματήσει η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, η οποία, εκείνη την εποχή, είχε σκοτώσει έξι Παλαιστινίους από τότε που το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν.

Ωστόσο, η βία εναντίον των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης συνεχίστηκε και πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μεταξύ των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους εκεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν ήταν μέλη της οικογένειας Μπάνι Οντέ – η μητέρα και ο πατέρας, Γουάντ και Αλί, καθώς και δύο από τα παιδιά τους, ο πεντάχρονος Μοχάμαντ και ο επτάχρονος Οθμάν.

Σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ισραηλινών στρατιωτών ενώ ταξίδευαν στο χωριό Ταμούν στις 15 Μαρτίου, σε μια υπόθεση που προκάλεσε διεθνή καταδίκη, αλλά ελάχιστες επιπτώσεις.

Στη Γάζα, που έχει ήδη αποδεκατιστεί μετά από δύο χρόνια σχεδόν ολοκληρωτικού και ανελέητου πολέμου, η κατάσταση παραμένει απελπιστική.

Την Τετάρτη, τα Ηνωμένα Έθνη προέτρεψαν εκ νέου το Ισραήλ να χαλαρώσει τους περιορισμούς που ισχύουν σε καιρό πολέμου και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

Ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι, προειδοποίησε ότι οι δυσανάλογες ενέργειες εκ μέρους των ισραηλινών στρατευμάτων, που πραγματοποιούνται με απόλυτη ατιμωρησία, έχουν καταστεί κανονικότητα.

Παρόλα αυτά, με την προσοχή να επικεντρώνεται στο Ιράν, ασκείται ελάχιστη πίεση στο Ισραήλ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου, ώστε να επιτρέψει την είσοδο μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Οι εκλογικοί φόβοι του Νετανιάχου

Βασανισμένος από σκάνδαλα και ευρέως κατηγορούμενος από μεγάλο μέρος του ισραηλινού κοινού για τις αποτυχίες του ίδιου και της κυβέρνησής του πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου κινδύνευε να χάσει τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα φέτος, καθώς και τις συνέπειες που αυτό θα μπορούσε να έχει για τα νομικά του προβλήματα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εβραϊκή εφημερίδα Maariv λίγο πριν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Νετανιάχου βρισκόταν σε σχεδόν ισοπαλία με τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ.

Ο Νετανιάχου έχει ακόμη πολύ δουλειά μπροστά του. Ωστόσο, σύμφωνα με πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της ίδιας εφημερίδας, η εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Νετανιάχου να διαχειριστεί τον πόλεμο είχε αυξηθεί από το ήδη συντριπτικό 60% στην αρχή του πολέμου σε 62%.

Επιπλέον, με την ευρεία υποστήριξη του κοινού για έναν πόλεμο που πολλοί στο Ισραήλ πιστώνουν στον Νετανιάχου ότι έπεισε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν, τόσο υπουργοί της κυβέρνησης όσο και αναλυτές υποδηλώνουν ακόμη και ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να κηρύξει πρόωρες εκλογές στα μέσα του έτους, με την ελπίδα ότι η ώθηση που θα λάβει από το να θεωρείται ισχυρός ηγέτης σε καιρό πολέμου θα τον ωθήσει προς τη νίκη.